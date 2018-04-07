Telefon bağımlılığını kontrol altına alan uygulama: Thrive

21. yüzyıl hastalıklarından olan nomofobi, yani cep telefonundan mahrum kalma korkusu ve netlessfobi, yani internetsiz kalma korkusu özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Her an yanımızda olan akıllı telefonları çok sık kullanmak, bir takım psikolojik rahatsızlıkların tetikçisi olmakta. Dolayısıyla cep telefonu bağımlılığı tek başına bir hastalık olmuyor. Bu psikolojik rahatsızlık başka psikolojik hastalıkların oluşmasında etkin rol oynuyor. Nomofobi ve netlessfobinin oluşturduğu rahatsızlıkları sıralarsak;

Nomofobilerin depresyona girme olasılığı daha yüksektir.

Obsosesif-Kompulsif rahatsızlık riski en yüksek olan kesimlerin arasında olur.

Sosyal yaşantıları etkilenerek asosyal olurlar.

Nomofobi ve netlessfobi sahibi olanların beyni, uyuşturucu kullanan bir bireyle aynı olurlar.

Uyku problemleri çıkarır, melatonin salgısını etkiler

Nomofobiler beyinlerindeki bilgiyi çağırmakta zorlanırlar.



Yukarıda saydığım hastalıkların oluşmaması için nomofobi'yi kontrol altına almak gerekir. Bu sebeple de Samsung ve sağlık firması olan Thrive Global, nemofobiyi kontrol altına almak için bir uygulama geliştirdiler. Bu bilgilerden sonra, uygulamanın yalnızca Galaxy cihazları desteklediğini belirtelim.

Thrive

Uygulama bahsettiğim gibi, olası bir telefon bağımlılığını kontrol altına almayı hedefliyor. Uygulamayı belirlediğiniz süre diliminde aktif ettiğiniz taktirde, o süre zarfı içerisinde telefonla işlem yapmanızı engelliyor. Örneğin; 1 saatlik telefondan uzaklaşma kararı aldınız veya ders çalışıyorsunuz. Uygulamayı açıp "Begin" butonuna bastığınız zaman karşınıza bir dakika sayacı çıkacak. Buradan belirttiğiniz süreyi yani 60 dakikayı seçiyoruz. Artık telefonunuzun bir süs eşyasından farkı yok. Telefonda hiç bir işlem yapamıyorsunuz. Güç butonuna basık tutarak kapatıp açabilirsiniz ancak telefon açıldığı an Thrive devreye girerek kaldığı yerden sayaç işlemeye devam ediyor. VIP listesine dahil ettiğiniz numaralar dışında gelen SMS ve çağrıları da göremiyorsunuz. Ayrıca, uygulama içerisinde bir de en çok kullandığınız uygulamaları gösteren bir panel var. Buradan uygulamaların kullanım dakikalarını görebilir ve kullanım sınırlamasını koyabilirsiniz.

Thrive uygulaması henüz kararlı bir sürümde değil. Bu sebeple bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu arada tekrar edelim ki uygulama güzel ama sadece Samsung Galaxy cihazlarına destek veriyor. Hatta ilk geliştirme aşamasında yalnızca Galaxy Note 8 cihazlarda çalışabiliyordu.

Uygulamayı Galaxy cihazınıza buradan yükleyebilirsiniz.