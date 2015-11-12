The Walking Dead kötü adamını buldu

Amerikan kablolu kanalı AMC tarafından hazırlanan ve son yılların en başarılı dizileri arasında yer alan The Walking Dead, uyarlandığı çizgi roman serisinin en önemli isimlerinden birini izleyicilerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Altıncı sezonuna hızlı bir başlangıç yapan dizi, çizgi roman serisinin hayranları tarafından merakla beklenen Negan karakterini kadroya ekliyor.

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Robert Kirkman'ın ünlü çizgi roman serisini takip edenlerin yakından tanıdığı Negan, bu sezonun son bölümlerinde diziye dahil olacak. Altıncı sezonda diziye dahil olabileceği bu yılın başından beri konuşulan Negan, The Walking Dead evreninin en tehlikeli kötü adamlarından biri. Bu önemli karakteri canlandırması için bir süredir oyuncu arayışında olan yapımcılar, aradıkları kötü adamı Jeffrey Dean Morgan'da buldular.

Watchmen filmindeki Komedyen rolüyle yıldızı parlayan Jeffrey Dean Morgan, televizyon dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Daha önce Supernatural ve Magic City dizilerinde yer alan Morgan, şu sıralar The Good Wife dizisinde boy gösteriyor. Morgan'ın yanı sıra Negan rolü için değerlendirlen isimler arasında Timothy Olyphant, Matt Dillon ve Garrett Hedlund' gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Morgan tarafından canlandırılacak olan Negan karakterinin bu sezonun son bölümlerinde diziye dahil olacağı ama asıl etkisini önümüzdeki sezon göstereceği belirtiliyor. 29 Kasım'da yayınlanacak 8.bölümünün ardından araya girecek olan The Walking Dead, 14 Şubat yeni bölümleriyle geri dönecek.

http://deadline.com/2015/11/the-walking-dead-cast-jeffrey-dean-morgan-villain-negan-1201617215/