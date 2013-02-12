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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook, Goldman Sachs İnternet ve Teknoloji Konferansı'nda önemli açıklamalar yaptı

6 yıl
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53
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Tim Cook, Goldman Sachs İnternet ve Teknoloji Konferansı'nda önemli açıklamalar yaptı

Steve Jobs'ın sağlık sorunları nedeniyle Apple'dan ayrılmasından bu yana Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın İnternet ve Teknoloji Konferans'ının katılımcılarından biriydi. Analist Bill Shope'un sorularını yanıtlayan Tim Cook, iPhone'dan düşen kar marjlarına kadar merak edilen birçok konuda açıklamalarda bulundu.

1997'den bu yana Apple'ın operasyonel başarısında büyük pay sahibi olan Tim Cook'un, CEO olarak geçirdiği ilk tam yıldan sonra katıldığı ilk konferans olan Goldman Sachs İnternet ve Teknoloji Konferans'ında yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklar şöyle:

iPhone satışlarında doğal sınırlara ulaşıldı mı?

Lugatımızda limit diye bir kelime. Bu sayede yıllardır bir şeyler yapabiliyor ve insanlara yeni şeyler sunabiliyoruz. Akıllı telefon pazarının büyüklüğü geçen sene 700 milyona ulaştı ve önümüzdeki 4 senede 2 kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Daha uzun vadede ise tüm telefonların akıllı telefon olması bekleniyor ki dünya üzerinde 1,4 milyardan çok daha fazla insan var. Ayrıca insanlar, belirli aralıklarla telefonlarını değiştirmeyi seviyorlar. Kısacası daha çok ilerleyebileceğimiz bir pazardan bahsediyoruz.

Geçen yıl itibariyle sattığımız cihaz sayısı 500 milyona ulaştı fakat bu satışların %40'ı geçen yıl gerçekleşti. Ortada inanılmaz bir momentum olduğunu görmek zor olmasa gerek. Sadece bu değil, geliştiricilere için inanılmaz bir ekosistem oluşturduk. Bugüne dek 8 milyar dolar ödeme yaptık onlara. Yenilik, tabletlere ve akıllı telefonlara kaymış durumda. Çin'e yaptıklarımız da inanılmaz etkileyici. Bu gibi birçok alan önümüzde duruyor ve fırsatları inceliyoruz. Tüm bunlara baktığımda çok geniş, ulaşılmayı bekleyen, doğal sınırların olmadığı bir pazar görebiliyorum.

iPhone 5'in ekran boyutuyla ilgili olarak, Apple bunun kullanıcılar için en doğrusu olduğunu nasıl biliyor?

İlk önce şunu belirtmeliyim ki ileride yapabileceğimiz şeyler hakkında konuşmayacağım. PC endüstrisine bir bakalım. Firmalar, iki şey üzerinden yarıştılar: fiyatlar ve özellikler. Fakat kullanıcılar hep deneyim ile ilgilendiler. Ax işlemcilerin hızının ne olduğunu biliyor musunuz? Önemli değil ki neden bilinsin değil mi ?

Örneğin ekranlara baktığımızda karşımıza birçok parametre çıkıyor. Ve bunların neredeyse hepsi deneyimle ilgili. Örneğin Retina ekranlarımız, OLED'lere göre hem daha parlak hem de renk doygunluğu çok daha iyi. İşte biz, çalışırken ve karar verirken, en iyi deneyimi sunacak tüm faktörler üzerine yoğunlaşıyoruz.

Özellikle fiyat odaklı müşterilerin yoğun olduğu pazarlarda iPhone'un geniş kitlere ulaşılamadığı gibi bir gerçek var. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için geliştirilen ürünlere nasıl bakıyorsunuz?

Harika olduğunu düşünmediğimiz hiçbir şey yapmayacağımızı söylemeliyim. Çünkü Apple, bu değil. Baktığınızda, fiyat odaklı müşteriler için çeşitli hamlelerimiz olmuyor değil. Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 4 ve iPhone 4S'in fiyatlarını ucuzlattık. Bu hamlemiz, bizim bile beklemediğimiz sonuçlar doğurdu. Örneğin geçtiğimiz çeyrek iPhone 4 talebine yetişmekte zorlandık.

iPod'a bakalım. İlk iPod'u 399 dolardan satış sunduk. Şimdi ise tüketicilerin sadece 49 dolara sahip olabilecekleri bir iPod var. Bizim felsefemiz ucuz ürünlerden daha çok, kullanıcılara daha farklı deneyimler sunabilecek yeni cihazlar yapabilmek. Örneğin yıllar boyunca insanlar "Neden 500 dolar ya da 1000 dolardan daha ucuza Mac sahibi olunmuyor ki? Mac'ler çok pahalı" eleştirilerinde bulundular. Biz ne yaptık peki ? iPad'i geliştirdik. Yani biz her zaman yeni mükemmel ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

iPad ve tablet pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tablet pazarı büyük bir fırsat. Donanım, yazılım ve servislerin buluştuğu ortak alanlara bir örnek. PC'lere bakıyoruz; geçtiğimiz sene lider HP'nin sattığı tüm bilgisayarlardan daha fazla iPad sattık. Geçtiğimiz sene büyüklük 120 milyondu. 4 sene içerisinde 375 milyona ulaşarak tüm PC satışlarını geride bıracağı öngörülüyor.

