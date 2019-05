Beklediğimize değecek! The Last of Us Part II oynanış videosu yayınlandı

Döneminin en etkileyici oyunlarından The Last of Us’ın devam oyunu The Last of Us Part II, E3 2018 konferansında sergilendi. Oyunu yaklaşık 10 dakika uzunluğunda oynanış videosu yayınlandı.

The Last of Us Part II, ilk olarak PlayStation Experience 2016 etkinliğinde duyurulmuştu. Aradan uzun zaman geçti ve bugün sergilenen video, boşa beklemediğimizi gösteriyor.

Oynanış videosunda ana karakter olarak Ellie’yi izledik. Görsel anlamda oldukça başarılı görünen oyunda mücadeleler zorlu geçecek. Hareket alanımızın genişlediğini, dövüş dinamiklerinin gerçeğe yaklaştırıldığını ve zorluğun daha da arttığını görüyoruz.

The Last of Us Part II, Playstation 4 için çıkacak. Çıkış tarihi bilinmiyor. The Last of Us’ın ilk oyunu Playstation 3’ün en iyi birkaç oyunundan birisiydi. Yeni oyunun da aynı etkiyi yaratacağı tahmin ediliyor.