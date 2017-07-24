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Thor: Ragnarok'tan yeni fragman ve poster

Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak Thor: Ragnarok'tan yeni bir fragman ve poster yayınlandı. Thor ve Hulk'u bir araya getiren film, Marvel sinematik evreni için önemli bir dönüm noktası olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde San Diego'da düzenlenen Comic-Con kapsamında yeni projelerini tanıtan Marvel, yapım aşamasındaki Ant-Man and the Wasp ve Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler yayınladı. Ant-Man and the Wasp görüntüleri Comic-Con katılımcılarına özel kalırken, Thor: Ragnarok'un yeni fragmanı kısa bir süre sonra internete de yüklendi.
Marvel'in en sevilen kahramanlarından Thor'un üçüncü bireysel filmi olan Ragnarok, hem karakter hem de tüm Marvel sinematik evreni için bir dönüm noktası olacak. Bu filmde olacakların Marvel sinematik evreni içerisinde ciddi etkileri olacağı bir süre önce açıklanmıştı.
Yönetmenliğini What We Do in the Shadows ve Hunt for Wilderpeople gibi filmler ile adını duyuran Taika Waititi'nin üstlendiği Ragnarok, tarz olarak da önceki Thor filmlerinden çok daha farklı görünüyor. Son derece renkli bir tasarıma sahip olan filmde hem Thor hem de Hulk yeni görünümleriyle karşımıza çıkacak.
Fragmandan da anlaşılacağı gibi Hulk da yeni Thor filminin önemli bir parçası olacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler Thor: Ragnarok'ta Planet Hulk hikayesinden de parçalar göreceğimizi gösteriyor. Ayrıca fragmana bakılırsa Hulk bu film ile birlikte suskunluğunu bozacak.
Başrollerinde Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Cate Blanchett, Karl Urban, Tessa Thompson ve Idris Elba'yı izleyeceğimiz Thor: Ragnarok, 27 Ekim'de vizyona girecek.

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Guhong01 2 yıl en beğenilen
Filmin adı thor olmasına rağmen fragmanda thor dan çok hulk gösteriliyor. İlginç
2 Yanıt Yanıtla +12
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erdemkuru 2 yıl
herzamanki gibi filmi yine sadece bu sitedekiler beğenmeyecek. ve yine herzamanki gibi diğer marvel filmleri gibi buda dünya çapında gişe hasılatı kıracak ve bu şekilde devam edecek.
herzamanki gibi filmi yine sadece bu sitedekiler beğenmeyecek. ve yine herzamanki gibi diğer marvel filmleri gibi buda dünya çapında gişe hasılatı kıracak ve bu...
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draw1907 2 yıl
hulkun o savaş kıyafeti hiç olmamış.
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kadirirdem 2 yıl
Ben Marvel serilerini şimdiye kadar hep sevdim,buda güzel görünüyor.
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Emre D 2 yıl
Lan kısa saçlı, çekiçsiz Thor mu olur? İçine etmişler.
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MERNEPTAH 2 yıl
Al sana hulk

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bkadem 2 yıl
Hulk karakteri iyi modellenmiş.
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erdemkuru 2 yıl
herzamanki gibi filmi yine sadece bu sitedekiler beğenmeyecek. ve yine herzamanki gibi diğer marvel filmleri gibi buda dünya çapında gişe hasılatı kıracak ve bu şekilde devam edecek.
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TearsForFears 2 yıl
Çocuklara hitap edince böyle oluyor maalesef. Komiklikler şakalar, thorun saçını kesmişler. Tek bozmayan batman filmleri oldu, cristian bale ile çekilen filmler çok iyiydi. Batmani de justice league ile bozacaklar.
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BekirTemel 2 yıl
hulkun varlığı daha çok izleyici demek, sağlam bir destekleyici karakter, thorun saçları gidince tüm havası yok olmuş
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nomenore 2 yıl
Thor Değil Hulk Olmalıymış Adı Yazık Güzelim Thor Karakteri Ne hale Gelmiş Resmen Çocuk Film i Olmuş...
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beynini.delerim 2 yıl nomenore
nomenore
Thor Değil Hulk Olmalıymış Adı Yazık Güzelim Thor Karakteri Ne hale Gelmiş Resmen Çocuk Film i Olmuş...

Thor hulk spiderman captain america vs.... zaten çocuk filmleri.
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theJuDGe_41 2 yıl
Güzelim seriyi ne hale getirmişler yazık be
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