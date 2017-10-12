The X-Files'ın yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden The X-Files, geçtiğimiz yılın başında yayınlanan 10. sezonu ile uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin bu yeni sezonu kalite ve hikaye bakımından beklentilerin altında kalsa da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve FOX'un diziyi devam ettirmesi için yeterli başarıyı yakaladı.

10. sezonun tamamlanmasından kısa bir süre sonra dizinin 11. sezonu ile ekranlara geri döneceğini açıklayan FOX, bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni sezondan ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınladı. New York Comic-Con kapsamında yayınlanan bu ilk fragman ile birlikte yeni sezonun konusu da belli oldu.

The X-Files'ın ana karakterleri olan Mulder ve Scully'nin hikayesini anlatmaya devam edecek olan yeni sezon, 10. sezon finalinin bıraktığı yerden başlayacak ve ikilinin kaybolun oğulları William'ı bulma çabalarını anlatacak. Fragmana bakılırsa William'ın bulunması dünyanın kurtuluşu için de büyük önem taşıyor.

The X-Files'ın 10 bölümden oluşacak 11. sezonu, Ocak 2018'de yayınlanmaya başlayacak.