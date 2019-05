Thor: Ragnarok'tan yeni fragman ve poster

Geçtiğimiz günlerde San Diego'da düzenlenen Comic-Con kapsamında yeni projelerini tanıtan Marvel, yapım aşamasındaki Ant-Man and the Wasp ve Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler yayınladı. Ant-Man and the Wasp görüntüleri Comic-Con katılımcılarına özel kalırken, Thor: Ragnarok'un yeni fragmanı kısa bir süre sonra internete de yüklendi.

Marvel'in en sevilen kahramanlarından Thor'un üçüncü bireysel filmi olan Ragnarok, hem karakter hem de tüm Marvel sinematik evreni için bir dönüm noktası olacak. Bu filmde olacakların Marvel sinematik evreni içerisinde ciddi etkileri olacağı bir süre önce açıklanmıştı.

Yönetmenliğini What We Do in the Shadows ve Hunt for Wilderpeople gibi filmler ile adını duyuran Taika Waititi'nin üstlendiği Ragnarok, tarz olarak da önceki Thor filmlerinden çok daha farklı görünüyor. Son derece renkli bir tasarıma sahip olan filmde hem Thor hem de Hulk yeni görünümleriyle karşımıza çıkacak.

Fragmandan da anlaşılacağı gibi Hulk da yeni Thor filminin önemli bir parçası olacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler Thor: Ragnarok'ta Planet Hulk hikayesinden de parçalar göreceğimizi gösteriyor. Ayrıca fragmana bakılırsa Hulk bu film ile birlikte suskunluğunu bozacak.

Başrollerinde Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Cate Blanchett, Karl Urban, Tessa Thompson ve Idris Elba'yı izleyeceğimiz Thor: Ragnarok, 27 Ekim'de vizyona girecek.