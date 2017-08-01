Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Model 3 rezervasyonlarının 500.000'i geçtiğini doğruladı

Tesla, 2016'nın Mayıs ayından bu yana Model 3'le ilgili güncel rezervasyon sayısını vermekten kaçınıyor. Şirket CEO'su Elon Musk bu sayının yarım milyonu geçtiğini doğruladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Model 3'ün Mart 2016'daki lansmanının ardından otomobil büyük rağbet görmüş ve şaşırtıcı sayıda rezervasyon almaya başlamıştı. Öyle ki Tesla, Mayıs 2016'dan itibaren son resmi rakam olan 375.000'i güncellemekten ve toplam rezervasyon sayısını paylaşmaktan kaçınıyor. Sonunda şirket CEO'su Elon Musk, Model 3 rezervasyonlarının yarım milyonun üzerine çıktığını doğruladı.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model 3 geleneksel arabaların çok dışında bir iç mekana sahip"
Rezervasyon başına yaklaşık 1.000$ depozito ile (ülkelere göre farklılık gösterebilir) şirketin kasasına giren para 500 milyon doları bulmuş durumda. Ayrıca araba başına ortalama 42.000$ fiyatla kabaca 21 milyar dolarlık bir satış potansiyeli söz konusu. Ancak şirket Model 3'e olan gerçek talebi yansıtmadığını söyleyerek rezervasyon sayısını açıklamak istemiyor.

Model 3'ü "satmamaya" çalışıyoruz

Geçtiğimiz günlerde yapılan basın brifinginde Musk, bir yıldan uzun bir süre sonra ilk güncel rakamları vermeyi kabul etti. Ancak yine de bunun Model 3'e olan gerçek talebi yansıttığına inanmadığını tekrarlayarak "Aracı satmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Tesla'nın patronu daha önce reklam yapılmamasına ve Model 3'ü "satmamaya" çalışmalarına rağmen siparişlerin inanılmaz oranda artış gösterdiğini söylemişti.
Musk şimdi ise kitlesel pazarlamaya bir kuruş para bile harcamayan şirketin buna rağmen yarım milyon insanın doğrudan rezervasyon yapmasını durduramadığını söylüyor. Ayrıca arabayı satmayı deneseler bile bu sayının patlayacağını umduğunu da ekliyor. Tesla'nın CEO'su önümüzdeki sene yıllık üretim kapasitesini 500.000 adet seviyesine çıkaracaklarından emin ancak bu süreçte üretilen hacmi tahmin etmenin zor olduğunu ifade ediyor.

