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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook, Apple'ın büyük bir otonom proje üzerinde çalıştığını söyledi

Apple'ın patronu otonom sistemlere büyük bir yatırım yaptıklarını ve bu konuda önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şirket otonom sistemleri farklı alanlarda kullanmayı düşünüyor.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tim Cook, bu yılın başlarında sürücüsüz otomobil teknolojisini inanılmaz heyecan verici olarak nitelendirmiş ve Apple'ın otonom sistemlere ağırlık verdiğini söylemişti. Bununla birlikte Apple'ın bugünkü kazanç çağrısı sırasında Cook, Apple'ın otonom yatırımlarıyla ilgili biraz daha renk verdi.
Cook, Apple'ın otonom sistemlere büyük bir yatırım yaptığını ve bunu tüm yapay zeka projelerinin anası olarak nitelendirdiklerini açıkladı. Ayrıca Apple'ın bu konuda "devam eden büyük bir projesinin" olduğunu söyledi ancak konuyu açmadığı için tam olarak neden bahsettiği anlaşılmadı. Apple'ın patronu "Otonom sistemlere çok odaklandık. İlerleyen büyük bir projemiz var ve bunun için büyük bir yatırım yapıyoruz. Bizim açımızdan otonom sürüş teknolojisi tüm yapay zeka projelerinin anası gibidir" dedi.

Otonom teknolojinin farklı uygulama alanları olacak

Daha önce sürücüsüz otomobil teknolojisine övgüde bulunan Cook bugün yaptığı açıklamada, otonom teknolojinin daha derin uygulamalarının olabileceğini ima ederek "Otonom sistemler çeşitli şekillerde kullanılabilir. Otomobil bunlardan sadece bir tanesi ancak bunun birçok farklı alanı var. Bu konuya daha fazla girmek istemiyorum" dedi.
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Şüphesiz ki Apple'ın otonom sistemlerden faydalanabileceği sayısız alan var. Drone'lar ve diğer tüketiciye yönelik ürünler için kullanılabilirken, tedarik zinciri ve imalat çalışmalarına da uygulanabilir. Daha önce de Apple'ın sürücüsüz otomobil teknolojisine olan ilgisi gündeme gelmiş ve hatta Kaliforniya'da otonom araç testi için lisans aldığı bildirilmişti. Bu nedenle Apple'ın otonom sistemlerin diğer uygulama biçimlerinin yanı sıra bu konu üzerindeki çalışmalarını da sürdürdüğü düşünülüyor.

https://9to5mac.com/2017/08/01/aapl-q3-17-live-blog/ Yorum Yaz
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BrahmanS 1 yıl
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fresheyır 1 yıl
Yağtığı habere bak utanmasa her 5 dolar artışta haberini yapacak
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