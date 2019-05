The Room: Old Sins gelecek ay Android’de

Bu yılın başlarında iOS platformu için yayınlanan The Room serisinin dördüncü oyunu The Room: Old Sins gelecek ay itibariyle Android platformu için de yayınlanacak. Müjdeyi bizzat yapımcılar verdi.

The Room: Old Sins neler sunuyor?

Mobil dünyanın en beğenilen serilerinden birisi olan The Room, birbirinden zorlu bulmacaları çözerek odalardan kaçtığınız hikayeler barındırıyor. The Room serisinin gelişmiş gerçekçi fizik motorları ve görsel atmosferi kendinden sonra gelen pek çok yapıma da ilham kaynağı olmuştu.

The Room: Old Sins bir anda karı ve kocanın kaybolduğu bir evde geçiyor. Bu kez çatı katında ve buradaki oyuncak bebek evinde bu gizemli olayın ipuçlarını bulmanız gerekiyor. 19 Nisan’da indirmeye sunulacak olan oyun iOS tarafında 23TL fiyat etiketine sahip. Android tarafında da muhtemelen benzer bir fiyattan giriş yapacaktır. Ayrıca serinin önceki oyunlarında da indirimler sunuluyor.