Apple, PC sonrası dönemin poster çocuğu oldu. Tabletler için özelleşmiş 300,000'den fazla uygulama sunuyoruz kullanıcılara. Rakiplerimiz ise sadece birkaç yüz tane. Pazar payını bilmiyorum çünkü sadece biz, sattığımız kadar adedi duyuruyoruz. Kullanım oranlarına baktığımızda, örneğin IBM, Black Friday'de iPad üzerinden gerçekleşen alışverişlerin tüm Android markette gerçekleşen alışverişi ikiye katladığını açıkladı. Bu, iPad'in ne kadar popüler olduğunu ve insanların onu ne kadar çok sevdiğini ortaya koyan istatistiklerden biri. İnsanların diğer tabletlerle ne yaptığını bilmiyorum fakat biz, müşterilerimizin ürünlerimizi sadece almalarını değil onu her zaman kullanmalarını hedefliyoruz. Bizim müşteri ile ilişkimiz ürün satıldıktan sonra başlıyor; bitmiyor.

iPad, tüm alanlarda etkinliğini koruyor. Fortune 500/ Global 500 firmalarının neredeyse tamamı iPad kullanıyor. Eğitimden, son kullanıcıya kadar her alanda iPad var. Normalde birden fazla alanı, pazarı bir araya getirebilmek çok zaman alır. Fakat biz onu şimdiden başardık. Tüketiciler entegrasyon istiyor ve onlara bunu sunmaya hız kesmeden devam edeceğiz.

Geçen çeyrek iPad Mini için mükemmeldi. iPad'in standart fiyatı, iPad Mini ile daha aşağı iniyor. Ancak bu durumun kar marjını aşağı çektiği de ortada. Fiyatlandırma ve mali durum arasındaki dengeden bahsedebilir misiniz ?

Benzer sorular (yeni ürünün, piyasadaki mevcut ürünün pazar payına ve satışlarının yerine almasıyla ilgili, kanibilizasyon) çok defa soruldu. Örneğin ilk aklıma gelen iBook ve PowerBook için. Benzer şekilde iPad ilk çıktığında insanlar Mac'lere darbe vuracağını düşündü. Gerçek olan şu ki biz öyle düşünmüyoruz. Tabiki şu da var yeni ürünler bizi etkilemiyorsa, birilerini mutlaka etkiliyor. Örneğin Windows PC pazarı çok büyük ve iPad'in Mac'lere yaptığı etkiden daha fazlasını Windows PC pazarı görüyor. Eğer bir firma karar verme faktörleri açısından kanibilizasyonu kullanmaya başladıysa, bu sonun habercisinden başka bir şey değil. Çünkü o yapmaz ise, başkaları elbette yapacak.

iPad satışlarının %50'si Çin ve Brezilya gibi ülkelerde, herhangi bir Apple ürününe sahip olmayan tüketiciler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Böyle başlayan ilişki, daha farklı Apple ürünlerinin o kullanıcılar tarafından alınmasıyla sürüyor. Bu Halo etkisini iPod'dan Mac'e, iPod'dan iPhone'a görmüştük. Şimdi de iPad'den iPhone'a şeklinde görüyoruz. iPad ile iPad Mini'nin ürün gamımızda birlikte yer alması bu açıdan çok mantıklı görünüyor.

Mağaza Stratejiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz ?

Ürünlerimizi keşfetmek, anlamak, öğrenmek için mağazalarımızdan başka daha iyi bir yer yok. Mağazadaki çalışanlarımız inanılmaz. Mağazalarımızdan içeri girdiğiniz an, oraların satış için değil servis ve hizmet için var olduğunu anlıyorsunuz. Örneğin mağazalarımızda gençlik programı kapsamında dolaşan öğrenciler, müzik ziyafeti sunan yerel müzisyenler görebilirsiniz. Aslında, "mağaza" kelimesinin "Apple Store"'u gerçek anlamda tanımlayıp tanımlamadığından emin değilim. Mağazalarımız, Apple'ın müşterilere karşı yüzüdür. İnsanlar, Cupertino'daki merkezi değil bulundukları yerdeki Apple Store'u düşünüyorlar. Geçen çeyrekte 120 milyon kişi, 400'den biraz daha fazla sayıdaki mağazalarımızı ziyaret etti.

Sahip olduğumuz nakit problem gibi mağaza konusu da güzel problemlerimizden biri. Bu yıl 20 mağazamızı kapatıp onları daha büyük bir alana taşıyacağız. Büyük çoğunluğu yurtdışında olacak şekilde 30'dan fazla yeni mağaza açıyoruz. Bunların ilki Türkiye'de kapılarını açacak.

Aslında, iPad mağazalarımızda satılmıyor olsaydı, iPad'in bu kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. İnsanların hiç bilmediği bir üründü iPad. Fakat mağazalarımız, müşterilere iPad'i deneyebilecekler mükemmel bir alan yarattı.

Mağazalara yatırımlarımız hız kesmeden sürecek. Çalışanlarımız harika, daha sessiz bir mekan bulmak zor Apple Store'dan başka. Kötü geçen günüm çok yoktur ancak kimi zaman heyecan verici seviyeden daha düşük bir seviyede olduğumu hissetiğimde direk Apple Store'a giderim. Prozac gibi iyi geliyor.

Kar marjları, rakiplere göre çok daha yüksek. Uzun vadede kar marjlarının durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Finansal sonuçları açıkladığımız telekonferanslarda yaptığımız yorumların daha ötesine geçmek istemiyorum. Söyleyebileceğim şu ki, stratejik kararlardan ötürü kimi zaman daha düşük kar marjları kabul edilebilir. Fakat arka planda halo etkisinin varlığını unutmuyoruz. Ayrıca tedarik zincirini yönetmemiz ve üretim maliyetlerini aşağı çekebilme yeteneğimize her zaman güveniyoruz. Çünkü Apple, bir donanım firmasından ibaret değil. Para kazanabileceğimiz ve hissedarlarımızı memnun edecek bir çok yol var. Geçen çeyrekte yazılım + servisler alanında 3,7 milyar dolar gelir kaydettik. Diğer yazılım ve servis alanlarında faaliyet gösteren diğer firmaların sonuçlarına kıyasla, elde ettiğimiz gelir inanılmaz. Sadece donanım firması olmamak bize kısa vadede çok rahatlık veriyor. Uzun vadede ise Apple'ı yönetiyoruz.

Apple hiç bir zaman... neyi yapmayacak?

Yapmayacağımız tek şey kötü ürünler. İçimizde bu var. Mükemmeli olan bir şeyler yapmalıyız. Dikkat çekici olmalı. Kullanıcılar sevmeli... Bir şeyler yaparken hep bu detayları göz önüne alıyoruz.

