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Death Stranding'in gizem dolu yeni oyun içi videosu yayınlandı

Sony Interactive Entertainment ve Kojima ProductionsDeath Stranding için sekiz dakikalık bir fragman paylaştı. Görsel anlamda tatmin edici duran oyunun gizemli yapısı korunuyor.
11 ay
2,2b
1
6
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kojima’nın yıllardır üzerinde çalıştığı Death Stranding oyundan yeni fragman yayınlandı. Oyunda isminden de anlaşıldığı gibi ölü bedenleri bir yerden bir yere taşıyacağız.

Death Stranding, Hideo Kojima’nın Konami’den ayrıldıktan sonraki ilk oyunu olacak. Horizon Zero Dawn’ın oyun motoru olan Decima Engine ile geliştirilen Death Stranding, görsel anlamda güzel görünüyor.

Yayınlanan videoda oyunun geçeceği evrenin bir bölümünü ve ruhların arasında kargo yolculuğunu görüyoruz. Videonun bazı kısımları oyun içi oynanış görüntülerinden oluşuyor. Videodan oyunun hikâyesi ile ilgili bir çıkarımda bulunmak zor. Zira Kojima gizemi seviyor ve bu defa da gizemli bir video ile karşımıza çıktı.

Death Stranding, Playstation 4’e özel olacak. Çıkış tarihi açıklanmayan oyunun 2019’a yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.

 

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Babynute 11 ay
Kojimabu ne yapacağı belli olmaz.Phantom paindeki yaratıcı ve bazen anlam veremediğim tuhaf şeylerden sonra herşeyı beklerim bu adamdan.Boyle dediğime bakmayın.Phantom paini 3 kere bitirdim ine doyamadım.Bu oyun kesinlikle yine fark yaratacaktır.
Çünkü artık neredeyse tüm oyunların ucu aynı kapıya cıkmaya başladıgı şu zamanda böyle kojıma gibi adamların oyunları ortaya cıkınca ınsanınn hosuna gidiyor.
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QuexSeeL 11 ay
Hamal simülasyonu gibiydi bir ara eleman her yere bir şey taşıyor dere tepe düz gidiyor, ilk çıkan video daha etkileyiciydi milletin gazını dizginlemek için durgun bir video geldi sanki.
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javaprof 11 ay
eskiden mobil oyun haberlerini dh asıl click getirecek haberleri bsc verirdi strateji değişikliğine gidilmiş sanırım.dh ın alexa sırası mı yükseltilmeye çalışılıyor.
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SuperChargerTR 11 ay
bence senerayo şöyle görünmez yaratık bastığı yerde petrol çıkıyorya amerika bunu keşfetti ve oyaratığa demokrasi götürmeye çalıştı sonra yaratık bu tabi demokrasiden ne anlaar ellerinden kaçtı ve bu sefer o amerikalılara demokrasi götürmeye başladı ve büyük ölçüde başarılı olmuşa benziyor
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kakarikikiri 11 ay
kojima bey özgürlüğün tadını çıkartıyor.
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alasterkasor 11 ay
İnsanı düşündüren farklı bir yapısı var ve hala güzel görünüyor. Merakla bekliyorum.
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