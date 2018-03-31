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The Room: Old Sins gelecek ay Android’de

The Room serisinin dördüncü oyunu bir süredir iOS tarafında yayında ve oldukça büyük ilgi görüyor. Firma gelecek ay yeni oyunlarını Android platformuna da getirmeye hazırlanıyor.
1 yıl
2,4b
1
5
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın başlarında iOS platformu için yayınlanan The Room serisinin dördüncü oyunu The Room: Old Sins gelecek ay itibariyle Android platformu için de yayınlanacak. Müjdeyi bizzat yapımcılar verdi.

The Room: Old Sins neler sunuyor?

Mobil dünyanın en beğenilen serilerinden birisi olan The Room, birbirinden zorlu bulmacaları çözerek odalardan kaçtığınız hikayeler barındırıyor. The Room serisinin gelişmiş gerçekçi fizik motorları ve görsel atmosferi kendinden sonra gelen pek çok yapıma da ilham kaynağı olmuştu.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

The Room: Old Sins bir anda karı ve kocanın kaybolduğu bir evde geçiyor. Bu kez çatı katında ve buradaki oyuncak bebek evinde bu gizemli olayın ipuçlarını bulmanız gerekiyor. 19 Nisan’da indirmeye sunulacak olan oyun iOS tarafında 23TL fiyat etiketine sahip. Android tarafında da muhtemelen benzer bir fiyattan giriş yapacaktır. Ayrıca serinin önceki oyunlarında da indirimler sunuluyor.

 

https://www.phonearena.com/news/The-Room-Old-Sins-Android-April-19_id103682 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pratik Adam 1 yıl en beğenilen
Tartışmasız marketin en iyi oyun serisi. Gerçekten tebrik etmek lazım yapan firmayı. Kusursuz bir oyun
1 Yanıt Yanıtla +7
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emrhyldrm 1 yıl
İlk üç oyunu oynadım. Bunu da merakla bekliyorum.
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JoeyBane 1 yıl
Efsane yeniden geliyor
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Pratik Adam 1 yıl en beğenilen
Tartışmasız marketin en iyi oyun serisi. Gerçekten tebrik etmek lazım yapan firmayı. Kusursuz bir oyun
1 Yanıt Yanıtla +7
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Lars Mikael Akerfeldt 1 yıl Pratik Adam
Bu gelene kadar rusty lake'e bakabilirsiniz. Ben beğenmiştim.
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