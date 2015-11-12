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The Walking Dead kötü adamını buldu

Ünlü çizgi roman serisinden uyarlanan ve tüm dünyada milyonlarca hayrana sahip olan The Walking Dead dizisi, serinin hayranları tarafından merakla beklenen meşhur kötü adamına kavuşuyor.
3 yıl
9,6b
1
30
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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The Walking Dead kötü adamını buldu

 Amerikan kablolu kanalı AMC tarafından hazırlanan ve son yılların en başarılı dizileri arasında yer alan The Walking Dead, uyarlandığı çizgi roman serisinin en önemli isimlerinden birini izleyicilerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Altıncı sezonuna hızlı bir başlangıç yapan dizi, çizgi roman serisinin hayranları tarafından merakla beklenen Negan karakterini kadroya ekliyor.
Yazının devamı çizgi roman hakkında bilgi sahibi olmak istemeyenler için hafif spoileriçerir. 
 Robert Kirkman'ın ünlü çizgi roman serisini takip edenlerin yakından tanıdığı Negan, bu sezonun son bölümlerinde diziye dahil olacak. Altıncı sezonda diziye dahil olabileceği bu yılın başından beri konuşulan Negan, The Walking Dead evreninin en tehlikeli kötü adamlarından biri. Bu önemli karakteri canlandırması için bir süredir oyuncu arayışında olan yapımcılar, aradıkları kötü adamı Jeffrey Dean Morgan'da buldular.
 
The Walking Dead kötü adamını buldu
Watchmen filmindeki Komedyen rolüyle yıldızı parlayan Jeffrey Dean Morgan, televizyon dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Daha önce Supernatural ve Magic City dizilerinde yer alan Morgan, şu sıralar The Good Wife dizisinde boy gösteriyor. Morgan'ın yanı sıra Negan rolü için değerlendirlen isimler arasında Timothy Olyphant, Matt Dillon ve Garrett Hedlund' gibi tanınmış isimler yer alıyor.
Morgan tarafından canlandırılacak olan Negan karakterinin bu sezonun son bölümlerinde diziye dahil olacağı ama asıl etkisini önümüzdeki sezon göstereceği belirtiliyor. 29 Kasım'da yayınlanacak 8.bölümünün ardından araya girecek olan The Walking Dead, 14 Şubat yeni bölümleriyle geri dönecek. 

http://deadline.com/2015/11/the-walking-dead-cast-jeffrey-dean-morgan-villain-negan-1201617215/ Yorum Yaz
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ceo-tr 3 yıl en beğenilen
Piêr Dé Sans
Bu dizide kaynaklar niye hiç tükenmiyor? Yani hiç kimse bir şey üretmiyorken nasıl oluyorda bu adamlar kaynak sıkıntısı yaşamıyor?

Yanlışın var sanki dostum. Hem silah, mühimmat; hemde yiyecek sıkıntısı çekiyorlar. Pek denk gelmedi sana belkide hocam.
Piêr Dé SansBu dizide kaynaklar niye hiç tükenmiyor? Yani hiç kimse bir şey üretmiyorken nasıl oluyorda bu adamlar kaynak sıkıntısı yaşamıyor?
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Gece772 3 yıl
Boss geldi
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Jose_Gökhan 3 yıl
Diziyi izlerken gülüyorum.2-3 oyuncu hariç diğer oyunculuklar dökülüyor.
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lido 3 yıl
keşke supernatural e geri dönseydi
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Knisath 3 yıl Jose_Gökhan
Jose_Gökhan

Diziyi izlerken gülüyorum.2-3 oyuncu hariç diğer oyunculuklar dökülüyor.

ona rağmen 6 yıldır diziyi takip ediyorsun öyle mi ?
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Glorfindel1907 3 yıl Jose_Gökhan
Jose_Gökhan

Diziyi izlerken gülüyorum.2-3 oyuncu hariç diğer oyunculuklar dökülüyor.

O zaman senin ilacın belli : Kaderimin yazıldığı gün
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Lockheed 3 yıl
Kaynaklardan ziyade benim komiğime giden tek şey onca yürüyen zombi var ve koşarak değil hızlı yürüsen bile kaçabiliyorsun yani o derece... Ya arkadaş nasıl olur da yakalanıp bir de ısırılmayı becerebiliyorsun aklım mantığım kabul etmiyor :D
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RushEpicsTR 3 yıl
Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama bu haberin donanımhaber ile ne alaksı var ?
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Gece772 3 yıl
Boss geldi
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swat882 3 yıl
Dizinin ilk bölümünün çıkmasıyla başladım bu diziye ve her hafta iple çekiyorum, ondan sonra 3 sezon dan sonra öyle bir bozdu ki, diziyi izlemeyi çoktan bıraktım, çok ağır işleyen bir yapısı var, olay örgülerinde de sürekli bir problem var..
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Nightwing 3 yıl
valla diziye tekrar dönmem için bir sebep bu
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sedatkuran 3 yıl
Budizi başlarda iyiydi de şimdi iyice saçmaladı.
Bir sürü zombi var hastalık bulaşalı dizi süresine göre 3-5 yıl olmuş bir bitmediler. yeme içme yok ne yakıyor bu zombiler nükleer reaktörmü yutmuşlar. zaten dizide bir amaç yok, haaa türk dizileri ha walking dead gül gibi stargate universe dizisini bile kaldırdınız bundan daha iyiydi.
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Patren 3 yıl
son bölüm çok çok sıkıcıydı yeni bölümde aksiyon bekliyorum
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m-99 3 yıl
Negan , Rick'in grubundaki önemli karakterleri öldürecek ancak bunun gerçekleşmesi 1 sezon daha alır
İstediğiniz heyecanı size Negan reyiz yaşatacak
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BekirTemel 3 yıl
Çizgi Romandaki tip ile alakası yok ama diziye yakışır kötü adam olarak.
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Sarparian 3 yıl
3.sezon da açlıktan ölüyordu jack ve saz arkadaşları.
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ceo-tr 3 yıl en beğenilen
Piêr Dé Sans
Bu dizide kaynaklar niye hiç tükenmiyor? Yani hiç kimse bir şey üretmiyorken nasıl oluyorda bu adamlar kaynak sıkıntısı yaşamıyor?

Yanlışın var sanki dostum. Hem silah, mühimmat; hemde yiyecek sıkıntısı çekiyorlar. Pek denk gelmedi sana belkide hocam.
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Piêr Dé Sans 3 yıl ceo-tr
Nasıl bir sıkıntı yahu. kaç sezondur devam ediyor dizi. hani izlemiyorum da sürekli bir çatışma, dışarda zombikolar ama adamların ne yiyecek ne içecek ne yakıt ne mermi sıkıntısı yok gibi
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