Genel olarak CEO'luğunuzun ilk yılına baktığınızda sizi en çok gururlandıran nedir ?

Çalışanlarımız. Dünyada en iyi ürünü yaratmak için çabalayan insanlarla her gün çalışma ayrıcalığına sahibim. Onlar sadece en iyisini yapmak için değil, hayatlarının en iyi işini yapmak için oradalar. Benim hayatımdaki en büyük ayrıcalık şüphesiz Apple'ın bir parçası olmak.

Ürünlerimizden gurur duyuyorum. Yapılması için seçtiğimiz şeyler, mükemmeller. Gelecekten çok umutluyum. Çevre için yaptıklarımızdan guruluyum. Zehirli malzemeleri kullanmıyoruz, en büyük güneş çiftliklerini kuruyoruz vb. Bunlar ve diğer sayamadığım tüm şeyler beni gururlandırıyor.


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Gerginix 6 yıl en beğenilen memoseler
memoseler
Ne üretiyorsun sen Apple... Bana onu söyle. Kendi fabrikan bile yok anca Foxonn'a ürettiriyorsun. O işlemcilerin tasarımından başka neyini yapıyorsun? O ekranları sen üretmiyorsun sen montajlamıyorsun. Yaptığın tek şey var. Oda yazılım. Apple'ın donanım hakkında söz sahibi olduğu DÜŞÜNMÜYORUM. Bu adama soru sorulacaksa işletim sistemleri veya cihaz tasarımları sorulsun.

Guclu oldugu nokta da bu zaten. Teknoloji uretmiyor. Uretmedigi icin bu alanda savasmak zorunda degil. Kendisyle rekabet eden firmalarin urunlerini satin alip kimsenin aklina gelmeyen oncu tasarimlar, basit ve hizli yazilimlar ile optimize ediyor. Gucunu buradan aliyor. Deneyim dedigi de bu... bu islere kafam basmaz ben sorunsuz kullanim istiyorum diyen, cebinde parasi olan adama da direk hitap ediyor.


Yani kizacak birsey yok bence...

Benim zamaninda telefona ayiracak 800 tl param vardi lg aldim. Telefona rom atinca kendine geldi ama bunu yapamayacak milyonlarca insan var. Yani apple birseyleri dogru yapiyor. Gerci uzun zamandir oncu sayilcaklari yeni birsey yok. Bu da onlar icin bir sorun. Buna karsin yeni magazalar acmak bu magazalari hemen degil bir sure sonra acmak da azalan satislari hemen arttiriyor. Gorun bakin apple bu magazadan sonra tr de satislarini arttiracak. Apple ayni apple. Ama tr de magaza acmasi tr icin yeni bir durum ve cok ilgi cekecek. Once unlulerimiz sonra sosyetenin sirasiyla diger kirintilari derken orta sinifa kadar millet akin edecek...


Yani her adimi hesapli. Magaza acmak bile farkli bir koz _ strateji...
memoselerNe üretiyorsun sen Apple... Bana onu söyle. Kendi fabrikan bile yok anca Foxonn'a ürettiriyorsun. O işlemcilerin tasarımından başka n...
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CooLEs 6 yıl
AggressiveGamer
GoLdenBlog
AggressiveGamer Yıllardır var şu İOS Android tartışması ve hiçbir yere de varılmayacak. Ya bir kere her şeyden önce ben tutup İphone 5,Xperia Zden daha iyi diyemem çünkü neye göre iyi belli değil. Telefon konusu zevk işidir.Kimisi bir telefona 2.000 TL vermem der,kimi 4 inç bile bana büyük geliyor der kimisi ise Androidi beğenmez. Ben Android taraftarıyım.Neden mi? 4 inçlik küçücük ekranlı ,donanımı zayıf ve işletim sistemi kısıtlı bir telefona 2000 TL vermek çok saçma.Bir kere 2000 TL veriyorsan hakkını vermelidir o telefon.Apple veriyor mu? Hayır. Bunca yıl sürekli İOS da İOS dendi.Güncelleme gelse ne gelmese ne İOS Androidde yapabileceklerinin büyük kısmını yapamıyor.Androidde ekrana 2 kez basarak yapabileceğimi İOSta 6 kez basarak yapıyorum.Bazen de yapamıyorum. Örneğin diyelim benim bilgisayarım bozuldu ve İphoneum var.Ben o İphonela istediklerimi eksiksiz yerine getiremem.Eminim birçok kişi de yapamaz. İos kullandım stabilite dışında hiçbir artısı yok androide.Uygulama sayısındaki fark hızlıca kapanıyor.Androidin stabilitesi 4.2 ile oldukça gelişti. Buyrun kanıtı:http://www.youtube.com/watch?v=YwwJ8kgmcdc Android her türlü tüketiciye uygun ürün yapıyor.Cihaz çeşitliliği de cabası.Cihaza güncelleme gelmese bile rom atıp sorunu çözüyorsun. Cihaz mı kasıyor? Root edip Overclockluyorsun. Herşeyin bir çözümü var. Ben bu yüzden androidi tercih ediyorum.
iPhonela istediklermi yapamam demişsin bu sonuca nasıl vardın? Örnek verebilir misin?
En basitinden Youtubeda istediğim kalitede video izleyemiyorum.Yeni gelen haritalar ile doğru düzgün navigasyon deneyimi yaşayamam.Androiddeki gibi rahat bir şekilde not alamam.Ekrana widget koyup tek tuşla bir uygulamayı açamam.Ana ekrandayken arama yapamam.Küçük ekranda film keyfini tam yaşayamam.Cihazın stabilitesini bozmadan paralı uygulamaları bedavaya indiremem.Üstten açılan barla istediğim basıt ayarları yapamam.İlla uygulamadan çıkıp settingse gelmem gerekir.Bu da zaman ve pil kaybıdır.Çektiğim bir medya dosyasını Bluetoothla aktaramam.Arayüzü istediğim gibi düzenleyemem. Şimdi diyeceksiniz ki Ee,JB yaparsan buradakilerin çoğuna sahip olursun Jb cihazın stabilitesini büyük oranda bozuyor.Android ise bütün bunları hiçbir ilegal işlem uygulamadan yapabiliyor. İphoneun yapıp yüksek segmentteki bir androidin yapamadığı en fazla 2-3 şey söylerim.

