The Walking Dead oyunu Final sezonunun 15 dakikalık demosu çıktı

Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead oyun serisi bu sene sonlanıyor. Dört bölümden oluşacak final sezonunun ilk bölümü 15 Ağustos tarihinde yayınlanacak. İlk bölümün 15 dakikalık ücretsiz oynanabilir sürümü, oyun severlerin beğenisine sunuldu.

The Walking Dead’in ilk sezonunun ilk bölümü 6 yıl önce çıkmış ve hikaye anlatım şekliyle, hikaye örgüsünü etkileyen seçimleriyle büyük ses getirmişti. Telltale Games, bu oyunun ardından benzer oynanış dinamikleriyle Game of Thrones, Batman - The Telltale Series ve The Wolf Among Us oyunlarını çıkarttı.

Final sezonuna eklenen yeni özellikleri merak eden kullanıcıların karar vermesi adına 15 dakikalık ücretsiz sürüm, PS Store ve Microsoft Store’da indirilmeye sunuldu. Omuz üstü kamera, QTE combat sistemi ve çizgi roman çizimlerine benzer yeni modellemeleri 15 dakikalık bölümde görebilmek mümkün.

The Walking Dead’in final sezonunun ilk bölümü 15 Ağustos tarihinde Playstation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Nintendo Switch sahiplerinin yılsonunu beklemesi gerekecek.