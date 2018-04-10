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The Room: Old Sins Google Play Store'da yayında

The Room oyununun dördüncü bölümü iOS platformundan sonra Android için de yayında. The Room Old Sins ismi verilen dördüncü bölümde oyuncak bir evin gizemlerini çözmeye çalışıyoruz.
1 yıl
1,7b
1
2
Mobil Oyunlar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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The Room: Old Sins Google Play Store'da yayında
İlk olarak Apple Store'da yayınlanan serinin dördüncü bölümü Old Sins, bugün itibariyle Google Play Store'da da yayına girdi. Gizemli odalar, büyüleyici kapılar ve etkileyici ses efektleriyle dolu oyunu Android kullanıcıları da nihayet oynayabilecekler. 

The Room: Old Sins

Dördüncü bölüm de diğer üç bölüm gibi gizemlerle dolu. Bu sefer de oyuncak bir evin sırlarını, gizli mekanizmalarını çözüyoruz. The Room: Old Sins'in hikayesi de oldukça etkileyici. Bir mühendis ve sosyatik eşinin kaybolmasıyla başlayan hikaye, Waldegrave Malikanesinin bir maketinde ki gizemleri çözmeye çalışarak devam ediyor. Amaç kaybolmalarındaki gizemi aydınlığa kavuşturmak. Aldatıcı karmaşıklığa sahip olan oyuncak evin her odası, yeni ve büyüleyici bir ortama açılan birer kapı niteliğinde. Oyunun yapımcısı olan Fireproof yapımcılarının dediği gibi, başlaması kolay ama bırakması zor
Bu karmaşık ve gizemli oyun 23TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Türkçe dil desteği de bulunuyor. Diğer üç bölümü de oynayan birisi olarak şunu diyebilirim ki; parasını fazlasıyla hak ediyor.
The Room: Old Sins indirme linki. 
 

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crazywinner3 1 yıl
Şuana kadar tüm oyunlarını oynadım harikaydı. Bunun da harika olacağından eminim
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Lars Mikael Akerfeldt 1 yıl
Her zamanki gibi müthiş duruyor.
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