Birincisi Android her türlü tüketiciye ürün yapmıyor ! Android bir sistem ve firmalar bu sisteme göre ürün yapıyorlar! İkincisi Iphone kullanmıyorsun ama apple haritaların kullanmadan ne düşünceyle doğru düzgün navigasyon yapamamaktan bahsediyorsun? Açıkca söylemem gerekirse google mapsten daha kaliteli buldum ben ve google mapsten bulamadığım bir çok sokağı apple haritalarda gayet rahat buluyorum ! üstelik naigasyonuda SESLİ ! üçüncüsü youtube da istediğin kalite de video izlenemediğini nerden çıkardın?? daha düne kadar Android kullanıcıları bağırıyordu biz google ın işletim sistemini kullanıyoruz ama uygulama apple için daha içerikli diye?? Ben mi yanlış hatırlıyorum ? :))(haaaa bide google apple yıllık 1 milyar dolar civarı para ödüyor uygulamalarını kullansınlar diye !!! biliyormuydun sen bunu)Cihazın stabilitesini bozmadan bir işlem yapamam demişsin sanki bana android çok stabil ! bişey olursa rom atarım diyorsunda allahını seversen söylesene bana özelliklerinde eksik olmayan bir rom var mı ??(yok birinde wifi sıkıntısı yok birinde rehber sıkıntısı felan filan) güncelleme gelmese rom atarsın diyorsunda her yeni sistemde ve uygulamada sistem gereksinimleri artıyor eski telefona rom atsan ne olur atmasan ne olur? Apple bu konuda haklı bence belli zamanlarda telefon değiştirmek gerek uygulamaların düzenliliği açısından ! geçen günlerde arkadaşın galaxy s in ilk versiyonuna rom attım whatsappi yükledim telefon resmen ağladı!!! bunun anlamı o telefonun değişmesi gerektir! Apple ın bu politikası doğrudur! Film izleyemem diyorsun o küçük ekranda, izlemede zaten! adı üstünde telefon bu TV değil! Giderim evime açarım LED TV mi ve ses sistemini izlerim filmimi keyfime bakarım! Telefonda film izlemede nasıl bir zevk alıyorsunuz anlamıyorum (yadırgamıyorumda aynı zamanda( zevk meselesi)) ama bir ortama gittiğinizde açıp film mi izliyorsunuz? son olarak !! androidin ve ios un elbetteki eksik yanları var yok değil! ama sen eksik yanlarından bahsederken rom atarım geçerim diyorsun... bizde jb yapıp geçiyoruz! siz yapabiliyorsunuz da biz yapmaya başlayınca neden çamur atma yoluna gidiyorsunuz? ki dediğim gibi STABİL ROM yok ! ne zamandır donanım haber okuyucusuyum ilk defa bir konuya yorum yazdım, dayanamadım artık saçma sapan kullanılmadan yapılan yorumlara ! evet ben ios seviyorum ve kullanıyorum ! o kadar özellikli telefonu alıpta kullanırken kasılmalar yaşayacağıma veriyorum parayı alıyorum iphonu rahatıma bakıyorum (para var huzur var !!) Sende android kullanrsın çamur atmazsın... saygı gösterirsin olur biter !!!
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Bamya Avcisi 6 yıl CooLEs
CooLEs

AggressiveGamer

GoLdenBlog
AggressiveGamer Yıllardır var şu İOS Android tartışması ve hiçbir yere de varılmayacak. Ya bir kere her şeyden önce ben tutup İphone 5,Xperia Zden daha iyi diyemem çünkü neye göre iyi belli değil. Telefon konusu zevk işidir.Kimisi bir telefona 2.000 TL vermem der,kimi 4 inç bile bana büyük geliyor der kimisi ise Androidi beğenmez. Ben Android taraftarıyım.Neden mi? 4 inçlik küçücük ekranlı ,donanımı zayıf ve işletim sistemi kısıtlı bir telefona 2000 TL vermek çok saçma.Bir kere 2000 TL veriyorsan hakkını vermelidir o telefon.Apple veriyor mu? Hayır. Bunca yıl sürekli İOS da İOS dendi.Güncelleme gelse ne gelmese ne İOS Androidde yapabileceklerinin büyük kısmını yapamıyor.Androidde ekrana 2 kez basarak yapabileceğimi İOSta 6 kez basarak yapıyorum.Bazen de yapamıyorum. Örneğin diyelim benim bilgisayarım bozuldu ve İphoneum var.Ben o İphonela istediklerimi eksiksiz yerine getiremem.Eminim birçok kişi de yapamaz. İos kullandım stabilite dışında hiçbir artısı yok androide.Uygulama sayısındaki fark hızlıca kapanıyor.Androidin stabilitesi 4.2 ile oldukça gelişti. Buyrun kanıtı:http://www.youtube.com/watch?v=YwwJ8kgmcdc Android her türlü tüketiciye uygun ürün yapıyor.Cihaz çeşitliliği de cabası.Cihaza güncelleme gelmese bile rom atıp sorunu çözüyorsun. Cihaz mı kasıyor? Root edip Overclockluyorsun. Herşeyin bir çözümü var. Ben bu yüzden androidi tercih ediyorum.
iPhonela istediklermi yapamam demişsin bu sonuca nasıl vardın? Örnek verebilir misin?
En basitinden Youtubeda istediğim kalitede video izleyemiyorum.Yeni gelen haritalar ile doğru düzgün navigasyon deneyimi yaşayamam.Androiddeki gibi rahat bir şekilde not alamam.Ekrana widget koyup tek tuşla bir uygulamayı açamam.Ana ekrandayken arama yapamam.Küçük ekranda film keyfini tam yaşayamam.Cihazın stabilitesini bozmadan paralı uygulamaları bedavaya indiremem.Üstten açılan barla istediğim basıt ayarları yapamam.İlla uygulamadan çıkıp settingse gelmem gerekir.Bu da zaman ve pil kaybıdır.Çektiğim bir medya dosyasını Bluetoothla aktaramam.Arayüzü istediğim gibi düzenleyemem. Şimdi diyeceksiniz ki Ee,JB yaparsan buradakilerin çoğuna sahip olursun Jb cihazın stabilitesini büyük oranda bozuyor.Android ise bütün bunları hiçbir ilegal işlem uygulamadan yapabiliyor. İphoneun yapıp yüksek segmentteki bir androidin yapamadığı en fazla 2-3 şey söylerim.


