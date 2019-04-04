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TikTok uygulamasında artık yorumlar filtrelenebiliyor

TükTok videolarınıza gelen bazı yorumlar can sıkıcı oluyorsa yeni güncelleme ile kelime filtresi oluşturabiliyorsunuz. Filtre ile istenmeyen kelimeler otomatik engelleniyor.
1 ay
1,8b
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4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal alemin en büyük problemlerinden olan siber zorbalık karşısında platformların kendi çaplarında tedbir aldıkları görülüyor. 1 milyardan fazla indirme sayısına ulaşan TikTok bu konuda yeni bir özellik kazandı.

Yeni özellik

Son güncellemeyle birlikte kullanıcılar yorumlarda filtrelemek istedikleri kelimeleri içeren bir liste yapabiliyor. Örneğin hesap sahibi dış görünüşüyle dalga geçileceğinden endişe ediyorsa, rahatsız edici yorumları filtreleyebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Plus son kullanıcıya kapandı"

Filtre Yorumları adındaki özellik 30 karaktere kadar kelimeler ekleyerek kullanıcıların liste yapmasını sağlıyor. Yorumlarda bu filtreye takılan kelimeler algılanırsa doğrudan engelleniyor. Yeni özellik Gizlilik Ayarları menüsü altında bulunabiliyor.

Bu özelliğin haricinde kullanıcılar hesaplarını gizli tutabiliyor, takipçilerini onaylayabiliyor ve paylaştığı içeriklerin sadece takipçileri tarafından izlenmesine izin verebiliyor. Ayrıca TikTok sınırlı görüntüleme modu, uygulama içi raporlama gibi korumalar da sağlayabiliyor.


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gamermelisa 1 ay
bu özelliğin gelmesi iyi oldu
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MrKattchup 1 ay
keşke hayatımızda da filtre olsa bunun gibi uygulamaları ne görsek ne duysak.
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cankal 1 ay
Tik tok mudur tak tuk mudur nedir.Bu uygulama kadar rezil bir şey yoktur.
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The.Mafia 1 ay
Bütün küfürleri filtreleriz artık
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