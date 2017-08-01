Elon Musk, Model 3 rezervasyonlarının 500.000'i geçtiğini doğruladı

Model 3'ün Mart 2016'daki lansmanının ardından otomobil büyük rağbet görmüş ve şaşırtıcı sayıda rezervasyon almaya başlamıştı. Öyle ki Tesla, Mayıs 2016'dan itibaren son resmi rakam olan 375.000'i güncellemekten ve toplam rezervasyon sayısını paylaşmaktan kaçınıyor. Sonunda şirket CEO'su Elon Musk, Model 3 rezervasyonlarının yarım milyonun üzerine çıktığını doğruladı.

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Rezervasyon başına yaklaşık 1.000$ depozito ile (ülkelere göre farklılık gösterebilir) şirketin kasasına giren para 500 milyon doları bulmuş durumda. Ayrıca araba başına ortalama 42.000$ fiyatla kabaca 21 milyar dolarlık bir satış potansiyeli söz konusu. Ancak şirket Model 3'e olan gerçek talebi yansıtmadığını söyleyerek rezervasyon sayısını açıklamak istemiyor.

Model 3'ü "satmamaya" çalışıyoruz

Geçtiğimiz günlerde yapılan basın brifinginde Musk, bir yıldan uzun bir süre sonra ilk güncel rakamları vermeyi kabul etti. Ancak yine de bunun Model 3'e olan gerçek talebi yansıttığına inanmadığını tekrarlayarak "Aracı satmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Tesla'nın patronu daha önce reklam yapılmamasına ve Model 3'ü "satmamaya" çalışmalarına rağmen siparişlerin inanılmaz oranda artış gösterdiğini söylemişti.

Musk şimdi ise kitlesel pazarlamaya bir kuruş para bile harcamayan şirketin buna rağmen yarım milyon insanın doğrudan rezervasyon yapmasını durduramadığını söylüyor. Ayrıca arabayı satmayı deneseler bile bu sayının patlayacağını umduğunu da ekliyor. Tesla'nın CEO'su önümüzdeki sene yıllık üretim kapasitesini 500.000 adet seviyesine çıkaracaklarından emin ancak bu süreçte üretilen hacmi tahmin etmenin zor olduğunu ifade ediyor.

https://electrek.co/2017/07/29/elon-musk-confirms-model-3-reservations-have-surged-to-over-half-a-million/