Birincisi Android her türlü tüketiciye ürün yapmıyor ! Android bir sistem ve firmalar bu sisteme göre ürün yapıyorlar! İkincisi Iphone kullanmıyorsun ama apple haritaların kullanmadan ne düşünceyle doğru düzgün navigasyon yapamamaktan bahsediyorsun? Açıkca söylemem gerekirse google mapsten daha kaliteli buldum ben ve google mapsten bulamadığım bir çok sokağı apple haritalarda gayet rahat buluyorum ! üstelik naigasyonuda SESLİ ! üçüncüsü youtube da istediğin kalite de video izlenemediğini nerden çıkardın?? daha düne kadar Android kullanıcıları bağırıyordu biz google ın işletim sistemini kullanıyoruz ama uygulama apple için daha içerikli diye?? Ben mi yanlış hatırlıyorum ? :))(haaaa bide google apple yıllık 1 milyar dolar civarı para ödüyor uygulamalarını kullansınlar diye !!! biliyormuydun sen bunu)Cihazın stabilitesini bozmadan bir işlem yapamam demişsin sanki bana android çok stabil ! bişey olursa rom atarım diyorsunda allahını seversen söylesene bana özelliklerinde eksik olmayan bir rom var mı ??(yok birinde wifi sıkıntısı yok birinde rehber sıkıntısı felan filan) güncelleme gelmese rom atarsın diyorsunda her yeni sistemde ve uygulamada sistem gereksinimleri artıyor eski telefona rom atsan ne olur atmasan ne olur? Apple bu konuda haklı bence belli zamanlarda telefon değiştirmek gerek uygulamaların düzenliliği açısından ! geçen günlerde arkadaşın galaxy s in ilk versiyonuna rom attım whatsappi yükledim telefon resmen ağladı!!! bunun anlamı o telefonun değişmesi gerektir! Apple ın bu politikası doğrudur! Film izleyemem diyorsun o küçük ekranda, izlemede zaten! adı üstünde telefon bu TV değil! Giderim evime açarım LED TV mi ve ses sistemini izlerim filmimi keyfime bakarım! Telefonda film izlemede nasıl bir zevk alıyorsunuz anlamıyorum (yadırgamıyorumda aynı zamanda( zevk meselesi)) ama bir ortama gittiğinizde açıp film mi izliyorsunuz? son olarak !! androidin ve ios un elbetteki eksik yanları var yok değil! ama sen eksik yanlarından bahsederken rom atarım geçerim diyorsun... bizde jb yapıp geçiyoruz! siz yapabiliyorsunuz da biz yapmaya başlayınca neden çamur atma yoluna gidiyorsunuz? ki dediğim gibi STABİL ROM yok ! ne zamandır donanım haber okuyucusuyum ilk defa bir konuya yorum yazdım, dayanamadım artık saçma sapan kullanılmadan yapılan yorumlara ! evet ben ios seviyorum ve kullanıyorum ! o kadar özellikli telefonu alıpta kullanırken kasılmalar yaşayacağıma veriyorum parayı alıyorum iphonu rahatıma bakıyorum (para var huzur var !!) Sende android kullanrsın çamur atmazsın... saygı gösterirsin olur biter !!!

İ OS kullanmadığımı nereden çıkardın android de İOs da kullanıyorum.Son bir haftada iPhone5'le içli dışlı oldum.Tecrbelerime dayanarak söyledim bunları da.cİhazın stabilitesinden bahsetmemin neden İOS'un stabilite akımından çok başarılı olması ve jailbreak'in bu stabiliteyi bozmasıdır.
Pardon da film izleme zevkimden size ne? Diyelim seyahatteyim yanıma tv mi göurcem? Ya da sadece film açısından bakmayın Youtube'dan videoizlerken hangi cihaz daha iyi olur? TAbi i de ekranı byk olan.
Ben burada fanboyluk yapmıyorum yeri geliyor Android'i de eleştiriyorum.Ayrietten ne bu sinir anlmak mumkun değil.Hele dun bu konuya yazan bir arkadaş vardı profilimin altında adresim yazsa evden aldıracak kadar sinirlendiğini sanıyorum.
Ya alt tarafı telefon niye bu kadar yaygara yapııyor?Görşme katılmıyorsan eleştırırsın olur biter ne gerek var bu asabiliğe.
Yanlış anlamayın sadece size demiyorum.

Bir de şu varki örneğin ps vita konusuna cihaza oyun çıkmıyor diye mesaj yazılsa konuda kavga çıkar.Ama gerçek şu ki cihazda oyun yok.Kime sorsanız aynısını der.
O yuzden dediğiniz gibi pek mesgul etmeyeceğıim konuyu.İphone'la mutluluklar.
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DH Misafiri 6 yıl
Tim Cook gibi bir dehanın Türkiyeden bahsetmesi harika.
Çok seviyorum Apple ı ve Tim Cook u :) Onlara bşey olsa intihar fln ederim herhalde
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Gerginix 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Tim Cook gibi bir dehanın Türkiyeden bahsetmesi harika.



Çok seviyorum Apple ı ve Tim Cook u :) Onlara bşey olsa intihar fln ederim herhalde

Yine başladık:)
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IgorStravinsky 6 yıl
Steve Jobs öldükten sonra bu firmaya güvenim kalmadı şahsen.

