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Telefon bağımlılığını kontrol altına alan uygulama: Thrive

Cep telefonu bağımlılığının kontrol altına alınabilmesi için Samsung işbirliğiyle bir uygulama geliştirildi. Bu uygulama sayesinde telefonunuzdan uzaklaşmayı başaracaksınız.
1 yıl
4,3b
1
15
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Telefon bağımlılığını kontrol altına alan uygulama: Thrive
21. yüzyıl hastalıklarından olan nomofobi, yani cep telefonundan mahrum kalma korkusu ve netlessfobi, yani internetsiz kalma korkusu özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Her an yanımızda olan akıllı telefonları çok sık kullanmak, bir takım psikolojik rahatsızlıkların tetikçisi olmakta. Dolayısıyla cep telefonu bağımlılığı tek başına bir hastalık olmuyor. Bu psikolojik rahatsızlık başka psikolojik hastalıkların oluşmasında etkin rol oynuyor. Nomofobi ve netlessfobinin oluşturduğu rahatsızlıkları sıralarsak;
  • Nomofobilerin depresyona girme olasılığı daha yüksektir.
  • Obsosesif-Kompulsif rahatsızlık riski en yüksek olan kesimlerin arasında olur.
  • Sosyal yaşantıları etkilenerek asosyal olurlar.
  • Nomofobi ve netlessfobi sahibi olanların beyni, uyuşturucu kullanan bir bireyle aynı olurlar. 
  • Uyku problemleri çıkarır, melatonin salgısını etkiler
  • Nomofobiler beyinlerindeki bilgiyi çağırmakta zorlanırlar.

Yukarıda saydığım hastalıkların oluşmaması için nomofobi'yi kontrol altına almak gerekir. Bu sebeple de Samsung ve sağlık firması olan Thrive Global, nemofobiyi kontrol altına almak için bir uygulama geliştirdiler. Bu bilgilerden sonra, uygulamanın yalnızca Galaxy cihazları desteklediğini belirtelim.

Thrive

Uygulama bahsettiğim gibi, olası bir telefon bağımlılığını kontrol altına almayı hedefliyor. Uygulamayı belirlediğiniz süre diliminde aktif ettiğiniz taktirde, o süre zarfı içerisinde telefonla işlem yapmanızı engelliyor. Örneğin; 1 saatlik telefondan uzaklaşma kararı aldınız veya ders çalışıyorsunuz. Uygulamayı açıp "Begin" butonuna bastığınız zaman karşınıza bir dakika sayacı çıkacak. Buradan belirttiğiniz süreyi yani 60 dakikayı seçiyoruz. Artık telefonunuzun bir süs eşyasından farkı yok. Telefonda hiç bir işlem yapamıyorsunuz. Güç butonuna basık tutarak kapatıp açabilirsiniz ancak telefon açıldığı an Thrive devreye girerek kaldığı yerden sayaç işlemeye devam ediyor. VIP listesine dahil ettiğiniz numaralar dışında gelen SMS ve çağrıları da göremiyorsunuz. Ayrıca, uygulama içerisinde bir de en çok kullandığınız uygulamaları gösteren bir panel var. Buradan uygulamaların kullanım dakikalarını görebilir ve kullanım sınırlamasını koyabilirsiniz.
Thrive uygulaması henüz kararlı bir sürümde değil. Bu sebeple bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu arada tekrar edelim ki uygulama güzel ama sadece Samsung Galaxy cihazlarına destek veriyor. Hatta ilk geliştirme aşamasında yalnızca Galaxy Note 8 cihazlarda çalışabiliyordu.
Uygulamayı Galaxy cihazınıza buradan yükleyebilirsiniz.

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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Yavaş (giriş seviyesi) telefon kullanın, acil veya önemli bir şey olmadıktan sonra elinize almak istemiyorsunuz kendimden biliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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adroid 1 yıl
Android 7 ve üzeri için sunulmuş bir uygulama olduğu için android 5 çalıştıran j2 ye kuramadım.
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jimhendrix 1 yıl
Samsung yaptıysa zaten denemeye gerek yok, cihazınız bu sürümle uyumlu değil.
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volki32r 1 yıl
maalesef hastalık
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Fashionality 1 yıl
torbacilarin muptezelleri madde bagimliligindan kurtarmaya calismasina benziyor durum... akilli cihaz ve benzeri elektronik urunlerin sektorundeki samsung gibi firmalar zaten insanlarin telefon bagimliliklarindan para kazaniyor... her sene daha hizlisi daha guclusu, yuz tariyor, parmak okuyor falan filan diye onlarca model cikaran sanki kendisi degil... bir iki sene tek model cikarsalar belki millet sikilacak ve birakacak...
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tostumm 1 yıl
Deneme imkanım yok. Ama ilerde Apple için kullanışlı bir uygulama gibi görünüyor. Apple'da da benzerleri çıkar veya zaten varda ben bilmiyor olabilirim. Ancak benzerleri çıkar veya zaten varda bu gibi durumlar ile benzeşir işte!
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Artunç 1 yıl
Güzel ve kullanışlı bir uygulama gibi görünüyor. Apple kullanıcısı olduğumdan uygulamayı deneme imkanım yok. Ama ilerde Apple'da da benzerleri çıkar veya zaten varda ben bilmiyor olabilirim. Ancak benim asıl takıldığım nokta ne günlere kaldık. Telefon bağımlılığı nedir yahu? Ne yani telefonun olmasa ölecek misin? Sonumuz hayır olsun ne diyeyim. Teknolojinin olumsuz tarafları da bu gibi durumlar işte!!
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Gökhan Gönüller 1 yıl
Etrafımda nomofobi netlesfobi olmuş tipler hızla türüyor.
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Konuyu Hortlatan Adam 1 yıl
Lenovo telefon kullanıyorum ve apk indirdim kafam rahat
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keremec 1 yıl Konuyu Hortlatan Adam
Samsung Galaxy S4 kullanıyorum ne Play store dan yükleniyor ne de apk olarak kuruluyor.
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imhotep_of_grudge 1 yıl
teknoloji konulu haber bulamayınca bu saçma dedikoduyu habere çevrmişler o tipler teknolojiden rahatsız ama onunla para kazanıyor çok komik... [:\-]
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Burccoskunkan 1 yıl muzo404
Geliştirme aşamasında olduğu için sıkıntı çıkarabiliyor olabilir. J7 Prime'da denendi %100 çalıştı.
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