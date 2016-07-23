The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı

Televizyon dünyasının en popüler dizileri arasında yer alan The Walking Dead, bu sonbaharda 7.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca hayrana sahip olan ve izleyici kitlesini her sene biraz daha büyüten The Walking Dead'in 7.sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk fragman yayınlandı.

Yazının bundan sonraki bölümü The Walking Dead'in 6.sezon finalini izlemeyenler için spoiler içerir.

Şu sıralar San Diego'da düzenlenmekte olan Comic Con kapsamında yayınlanan bu ilk fragman, 6.sezon finalindeki şok edici sahneyi hatırlatarak başlıyor. Dizinin yeni kötüsü Negan'ın sezon finalinde kimi öldürdüğü açıklanmıyor elbette ama fragmanda yer alan yeni görüntüler sayesinde ihtimaller biraz daha azalıyor.

Fragman ayrıca yeni sezonda diziye dahil olacak önemli bir karakteri de izleyicilere tanıtıyor. Çizgi romanların önemli karakterlerinden biri olan Kral Ezekiel yeni sezonda The Walking Dead'e dahil olacak. Kendisini fragmanın son bölümünde yanında kaplanı ile görebilirsiniz.

Bu arada fragmanın yayınlanması ile birlikte yeni sezonun yayın tarihi de belli oldu. The Walking Dead'in 7.sezonu, 23 Ekim'de başlayacak.

http://deadline.com/2016/07/the-walking-dead-season-7-trailer-comic-con-video-1201791055/