https://electrek.co/2017/07/29/elon-musk-confirms-model-3-reservations-have-surged-to-over-half-a-million/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shaq t 2 yıl en beğenilen
Standart pil seçenekli model 362 km gidecek, modelde yeni tip 2170 bataryalar kullanılıyor, içeriği itibarı ile daha yoğun enerji depoluyor; piller kalibre olduğunda menzil 400kmye yaklaşır 100km/saat hızlarda çok rahat. Tesla Model 3 ile bmw 3 serisini hedef alıyor, DH'in devamlı alıntı yaptığı electrek.co sitesinde model 3 vs 330i paket karşılaştırmasında aynı donanımlar baz alındığında bile standart 35000$ baz modele karşın aynı özelliklere sahip bmw 330i abd de 43,950$ a geliyor sadece satın alırken.
electrek.co/...
Bize uygularsak bmw 330i yakıt parası, zaruri km bakımları üstüne bizdeki yıllık mtv, bandrol vs masraflarını katarsak eğer, tesla almak cidden ekonomik; tek pedal sürüş keyfi ve neredeyse hiç bakım istemeyen yapısı ile bu saatten sonra 100.000tl üstü araçlarda atmosferik motorlu araçlara yatırım yapmak koca bir saçmalık.
Genel olarak elektrikli arabalar için konuşursak Forumdan e_kodak'ın Renault Z.E arabası ile 22 aylık macerası:
- 22 ayda 41000 km yol yapmışım
- 41000x0,3krş(eski aracının yaktığı yakıt)=12.300 lira cebimde kalmış
- 4 kez 10.000 bakım 1200tl
- İki kez vergi ödemedim, egzos muayenesi yaptırmadım 1.500tl cepte
- toplam 15.000tl mazotlu Renault masrafı. Z.E masrafı tek bakım 297tl+1650tl elektrik faturası= 1947tl
Hesap ortada 1947tl masrafa karşın 15.000tl harcama.
Standart pil seçenekli model 362 km gidecek, modelde yeni tip 2170 bataryalar kullanılıyor, içeriği itibarı ile daha yoğun enerji depoluyor; piller kalibre old...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hkneren 2 yıl
tamam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asami Zdrenka 2 yıl
İşini alnının akıyla yapar ve iyi/doğru şeyler üretince reklam yapmaya gerek kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E.w.i.f.K 2 yıl
Ulaşılabilir fiyatlarla Türkiye'ye gelirse iyi satış potansiyeli var. Bir de buraların gerçeği var ki bu araçların Türkiye'ye gelmesi ve yaygınlaşması demek devletin %100 elektrikli her arabadan daha az ötv kazanması demek. Bu yüzden Tesla resmi olarak Türkiye'ye gelirse elektrikli araçlara özel ötv leri katlarlar, şaşırmam.
Tekerlekli tabutlarla devam yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Bu araba ülkeye resmi olarak gelsin, 3 Serisi'nden çok satar ama sigorta şirketlerinin bile kasko yapmadığını düşünürsek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tasshelhoff 2 yıl
bende elektrikli aracı savunuyorum zaten.
hayırlı günler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shaq t 2 yıl tasshelhoff
Çok pardon
menzil kısmına düzeltme yapayım diye yazarken, bu haberlerin altına sürekli aynı şeyleri yazanlar aklıma geldi. Tok kapıcılar, egzos ve motor sesi hastaları, "yok ya, alınmaz bu; daha şehirler arası gidemez (zannedersin ki yılda 365 gün şehir dışı gidiyor) nerde şarj edicen" cilere biraz bilgi somut vereyim dedim. Bu işi sizin gibi ciddiye almalarını sağlamak lazım, sağlıcakla kalın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shaq t 2 yıl en beğenilen
Standart pil seçenekli model 362 km gidecek, modelde yeni tip 2170 bataryalar kullanılıyor, içeriği itibarı ile daha yoğun enerji depoluyor; piller kalibre olduğunda menzil 400kmye yaklaşır 100km/saat hızlarda çok rahat. Tesla Model 3 ile bmw 3 serisini hedef alıyor, DH'in devamlı alıntı yaptığı electrek.co sitesinde model 3 vs 330i paket karşılaştırmasında aynı donanımlar baz alındığında bile standart 35000$ baz modele karşın aynı özelliklere sahip bmw 330i abd de 43,950$ a geliyor sadece satın alırken.
electrek.co/...
Bize uygularsak bmw 330i yakıt parası, zaruri km bakımları üstüne bizdeki yıllık mtv, bandrol vs masraflarını katarsak eğer, tesla almak cidden ekonomik; tek pedal sürüş keyfi ve neredeyse hiç bakım istemeyen yapısı ile bu saatten sonra 100.000tl üstü araçlarda atmosferik motorlu araçlara yatırım yapmak koca bir saçmalık.
Genel olarak elektrikli arabalar için konuşursak Forumdan e_kodak'ın Renault Z.E arabası ile 22 aylık macerası:
- 22 ayda 41000 km yol yapmışım
- 41000x0,3krş(eski aracının yaktığı yakıt)=12.300 lira cebimde kalmış
- 4 kez 10.000 bakım 1200tl
- İki kez vergi ödemedim, egzos muayenesi yaptırmadım 1.500tl cepte
- toplam 15.000tl mazotlu Renault masrafı. Z.E masrafı tek bakım 297tl+1650tl elektrik faturası= 1947tl
Hesap ortada 1947tl masrafa karşın 15.000tl harcama.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 2 yıl
Şahsi fikrim Türkiye de de en az 5 bin sipariş olduğu yönünde hepsi alır mı onu bilemem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 2 yıl
500bin aracın üretimi, kontrolleri , yedek parçası, dağıtımı, satış sonrası desteği çok zor iş. Adamlar LeeEco gibi firmaların büyüme sonrası ani çakılışını yaşamamak için temkinli davranıyor. Yoksa bu potansiyelle dünyanın en büyük şirketi olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 2 yıl
Marka değeri olsun, kalite olsun, yenilik olsun kısa sürede tüm ezberi bozdu Tesla.