Ben 4S alırken en iyi ekran boyutu bu deniyordu, daha iyisi olmadığı için büyümüyor deniyordu. 5 ile ne oldu? En iyi kullanım 5.. Yazılım desen eskisi gibi değil. iOS 6 çıkardılar sürüyle bug. 6.0.1 geldi hemen bi işe yaramadı. 6.1 için aylarca beklettiler insanı.
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armanatilgan 6 yıl
3uncu dunya savasini Abd den bekliyordum yanilmisim biz cikarmisiz.
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E_Aydin35 6 yıl
Kendinden ve CEO'su olduğu Apple'dan emin, kararlı, istekli ve istikrarlı bir Tim Cook gördüm.. Belkide bu duruş tarzı arkada kopan fırtınaların perdesi olabilir yada gerçekten birlik, beraberlik ve üretkenlik ile "her zaman mükemmel ve farklı yapacağız" zihniyeti ile çalışan bir Apple'da olabilir..
Bazı sorulardan gizlilik politikası gereği kaçmak zorunda kalmış olabilir.. :)
Ama gayet iddalı ve güzel cevaplar ile karşılık vermiş..
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Mr.Legend 6 yıl
Bence açıklamalar gayet normal. Kimse açık açık demez kâr oranlarımız düşüyor diye. Fazla tartışmaya gerek yok bence
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ezimuse 6 yıl
Mac pahalı diye ipadi çıkarmışlar. F/P oranına bakarsak mac daha ucuz sanırım.
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vahocan 6 yıl
AggressiveGamer

GoLdenBlog

AggressiveGamer

Yıllardır var şu İOS Android tartışması ve hiçbir yere de varılmayacak. Ya bir kere her şeyden önce ben tutup İphone 5,Xperia Zden daha iyi diyemem çünkü neye göre iyi belli değil. Telefon konusu zevk işidir.Kimisi bir telefona 2.000 TL vermem der,kimi 4 inç bile bana büyük geliyor der kimisi ise Androidi beğenmez. Ben Android taraftarıyım.Neden mi? 4 inçlik küçücük ekranlı ,donanımı zayıf ve işletim sistemi kısıtlı bir telefona 2000 TL vermek çok saçma.Bir kere 2000 TL veriyorsan hakkını vermelidir o telefon.Apple veriyor mu? Hayır. Bunca yıl sürekli İOS da İOS dendi.Güncelleme gelse ne gelmese ne İOS Androidde yapabileceklerinin büyük kısmını yapamıyor.Androidde ekrana 2 kez basarak yapabileceğimi İOSta 6 kez basarak yapıyorum.Bazen de yapamıyorum. Örneğin diyelim benim bilgisayarım bozuldu ve İphoneum var.Ben o İphonela istediklerimi eksiksiz yerine getiremem.Eminim birçok kişi de yapamaz. İos kullandım stabilite dışında hiçbir artısı yok androide.Uygulama sayısındaki fark hızlıca kapanıyor.Androidin stabilitesi 4.2 ile oldukça gelişti. Buyrun kanıtı:http://www.youtube.com/watch?v=YwwJ8kgmcdc Android her türlü tüketiciye uygun ürün yapıyor.Cihaz çeşitliliği de cabası.Cihaza güncelleme gelmese bile rom atıp sorunu çözüyorsun. Cihaz mı kasıyor? Root edip Overclockluyorsun. Herşeyin bir çözümü var. Ben bu yüzden androidi tercih ediyorum.


iPhone'la istediklermi yapamam demişsin bu sonuca nasıl vardın? Örnek verebilir misin?

En basitinden Youtube'da istediğim kalitede video izleyemiyorum.Yeni gelen haritalar ile doğru düzgün navigasyon deneyimi yaşayamam.Android'deki gibi rahat bir şekilde not alamam.Ekrana widget koyup tek tuşla bir uygulamayı açamam.Ana ekrandayken arama yapamam.Küçük ekranda film keyfini tam yaşayamam.Cihazın stabilitesini bozmadan paralı uygulamaları bedavaya indiremem.Üstten açılan barla istediğim basıt ayarları yapamam.İlla uygulamadan çıkıp settingse gelmem gerekir.Bu da zaman ve pil kaybıdır.Çektiğim bir medya dosyasını Bluetooth'la aktaramam.Arayüzü istediğim gibi düzenleyemem.
Şimdi diyeceksiniz ki 'Ee,JB yaparsan buradakilerin çoğuna sahip olursun'' Jb cihazın stabilitesini büyük oranda bozuyor.Android ise bütün bunları hiçbir ilegal işlem uygulamadan yapabiliyor.
İphone'un yapıp yüksek segmentteki bir android'in yapamadığı en fazla 2-3 şey söylerim.

Widget'lar Inanin çok Lüks birşey değil.
Android Kullanan arkadaşlarım 1 Ay sonra Telefonlarında Widget kullanmıyor bile.
4.0 Inch Ekran Küçük Ekranmıdır ?
Lütfen Gidin 4.7 Inch ile "Mutlu Olun" Telefonu kulağınıza koyuyorsunuz KAFANIZIN Neredeyse %60'ını kaplıyor.
Tek Elle kullanmayı Geçin zaten

Sense ve Android'in kendi arayüzü hariç Beş para etmez bütün Android Üreticilerinin Arayüzleri.
NC ile İstediğim ayarları yapmam Demişsinizde Home Tuşuna 2 kere basıp Ayarlara girerken bile yoruluyorsanız ve Etkileyen bir Şarj kaybı yaşıyorsanız. Nobel'i hakediyorsunuz

IOS'un Stabilitesinden ve GUNCELLEME Konusundaki Üstünlüğünden bahsetmeyeceğim.
AppStore deseniz Google Play gibi telefonu Tuğla yapma şansınız olmuyor

