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The Young Turks ekibi önemli bir yatırım aldı

ABD’nin bağımsız haber üretimi konusunda beğenilen ekiplerinden olan The Young Turks, yeni yıla önemli bir yatırım hedefiyle giriyor. Ekip 2 milyon dolarlık yatırım için turlarını sıklaştırdı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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The Young Turks ekibi önemli bir yatırım aldı

Ülkemizde çok adı duyulmasa da özellikle ABD’de tanınan bir Türk ekibi var. Adı da The Young Turks. Deneyimli habercilerin oluşturduğu The Young Turks, dikkat çeken haber konuları ve canlı yayınları ile tanınıyor.

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2005 yılında Culver şehrinde kurulan ekibin lideri Cenk Uygur. YouTube üzerinde banttan veya canlı yayınlar ile ilgi toplayan TYT, toplamda 2.4 milyon aboneye sahip. Video izleme sayıları ise 4 milyarı geçmiş durumda. Ekibin pek çok önemli kanalın haber programlarından daha fazla rating topladığı ifade ediliyor. Seçim döneminde ekip, Fusion kanalında ilgi gören yapımlara da imza atmıştı.

Ekip yıl sonuna doğru yeni bir fonlama kampanyasına başlamıştı. Bugüne kadar 500 bin dolar toplayan ekibin hedefi 2 milyon dolar finansman elde edebilmek. Bu yardım ile 4 yeni araştırmacı ekibin işe alınması planlanıyor. Ekip içerisinde kameraman, sunucu, editör ve yapımcı yer alacak.

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Şimdiye kadar elde edilen finansman ile Sirius XM’den Nomiki Konst muhabir olarak, New York Daily News’den Shaun King ise yardımcı yorumcu olarak kadroya dahil edildi. Trump döneminde ekip daha etkili haberler yapmayı planlıyor. 2014 yılında da 400 bin dolar finansman elde eden ekip yeni bir haber stüdyosu kurmuştu.

 

https://www.youtube.com/channel/UC1yBKRuGpC1tSM73A0ZjYjQ Yorum Yaz
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aquarius man 2 yıl Bluflame
Bluflame


H34RTL3SS

ekibi tebrik ediyorfum fakat
ben ekipteki türkü bulamadım

bende bulamadım, rus, çinli,meksikalı,afrikalı, amerikalı var.
bu programın ne türklere nede türkiye’ye hiç bir yararı yoktur. genelde zararı vardır.

Merhaba, ekibin kurucusu Cenk Uygur Türk asıllı bir ABD'li gazeteci. Programın adının The Young Turks(Jön Türkler) olma sebebi ise Cenk Uygur'un açıklamasına göre şu şekilde; zamanında gençtim, asiydim e o zaman adını neden The Young Turks koymayayım demiş. Tüm kadrodaki tek Türk o yani. The Young Turks tabirinin sözlüklerdeki karşılığına bakacak olursak;

1. Bir kurumun, hareketin veya siyasi partinin genç, ilerici veya başkaldıran üyesi
2. Otoriteye veya toplumsal beklentilere karşı isyan eden genç kişi

şeklinde tanıma sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, ABD'de tüm Türkler toplandık bir program yapalım dedik şeklinde bir oluşum değil bu.
BluflameH34RTL3SSekibi tebrik ediyorfum fakatben ekipteki türkü bulamadımbende...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Bluflame 2 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS
ekibi tebrik ediyorfum fakat
ben ekipteki türkü bulamadım

bende bulamadım, rus, çinli,meksikalı,afrikalı, amerikalı var.
bu programın ne türklere nede türkiye’ye hiç bir yararı yoktur. genelde zararı vardır.
H34RTL3SSekibi tebrik ediyorfum fakatben ekipteki türkü bulamadımbende bulamadım, rus, çinli,meksikalı,afrikalı, amerikalı...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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IamxMSFT 2 yıl
Gayet basarililar hem de bizden
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ø 2 yıl
Adını ilk defa duydum böyle bir ekibin.
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olağan_şüpheli 2 yıl
youtube dan izliyorum da genelde magazinler konuları ele bir program. Öyle çok da ciddi yanı yok. millet niye bu kadar takıldı anlamadım.
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smart1978 2 yıl
Turklugu goremedim ...
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H34RTL3SS 2 yıl
ekibi tebrik ediyorfum fakat
ben ekipteki türkü bulamadım
1 Yanıt Yanıtla +2
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Bluflame 2 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS
ekibi tebrik ediyorfum fakat
ben ekipteki türkü bulamadım

bende bulamadım, rus, çinli,meksikalı,afrikalı, amerikalı var.
bu programın ne türklere nede türkiye’ye hiç bir yararı yoktur. genelde zararı vardır.
1 Yanıt Yanıtla +4
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