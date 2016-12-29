The Young Turks ekibi önemli bir yatırım aldı

Ülkemizde çok adı duyulmasa da özellikle ABD’de tanınan bir Türk ekibi var. Adı da The Young Turks. Deneyimli habercilerin oluşturduğu The Young Turks, dikkat çeken haber konuları ve canlı yayınları ile tanınıyor.

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2005 yılında Culver şehrinde kurulan ekibin lideri Cenk Uygur. YouTube üzerinde banttan veya canlı yayınlar ile ilgi toplayan TYT, toplamda 2.4 milyon aboneye sahip. Video izleme sayıları ise 4 milyarı geçmiş durumda. Ekibin pek çok önemli kanalın haber programlarından daha fazla rating topladığı ifade ediliyor. Seçim döneminde ekip, Fusion kanalında ilgi gören yapımlara da imza atmıştı.

Ekip yıl sonuna doğru yeni bir fonlama kampanyasına başlamıştı. Bugüne kadar 500 bin dolar toplayan ekibin hedefi 2 milyon dolar finansman elde edebilmek. Bu yardım ile 4 yeni araştırmacı ekibin işe alınması planlanıyor. Ekip içerisinde kameraman, sunucu, editör ve yapımcı yer alacak.

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Şimdiye kadar elde edilen finansman ile Sirius XM’den Nomiki Konst muhabir olarak, New York Daily News’den Shaun King ise yardımcı yorumcu olarak kadroya dahil edildi. Trump döneminde ekip daha etkili haberler yapmayı planlıyor. 2014 yılında da 400 bin dolar finansman elde eden ekip yeni bir haber stüdyosu kurmuştu.