The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı

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Televizyon dünyasının en popüler dizileri arasında yer alan The Walking Dead, bu sonbaharda 7.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca hayrana sahip olan ve izleyici kitlesini her sene biraz daha büyüten The Walking Dead'in 7.sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk fragman yayınlandı.
Yazının bundan sonraki bölümü The Walking Dead'in 6.sezon finalini izlemeyenler için spoiler içerir.
Şu sıralar San Diego'da düzenlenmekte olan Comic Con kapsamında yayınlanan bu ilk fragman, 6.sezon finalindeki şok edici sahneyi hatırlatarak başlıyor. Dizinin yeni kötüsü Negan'ın sezon finalinde kimi öldürdüğü açıklanmıyor elbette ama fragmanda yer alan yeni görüntüler sayesinde ihtimaller biraz daha azalıyor.
Fragman ayrıca yeni sezonda diziye dahil olacak önemli bir karakteri de izleyicilere tanıtıyor. Çizgi romanların önemli karakterlerinden biri olan Kral Ezekiel yeni sezonda The Walking Dead'e dahil olacak. Kendisini fragmanın son bölümünde yanında kaplanı ile görebilirsiniz.
Bu arada fragmanın yayınlanması ile birlikte yeni sezonun yayın tarihi de belli oldu. The Walking Dead'in 7.sezonu, 23 Ekim'de başlayacak.
http://deadline.com/2016/07/the-walking-dead-season-7-trailer-comic-con-video-1201791055/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Beyler çizgi romanını da okuyan bir twd fanatiği olarak neganın sopası bizim asyalı arkadaşımıza piyango olarak düşüyor haberiniz olsun
dizi, ilk sezonun ekmeğini yiyor bence. böyle giderse, yemeye devam edecek.
Rtük kanları ve şiddet içeren sahneleri sansurlerdı. İyi ki bizim kanallarda yayınlanmıyor.
alexand...(her neyse) negan giriyor. Anladığım kadarı ile bizimleri aşırı derecede eziyor ve aşalıyor.
Galiba finale doğru alexand.. tekrar saldırı alacak zombilerce bu sefer kaybedecekler şehri.
Bu sezon format değiyor ciddi şekilde daima ayakta kalan mücadele eden rick yerine bir süre pes etmiş halde göreceğiz.
Oyuna yeni güçler katılıyor. Daha fazla insan ve insan mücadelesi göreceğiz. Atlı arkadaşlar ve onların kurdukları şekil. Tahmin ediyorum. Negan'i yendikten sonra veya aynı anda bizim piskopat deli rick atlı arkadaşları da arada kesecek heralde.
Carol gene sevimli suratını alıyor galiba ilk defa alexan.. girerken takındığı sahte surat. Galkiba 7. sezonda Carol katliam show izleyeceğiz. Unutmayın Negan bir kişiyi parçalıyor gruptan.
BENİM ANLADIĞIM VE ÜZÜLDÜĞÜM KONU HAYATTA KALMAYA ÇALIŞAN RİCK VE EKİBİ(ben bunu sever ve izliyorum) GİDECEK ONUN YERİNE İNSANİ GÜÇLER SAVAŞI ve zaman kalırsada zombi izleyeceğiz. Dizi hayatta kalma formtından ziyade mafya formatına gidiyo ne yazık ki
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