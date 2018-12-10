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Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu

Belleklerinizi yerinden oynatmadan bir RGB aydınlatması yapmak istiyorsanız Thermaltake özel bir aksesuar duyurdu. Pacific R1 Plus Memory Lighting özellikleri haberimizde.
5 ay
10,3b
1
6
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Corsair’in bellek modüllerinde aydınlatma sağlayan çalışmayan DDR4 bellek setinden sonra Thermaltake daha farklı bir çözüm ile geldi. Yeni aksesuar belleklerin sadece görünümünü değiştirmeyi amaçlıyor.

Pacific R1 Plus Memory Lighting özellikleri

Pacific R1 Plus Memory Lighting adındaki aydınlatma aksesuarı 4 yuvalı bir tasarıma sahip ve doğrudan RAM belleklerinizin üzerine oturuyor. Standart yükseklikteki herhangi bir belleğe uyumlu olan aksesuar 4 yuvalı bir RGB bellek görüntüsü oluşturuyor.

Ayrıca Bkz. "Toshiba 3.5 inçlik HDD serilerine 12TB ve 14TB seçenekleri ekledi"

Aksesuar 156 mm x 51.1 mm x 43 mm ölçülere sahip ve 163gr ağırlığında. Böylece bir hava soğutma modülü gibi belleklerin üzerine kapatabiliyorsunuz. Fazla bir yükseklik de oluşturmuyor.

Her yuvada 9 LED olmak üzere toplam 36 LED aydınlatma mevcut. Adreslenebilir RGB bağlantısı sayesinde uyumlu bir anakart yazılımı ile aksesuar kontrol edilebiliyor. Ayrıca RGB kontrol modülü sayesinde USB 2.0 bağlantısına takarak TT RGB Plus uygulamasından da kontrol edebiliyorsunuz. Pacific R1 Plus Memory Lighting için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.techpowerup.com/250476/thermaltake-pacific-r1-plus-memory-lighting-a-smarter-alternative-to-dummy-modules Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Galatas4ray 5 ay
Çok beklemenize gerek yok aliexpresste milyon tane örnegi var yıllardır.
Masaüstü bellek Soğutucu soğutucu Kabuk RGB 256 Renk Otomatik Değişim Alüminyum Isı Emici RAM soğutma yeleği s.click.aliexpress.com/...
@haktan24
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BumberShoot 5 ay Galatas4ray
Sen ürünü hiç anlamamışsın
Bu üründe Ramin soğutucusunu değiştirmiyorsun
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Mukarnas 5 ay
Cok lazim degil
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haktan24 5 ay
Modifikasyon için bence hoş bir aparat fiyatı uygun gelirse alıp takarım 4 lu ram ustune
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