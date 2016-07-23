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The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı

Merakla beklenen dizi ve filmlerin yeni görüntüleri Comic Con kapsamında yayınlanmaya deva ediyor. Şimdi de The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon dünyasının en popüler dizileri arasında yer alan The Walking Dead, bu sonbaharda 7.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca hayrana sahip olan ve izleyici kitlesini her sene biraz daha büyüten The Walking Dead'in 7.sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk fragman yayınlandı.
Yazının bundan sonraki bölümü The Walking Dead'in 6.sezon finalini izlemeyenler için spoiler içerir.
 Şu sıralar San Diego'da düzenlenmekte olan Comic Con kapsamında yayınlanan bu ilk fragman, 6.sezon finalindeki şok edici sahneyi hatırlatarak başlıyor. Dizinin yeni kötüsü Negan'ın sezon finalinde kimi öldürdüğü açıklanmıyor elbette ama fragmanda yer alan yeni görüntüler sayesinde ihtimaller biraz daha azalıyor.
Fragman ayrıca yeni sezonda diziye dahil olacak önemli bir karakteri de izleyicilere tanıtıyor. Çizgi romanların önemli karakterlerinden biri olan Kral Ezekiel yeni sezonda The Walking Dead'e dahil olacak. Kendisini fragmanın son bölümünde yanında kaplanı ile görebilirsiniz.
Bu arada fragmanın yayınlanması ile birlikte yeni sezonun yayın tarihi de belli oldu. The Walking Dead'in 7.sezonu, 23 Ekim'de başlayacak.

http://deadline.com/2016/07/the-walking-dead-season-7-trailer-comic-con-video-1201791055/ Yorum Yaz
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swat882 3 yıl en beğenilen
3. sezondan sonra izlemeyi bıraktım, ne prison break ne lost ne breaking bad e benziyor, tamamen pembe dizi gibi durağan ve sıkıcı gidiyor
boşversene
3. sezondan sonra izlemeyi bıraktım, ne prison break ne lost ne breaking bad e benziyor, tamamen pembe dizi gibi durağan ve sıkıcı gidiyorboşversen...
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BekirTemel 3 yıl
rick arka planda mı kalacak ne? üzdü

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hdfilmizlekim 3 yıl
arkadaşlar dizi gerçekten şahane ben bu bölümünü bu siteden buldum hdfilmizle.kim
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abdi55 3 yıl
SPOİLER İÇERMEKTE 7. SEZON İÇİN
Beyler çizgi romanını da okuyan bir twd fanatiği olarak neganın sopası bizim asyalı arkadaşımıza piyango olarak düşüyor haberiniz olsun
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Ryan Gosling 3 yıl

dizi, ilk sezonun ekmeğini yiyor bence. böyle giderse, yemeye devam edecek.
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TheFormul 3 yıl
Hep zirve de ilerleyen bir dizi olmasa da popülerliğinden de anlayabileceğimiz gibi bence önemli bir dizi TWD
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eric13 3 yıl
Ilk sezon gibi bir dizi cekmeye para olmadigi surece bu tur yapimlarin tvlere verilmesi zaman ve efor kaybi
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bcan402 3 yıl
ezekiel biraz daha yaşlı birisi olabilirmiş.

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nicksizayı 3 yıl
Hala var mı izleyen
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AMC 3 yıl
Keşke bizim ulusal kanallarda yayınlasa aşk dizilerinden gına geldi.
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12 Angry Men 3 yıl AMC
AMC

Keşke bizim ulusal kanallarda yayınlasa aşk dizilerinden gına geldi.

Rtük kanları ve şiddet içeren sahneleri sansurlerdı. İyi ki bizim kanallarda yayınlanmıyor.
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SonSamsunlu 3 yıl
İzmirliMurat kardeş çizgiromanda geçen olayları okumuş gelmiş buraya tahmin diye yazıyor.
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AnlamakYetmez 3 yıl
AŞIRI SPOİLER İZLEMEYİN CİDDEN. Ortada bir yerde kapattım fragmanı

mobilim fazla imla hatası olacak

alexand...(her neyse) negan giriyor. Anladığım kadarı ile bizimleri aşırı derecede eziyor ve aşalıyor.

Galiba finale doğru alexand.. tekrar saldırı alacak zombilerce bu sefer kaybedecekler şehri.

Bu sezon format değiyor ciddi şekilde daima ayakta kalan mücadele eden rick yerine bir süre pes etmiş halde göreceğiz.

Oyuna yeni güçler katılıyor. Daha fazla insan ve insan mücadelesi göreceğiz. Atlı arkadaşlar ve onların kurdukları şekil. Tahmin ediyorum. Negan'i yendikten sonra veya aynı anda bizim piskopat deli rick atlı arkadaşları da arada kesecek heralde.

Carol gene sevimli suratını alıyor galiba ilk defa alexan.. girerken takındığı sahte surat. Galkiba 7. sezonda Carol katliam show izleyeceğiz. Unutmayın Negan bir kişiyi parçalıyor gruptan.

BENİM ANLADIĞIM VE ÜZÜLDÜĞÜM KONU HAYATTA KALMAYA ÇALIŞAN RİCK VE EKİBİ(ben bunu sever ve izliyorum) GİDECEK ONUN YERİNE İNSANİ GÜÇLER SAVAŞI ve zaman kalırsada zombi izleyeceğiz. Dizi hayatta kalma formtından ziyade mafya formatına gidiyo ne yazık ki
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-Rusher- 3 yıl
Her dizinin ilk sezon fragmanları gibi toplamıslar aksiyon sahnelerini koymuşlar önümüze iyi olacak diyoruz :) ya çok sövecez ya da vayy be diyeceğiz. Başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz tabi :p
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