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The Mandalorian'ın ilk fragmanı Star Wars hayranlarını etkiledi

Disney Plus platformunun ilk orijinal dizisi olan The Mandalorian'ın fragmanı nihayet paylaşıldı. The Mandalorian, bizleri Star Wars evreninin uzak ve karanlık köşelerinde bir yolculuğa çıkaracak.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Disney'in merakla beklenen Star Wars dizisi The Mandalorian için ilk görüntüler nihayet paylaşıldı. D23 etkinliğinde yayınlanan fragman Star Wars hayranlarının büyük beğenisini kazanmış gibi görünüyor. İşte ilk live action Star Wars dizisi The Mandalorian'ın fragmanı:


Disney tarafından paylaşılan detaylara göre The Mandalorian, galaksinin uzak köşelerinde kendi mücadelesini veren yalnız bir savaşçının hikayesini anlatıyor. The Mandalorian dizisi orijinal üçlemenin yaklaşık beş yıl sonrasında, The Force Awakens'ın ise epey bir öncesinde geçecek.

The Mandalorian'ın yapımcılığını ünlü aktör ve film yapımcısı Jon Favreau (Iron Man, The Lion King) üsleniyor. Diziyle ilgili bazı açıklamalar yapan Favreau, The Mandalorian'daki en büyük hedefin Star Wars evreninin "daha önce görülmemiş karanlık ve sıradışı taraflarını" seyircilerle buluşturmak olduğunu söyledi. Yayınlanan ilk fragman Favreau'nun bu sözlerini destekler nitelikte olmuş.

The Mandalorian'ın oyuncu kadrosu da epey etkileyici görünüyor. Game of Thrones'taki kısa ama etkileyici rolüyle tanınan Pedro Pascal dizinin başrolünde yer alacak. Pascal'a ayrıca Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Gina Carano (Deadpool), Carl Weathers (Predator), Emily Swallow (Supernatural), Bill Burr (Breaking Bad), Omid Abtahi (Better Call Saul), Werner Herzog (Jack Reacher) ve Nick Nolte (Tropic Thunder) gibi önemli isimler eşlik ediyor.

The Mandalorian, 12 Kasım 2019'da Disney Plus ile aynı anda yayınlanacak. Disney, yeni yayın platformu için The Mandalorian dizisini önemli bir koz olarak kullanmak istiyor.  


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dere.beyi 6 dk.
aynen şu şekilde en baştan konuyu anlatan bir 3D dizi olsa mükemmel olur ya
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