The Mandalorian'ın ilk fragmanı Star Wars hayranlarını etkiledi

Disney'in merakla beklenendizisiiçin ilk görüntüler nihayet paylaşıldı. D23 etkinliğinde yayınlanan fragman Star Wars hayranlarının büyük beğenisini kazanmış gibi görünüyor. İşte ilk live action Star Wars dizisi The Mandalorian'ın fragmanı:Disney tarafından paylaşılan detaylara göre The Mandalorian, galaksinin uzak köşelerinde kendi mücadelesini veren yalnız bir savaşçının hikayesini anlatıyor. The Mandalorian dizisi, The Force Awakens'ın ise epey bir öncesinde geçecek.The Mandalorian'ın yapımcılığını ünlü aktör ve film yapımcısı(Iron Man, The Lion King) üsleniyor. Diziyle ilgili bazı açıklamalar yapan Favreau, The Mandalorian'daki en büyük hedefin Star Wars evrenininseyircilerle buluşturmak olduğunu söyledi. Yayınlanan ilk fragman Favreau'nun bu sözlerini destekler nitelikte olmuş.The Mandalorian'ınepey etkileyici görünüyor. Game of Thrones'taki kısa ama etkileyici rolüyle tanınan. Pascal'a ayrıca Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Gina Carano (Deadpool), Carl Weathers (Predator), Emily Swallow (Supernatural), Bill Burr (Breaking Bad), Omid Abtahi (Better Call Saul), Werner Herzog (Jack Reacher) ve Nick Nolte (Tropic Thunder) gibi önemli isimler eşlik ediyor.The Mandalorian,Disney Plus ile aynı anda yayınlanacak. Disney, yeni yayın platformu için The Mandalorian dizisini önemli bir koz olarak kullanmak istiyor.