Video da kaza testinde, Volvo s60 nasıl pert olduğu, Tesla nın başarısının kalitesinin tesadüfen olmadığı açık...

görülüyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkerp 2 yıl xxxx1
Video da teslanın çarptığı direğin eğik olduğu da görülüyor. Tesla burda darbeyi çoğunlukla alt taraftan alıyor. [>:]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Bir şirket tepe yöneticisi neden ürettikleri bir ürünü SATMAMAYA çalışır?
NOLUYO?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bir şirket tepe yöneticisi neden ürettikleri bir ürünü SATMAMAYA çalışır?


NOLUYO?

Ters psikoloji
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bir şirket tepe yöneticisi neden ürettikleri bir ürünü SATMAMAYA çalışır?


NOLUYO?

Araçtan güzel bir kar elde edilememesi ve üretim hatlarının talebi yetiştiremeyecek olması nedeniyle. Ekonomi amaçlı ve yaygınlaşma amaçlı olan güzide proje ana ürün kıvamına geldi. Araba da güzel sonuçta :D

Ayrıca Model iii demek biraz ters sanırım, 3 daha doğru bir yaklaşım (bkz. model s-x ve tabii ki E/3 :) hatta sıradaki y olacak muhabbeti vardı? )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2475 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, elon musk ve
10 etiket daha tesla motors tesla model 3 rezervasyon 500 bin yarım milyon depozit Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Ryzen Threadripper işlemcisine delid işlemi uygulandı 2 yıl Google Nearby 2.0 ile daha büyük bir potansiyel sunuluyor 2 yıl Facebook'un yapay zekaları kendi dillerini yarattı 2 yıl NASA'dan iş ilanı: "Dünya'yı 'uzaylılardan' koruyacak memurlar aranıyor" 2 yıl Türkiye rüzgar santrali kurulumunda Avrupa dördüncüsü 2 yıl Apple artık 261 milyar dolar nakiti olan bir dev 2 yıl Tim Cook, Apple'ın büyük bir otonom proje üzerinde çalıştığını söyledi 2 yıl Bitcoin ikiye bölündü: Yeni kripto para birimi bitcoin cash 2 yıl F1 2017 oyunun fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı 2 yıl Samsung yeni bir giyilebilir cihaz geliştiriyor 2 yıl Netflix dizisi Mindhunter'ın yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Snapchat, Drone kadrosunu genişletiyor 2 yıl HomePod donanımı detaylanıyor 2 yıl Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 klavyesi satışa çıkıyor 2 yıl Transformers filmi Bumblebee'nin çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı 2 yıl MSI GE72 Apache Pro: GeForce GTX 1050 Ti'li dizüstü incelemesi 2 yıl Einstein'ın meşhur dil çıkaran fotoğrafı 125 bin dolara satıldı 2 yıl Facebook yapay zeka girişimi Ozlo'yu bünyesine kattı 2 yıl Reddit'in değeri 2 milyar dolara dayandı 2 yıl Amazon casus yazılım içeren Blu cihazlarının satışını durdurdu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, Model 3 rezervasyonlarının 500.000'i geçtiğini doğruladı Sonraki Google'dan yenilenebilir enerjiyi "tuz kullanarak" depolama planları 2 yıl Panasonic, Tesla Model 3'ün pillerinden kâr etmeyi hedefliyor 2 yıl HP’den kurumlara yönelik VR sırt çantası 2 yıl Hastanın test sonucunu değerlendiren yerli yapay zeka 2 yıl Snap'te hisse satışı başladı 2 yıl HomePod yazılımı iPhone 8'in şifrelerini çözmeye devam ediyor 2 yıl Spotify, 60 milyon ücretli aboneyle Apple Music'i ikiye katladı 2 yıl Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatacak roketi New Shepard'a bir de böyle bakın 2 yıl 1500 liranın altına multimedya - oyun bilgisayarı topluyoruz 2 yıl Samsung Galaxy Note 8'in resmi basın görseli yayınlandı 2 yıl Bitcoin için önemli gün: Kripto para birimi ikiye ayrılabilir 2 yıl 2TB bellek kapasiteli AMD Radeon Pro SSG duyuruldu 2 yıl Vega mimarisi şimdi iş istasyonlarında 2 yıl Samsung’dan yeni bir kapaklı telefon geliyor 2 yıl AMD Radeon RX Vega detayları ve Soru Cevap | Canlı Yayın Tekrarı 2 yıl SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor 2 yıl Antibiyotik tedavisini tamamlamak zararlı olabilir 2 yıl SoundCloud satışa çok yakın 2 yıl LG V30 şematik görseli sızdı: Bu defa ikinci ekran yok 2 yıl ABD sigaralardaki nikotin seviyesini azaltacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim