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Beklediğimize değecek! The Last of Us Part II oynanış videosu yayınlandı

Döneminin en etkileyici oyunlarından The Last of Us’ın devam oyunu The Last of Us Part II, E3 2018 konferansında sergilendi. Oyunu yaklaşık 10 dakika uzunluğunda oynanış videosu yayınlandı.
11 ay
4b
1
13
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Döneminin en etkileyici oyunlarından The Last of Us’ın devam oyunu The Last of Us Part II, E3 2018 konferansında sergilendi. Oyunu yaklaşık 10 dakika uzunluğunda oynanış videosu yayınlandı.

The Last of Us Part II, ilk olarak PlayStation Experience 2016 etkinliğinde duyurulmuştu. Aradan uzun zaman geçti ve bugün sergilenen video, boşa beklemediğimizi gösteriyor.

Oynanış videosunda ana karakter olarak Ellie’yi izledik. Görsel anlamda oldukça başarılı görünen oyunda mücadeleler zorlu geçecek. Hareket alanımızın genişlediğini, dövüş dinamiklerinin gerçeğe yaklaştırıldığını ve zorluğun daha da arttığını görüyoruz.

The Last of Us Part II, Playstation 4 için çıkacak. Çıkış tarihi bilinmiyor. The Last of Us’ın ilk oyunu Playstation 3’ün en iyi birkaç oyunundan birisiydi. Yeni oyunun da aynı etkiyi yaratacağı tahmin ediliyor.


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DH Misafiri 11 ay
keşke "ellie" hala "allan page"e benzeseydi.
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ardicli2000 11 ay
Bir oyunun zor olması sizin aldığınız zevki artırıyor mu?
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Mutlak.Sıfır 11 ay
Ps4 fanboylarına özel 499 tl yapsınlar oyunu, bu kadar savunduklarına göre hadi bakalım pamuk eller cebe.
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evo_4 11 ay Mutlak.Sıfır
Çağlar sen misin?
Yok değilsen kimin fake'isin?
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snakefatih 11 ay
Mükemmel olmuş.
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FRAPS_TR 11 ay
Oyun içi gameplay değilde, daha çok özel hazırlanmış animasyon koymuşlar , bu video çoçuk eğlendirir.

Oyun bu şekilde gelmeyecektir ha gelse bile oynamam, böyle bol animasyonlu oyunlar oyundan çok filme benziyorlar.
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maximus8282 11 ay
Türkiye'de yine sansürlü çıkar kesin. Oyun +18 ama yine de sansürleniyor.
Oyun fena durmuyor duvara ateş ettiğinde duvardan parçalar dökülmesi falan güzel olmuş, inşallah multiplayerda da böyle olur.
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Rachsuchtig 11 ay

maximus8282
Türkiye'de yine sansürlü çıkar kesin. Oyun +18 ama yine de sansürleniyor.
Oyun fena durmuyor duvara ateş ettiğinde duvardan parçalar dökülmesi falan güzel olmuş, inşallah multiplayerda da böyle olur.

Hangi büyük yapım Türkiye'ye sansürlü geldi? (oyun olarak)
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Madara Uchiha 11 ay
Nerdesin Joel baba
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herkezisyan 11 ay
Efsane ya sabırsızlıkla bekliyoruz, harika bir gameplay kalite akıyo
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danner 11 ay
Ben genç kızlığı biraz kullanırlar diye düşünmüştüm ama çok güzel bir kız olarak tasarlamamışlar. Bir bildikleri vardır elbette :)
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le_tatative 11 ay
Büyümüş tadı azalmış ama olsun :)
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