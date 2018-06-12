Death Stranding'in gizem dolu yeni oyun içi videosu yayınlandı

Kojima’nın yıllardır üzerinde çalıştığı Death Stranding oyundan yeni fragman yayınlandı. Oyunda isminden de anlaşıldığı gibi ölü bedenleri bir yerden bir yere taşıyacağız.

Death Stranding, Hideo Kojima’nın Konami’den ayrıldıktan sonraki ilk oyunu olacak. Horizon Zero Dawn’ın oyun motoru olan Decima Engine ile geliştirilen Death Stranding, görsel anlamda güzel görünüyor.

Yayınlanan videoda oyunun geçeceği evrenin bir bölümünü ve ruhların arasında kargo yolculuğunu görüyoruz. Videonun bazı kısımları oyun içi oynanış görüntülerinden oluşuyor. Videodan oyunun hikâyesi ile ilgili bir çıkarımda bulunmak zor. Zira Kojima gizemi seviyor ve bu defa da gizemli bir video ile karşımıza çıktı.

Death Stranding, Playstation 4’e özel olacak. Çıkış tarihi açıklanmayan oyunun 2019’a yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.