Ilk Uygulamalar AppStore gelir 3-4 Hafta sonra Google Play'e gelir.
AppStore'de Google Play'dan fazla Uygulama olmasına rağmen Aralarındaki Denetim farkından Bahsetmiyorum.
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Bamya Avcisi 6 yıl vahocan
vahocan

AggressiveGamer

GoLdenBlog

AggressiveGamer

Yıllardır var şu İOS Android tartışması ve hiçbir yere de varılmayacak. Ya bir kere her şeyden önce ben tutup İphone 5,Xperia Zden daha iyi diyemem çünkü neye göre iyi belli değil. Telefon konusu zevk işidir.Kimisi bir telefona 2.000 TL vermem der,kimi 4 inç bile bana büyük geliyor der kimisi ise Androidi beğenmez. Ben Android taraftarıyım.Neden mi? 4 inçlik küçücük ekranlı ,donanımı zayıf ve işletim sistemi kısıtlı bir telefona 2000 TL vermek çok saçma.Bir kere 2000 TL veriyorsan hakkını vermelidir o telefon.Apple veriyor mu? Hayır. Bunca yıl sürekli İOS da İOS dendi.Güncelleme gelse ne gelmese ne İOS Androidde yapabileceklerinin büyük kısmını yapamıyor.Androidde ekrana 2 kez basarak yapabileceğimi İOSta 6 kez basarak yapıyorum.Bazen de yapamıyorum. Örneğin diyelim benim bilgisayarım bozuldu ve İphoneum var.Ben o İphonela istediklerimi eksiksiz yerine getiremem.Eminim birçok kişi de yapamaz. İos kullandım stabilite dışında hiçbir artısı yok androide.Uygulama sayısındaki fark hızlıca kapanıyor.Androidin stabilitesi 4.2 ile oldukça gelişti. Buyrun kanıtı:http://www.youtube.com/watch?v=YwwJ8kgmcdc Android her türlü tüketiciye uygun ürün yapıyor.Cihaz çeşitliliği de cabası.Cihaza güncelleme gelmese bile rom atıp sorunu çözüyorsun. Cihaz mı kasıyor? Root edip Overclockluyorsun. Herşeyin bir çözümü var. Ben bu yüzden androidi tercih ediyorum.


iPhone'la istediklermi yapamam demişsin bu sonuca nasıl vardın? Örnek verebilir misin?

En basitinden Youtube'da istediğim kalitede video izleyemiyorum.Yeni gelen haritalar ile doğru düzgün navigasyon deneyimi yaşayamam.Android'deki gibi rahat bir şekilde not alamam.Ekrana widget koyup tek tuşla bir uygulamayı açamam.Ana ekrandayken arama yapamam.Küçük ekranda film keyfini tam yaşayamam.Cihazın stabilitesini bozmadan paralı uygulamaları bedavaya indiremem.Üstten açılan barla istediğim basıt ayarları yapamam.İlla uygulamadan çıkıp settingse gelmem gerekir.Bu da zaman ve pil kaybıdır.Çektiğim bir medya dosyasını Bluetooth'la aktaramam.Arayüzü istediğim gibi düzenleyemem.
Şimdi diyeceksiniz ki 'Ee,JB yaparsan buradakilerin çoğuna sahip olursun'' Jb cihazın stabilitesini büyük oranda bozuyor.Android ise bütün bunları hiçbir ilegal işlem uygulamadan yapabiliyor.
İphone'un yapıp yüksek segmentteki bir android'in yapamadığı en fazla 2-3 şey söylerim.

Widget'lar Inanin çok Lüks birşey değil.
Android Kullanan arkadaşlarım 1 Ay sonra Telefonlarında Widget kullanmıyor bile.
4.0 Inch Ekran Küçük Ekranmıdır ?
Lütfen Gidin 4.7 Inch ile "Mutlu Olun" Telefonu kulağınıza koyuyorsunuz KAFANIZIN Neredeyse %60'ını kaplıyor.
Tek Elle kullanmayı Geçin zaten

Sense ve Android'in kendi arayüzü hariç Beş para etmez bütün Android Üreticilerinin Arayüzleri.
NC ile İstediğim ayarları yapmam Demişsinizde Home Tuşuna 2 kere basıp Ayarlara girerken bile yoruluyorsanız ve Etkileyen bir Şarj kaybı yaşıyorsanız. Nobel'i hakediyorsunuz

IOS'un Stabilitesinden ve GUNCELLEME Konusundaki Üstünlüğünden bahsetmeyeceğim.
AppStore deseniz Google Play gibi telefonu Tuğla yapma şansınız olmuyor

Ilk Uygulamalar AppStore gelir 3-4 Hafta sonra Google Play'e gelir.
AppStore'de Google Play'dan fazla Uygulama olmasına rağmen Aralarındaki Denetim farkından Bahsetmiyorum.


4.7 inç benim için standarttır.Çerçeve alanı azaltıldığı sürece hiçbir kaba görüntü de yaratmıyor.Eliniz küçükse ben bilemeyeceğim bende öyle bir sıkıntı yok.S3'ü tek elle rahatlıkla kullanabiliyorum.
Bknz: photos.itpro.co.uk/...
Valla sizi bilmem ancak ben Widget kullanmayı çok daha pratik buluyorum.Boşuna uygulama açıp ram da yemiyorsunuz.
Orada şarj kaybı yerine zaman kaybı diyelim.Belki o zaman eleştirmezsiniz.Ve bu zaman kaybını gün boyunca birçok kez yaşıyorsunuz.
Arayüz kısmı zevk işidir bana kalırsa da Sony'nin arayüzü çok iyi.Rom atıp başka arayüzleri tecrübe etmek de mümkün(ROM atmak illegal bir işlem olmamakla beraber cihazın garantisini etkilemez.)
Ben uygulama çeşitliliğinde android'i savunduğumu da hiç hatırlamıyorum.
Stabilite farkı da yakında ortadan kalkar Butter Project ile.Gerçi kalkmasa da 1-2 saniye cihazın takılması beni o cihazı almaktan vazgeçtirmez.
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jay jay justified 6 yıl
Bu başlıkta bile birbirine girecek tipler var. Acınacak haldesiniz yemin ediyorum.

