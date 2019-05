Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu

Corsair’in bellek modüllerinde aydınlatma sağlayan çalışmayan DDR4 bellek setinden sonra Thermaltake daha farklı bir çözüm ile geldi. Yeni aksesuar belleklerin sadece görünümünü değiştirmeyi amaçlıyor.

Pacific R1 Plus Memory Lighting özellikleri

Pacific R1 Plus Memory Lighting adındaki aydınlatma aksesuarı 4 yuvalı bir tasarıma sahip ve doğrudan RAM belleklerinizin üzerine oturuyor. Standart yükseklikteki herhangi bir belleğe uyumlu olan aksesuar 4 yuvalı bir RGB bellek görüntüsü oluşturuyor.

Aksesuar 156 mm x 51.1 mm x 43 mm ölçülere sahip ve 163gr ağırlığında. Böylece bir hava soğutma modülü gibi belleklerin üzerine kapatabiliyorsunuz. Fazla bir yükseklik de oluşturmuyor.

Her yuvada 9 LED olmak üzere toplam 36 LED aydınlatma mevcut. Adreslenebilir RGB bağlantısı sayesinde uyumlu bir anakart yazılımı ile aksesuar kontrol edilebiliyor. Ayrıca RGB kontrol modülü sayesinde USB 2.0 bağlantısına takarak TT RGB Plus uygulamasından da kontrol edebiliyorsunuz. Pacific R1 Plus Memory Lighting için henüz bir fiyat açıklanmadı.