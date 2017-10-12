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The X-Files'ın yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

FOX, New York Comic-Con'da The X-Files'ın merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragmanı yayınladı. 10 bölümden oluşan 11. sezon önümüzdeki yılın başında yayınlanmaya başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden The X-Files, geçtiğimiz yılın başında yayınlanan 10. sezonu ile uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin bu yeni sezonu kalite ve hikaye bakımından beklentilerin altında kalsa da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve FOX'un diziyi devam ettirmesi için yeterli başarıyı yakaladı.
10. sezonun tamamlanmasından kısa bir süre sonra dizinin 11. sezonu ile ekranlara geri döneceğini açıklayan FOX, bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni sezondan ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınladı. New York Comic-Con kapsamında yayınlanan bu ilk fragman ile birlikte yeni sezonun konusu da belli oldu.
The X-Files'ın ana karakterleri olan Mulder ve Scully'nin hikayesini anlatmaya devam edecek olan yeni sezon, 10. sezon finalinin bıraktığı yerden başlayacak ve ikilinin kaybolun oğulları William'ı bulma çabalarını anlatacak. Fragmana bakılırsa William'ın bulunması dünyanın kurtuluşu için de büyük önem taşıyor.
The X-Files'ın 10 bölümden oluşacak 11. sezonu, Ocak 2018'de yayınlanmaya başlayacak.
 

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faniseyler 2 yıl
İşin daha ilginci öyle saçma bi yorum ki ne yazsam bilemedim. Yerli diziler ne kadar yerli de yabancı dizinin yayın haklarını alan bir kanala çatıyorsun. Benim bildiğim İhlas medyanın milletinin arkasında dik duran, devletin ve milletin menfaatleri sonuna kadar savunan bir şirket. Fetönün ne mal olduğunu 40 yıldır sadece onlar farkındaydı ve bugün fetö darbe yapmasa ne mal olduğu ortaya çıkmayacak bir çok insan hala dine hizmet ediyorlar sanacaktı. Fetö yerine Amerika İsrail İngiltere neyse metö çıkarsa karşımıza bunun da sadece İhlasın elinden çıkan kitapları okuyanlar bozuk sapık hain olduğunu anlayıp anlatmaya çalışacaklarını da bil.
Onlar devletin kurallarına uyar suç işlemez... Bundan daha milliyetçi olunmaz kardeşim
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Robinson_Crusoe 2 yıl
Yıllar geçiyor halen yakalanan uzaylıların tipi değişmiyor biraz yenilik be kardeşim,
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SEO-Uzmanı 2 yıl
işin ilginçi daha önce Türkiye gazetesinin TV kanalı olan TGRT de bu dizi yayınlanıyordu !
ve işin daha ilginçi FOX ingiliz amerkikan şirketine TGRT ulusal yayın lisansını bu şirkete sattı ! bu nasıl bir milliyetçiliktir !?
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