Bir arkadaş bahsetmiş; Cook açık açık söylüyor, diyor ki:

- Biz hizmet satıyoruz.

Bu var ya bu, bu herkesin becerebileceği bir şey değil işte. Her şeyi satabilirsiniz, paraya ve birkaç izne, ruhsata yahut da kanuna bakar. Fakat hizmeti satmak için bunlar yeterli değildir. Apple örneği bizim ergenlerimize ve kahvehane ahalisine fazla geliyor. Daha bilindik bir örnek vereyim; Logitech. Sadece mal satmaz Logitech, kullananlar bilirler. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran şeyler üretirler, bunlara yatırım yaparlar. Fakat hepsinden önemlisi; 3 kuruş daha az vereceğim diye evinize dolduracağınız bir sürü çer-çöp için herhangi bir sorununda fellik fellik forumları karıştırıp, kimin bu işi daha ucuza atlattığını ya da hallettiğini düşünürken, Logitech'te durumu bir yetkiliye, ilgiliye bildirirsiniz ve sorun çözülür. Ürünleri dayanıklıdır, stabildir ve hepsinden öte insana açık açık "parasını hak ediyor namussuz" dedirtir ve gülümsetir.

Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerinde işler hep beceriksiz, işbilmez distribütörler eliyle yürütüldüğünden, insanlar bunlara yabancıdır. Arada bazı dağıtıcı firmalar var, onları tenzih ediyorum tabi. Fakat hizmet satmak için aracıları kaldırmak şarttır. Apple Türkiye'de ne kadar başarılı olur bilinmez fakat refah seviyesi yüksek ülkelerde bu işler böyle yürür. Son yıllarda ülkeyi istila eden Çin malı tabletleri düşünün. Herkes bütçesine göre hareket eder, bundan doğal bir şey yok. Fakat Türkiye pazarının içler acısı bir hal almasına neden olan şey, sadece ürünün satılması. Hizmetin değil. Mal getirilir, satılır ve sonrasıyla kimse ilgilenmez. Ne tüketici, ne de dağıtıcı ya da üretici. İnsanlar fellik fellik karıştırırlar forumları. Sorunlara çözüm ararlar. Bunların asıl muhattabı bizim gibi son kullanıcılar değil, her şeyiyle üreticidir. Milyarlarca dolarlık satış gerçekleştiren şu tablet üreticilerinin büyümeleri işte bu sebepten dolayı iğrenilecek bir şeydir. Bir mal üretiyorsunuz; ne kalite kontrol süreci var, ne yazılım desteği var, ne doğru dürüst bir servis ağı var, ne de bir temsilci var. Apple başta olmak üzere büyük firmaların farkı budur. Hizmet satmak meşakkatlidir fakat getirisi büyüktür.

Düşünsenize, bir ülkede resmen faaliyet göstermeyen bir Logitech, bir gecede Hollanda'dan, garanti değişimi için ürünü yolluyor ve ertesi gün ürün teslim ediliyor. Aynı sebepten dolayı Mersa'ya, bilmem nereye gönderilen ürünler kullanıcı hatası kapsamında kullanıcıya aynen iade ediliyor ve bu süreç günlerce, belki de haftalarca sürüyor. Hizmette araya giren bir dağıtıcı kademesi bile nelere sebep oluyor. :) Apple da gelişmekte olan ya da geliştiğini zanneden pazarlara bu şansı tanıyacağını söylüyor. Birçok firmanın tenezzül etmediği bir pazar için gerçekten cesur bir hamle olarak görüyorum.

Son olarak; gelişmemiş ya da yukarıda bahsettiğim türden pazarlar için, Logitech veya Apple gibi firmaların ürünleri pahalı olarak nitelendirilir. Bazıları ithalatçı firmaların vurgunculuk anlayışına ciddi anlamda malzeme olmakla birlikte, bazıları da vergilendirme usüllerinden ötürü, muadil ürünlerden pahalı olabilir. Bunları bir kenara bırakırsak; böyle markaların sadece ürünlerine değil, hizmetlerine de para veririz. Hatta bazen alınan hizmet, diğer markaların ürünlerine kıyasla öyle iyi boyutlara ulaşır ki, ödenen bedelde ürün bedavaya gelmiş düşüncesi uyandırır. Bu lafımda oldukça da iddialıyım. Olayı "ucuz mal alacak kadar zengin değilim" sığlığına taşımıyorum dikkat ederseniz. Bir ürün, beraberinde sunduğu hizmetle, nihai fiyatını belli bir süre sonunda açığa çıkarır. Bu bazen bedavaya da tekabül edebilir, bazen "bir numarası da yokmuş" dedirtebilir. Tecrübelerinize bağlı.

Sözün özü; hizmet kendini sattırır. Mühim olan o hizmeti sunacak kapasiteye sahip olmak.

Burada yazdıklarım hiçbir şekilde iOS-Android kıyaslaması falan içermediğinden, ergenler ve cahiller, mesajlarımı alıntılamadan önce iki kere düşünsünler. Mesaj kirliliği olmasın.
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engurlu 6 yıl
Bak hele Tim Cook'a ..Retina , renk doygunlugu bakimindan oled'den çok daha iyimiş
Yazik adamin psikoloji dagilmis
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multiTYRT 6 yıl engurlu
engurlu
Bak hele Tim Cook'a ..Retina , renk doygunlugu bakimindan oled'den çok daha iyimiş
Yazik adamin psikoloji dagilmis


Senin psikoloji baştan dağılmış
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dhemirdh 6 yıl
Mağaza Stratejiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz ?
...Mağazadaki çalışanlarımız inanılmaz. Mağazalarımızdan içeri girdiğiniz an, oraların satış için değil servis ve hizmet için var olduğunu anlıyorsunuz...
Tim Cook'un bu video'yu 5:40'tan itibaren izlemesi lazım :) youtube.com/...
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