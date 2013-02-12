Tim Cook, Goldman Sachs İnternet ve Teknoloji Konferansı'nda önemli açıklamalar yaptı

Steve Jobs'ın sağlık sorunları nedeniyle Apple'dan ayrılmasından bu yana Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın İnternet ve Teknoloji Konferans'ının katılımcılarından biriydi. Analist Bill Shope'un sorularını yanıtlayan Tim Cook, iPhone'dan düşen kar marjlarına kadar merak edilen birçok konuda açıklamalarda bulundu.

1997'den bu yana Apple'ın operasyonel başarısında büyük pay sahibi olan Tim Cook'un, CEO olarak geçirdiği ilk tam yıldan sonra katıldığı ilk konferans olan Goldman Sachs İnternet ve Teknoloji Konferans'ında yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklar şöyle:

iPhone satışlarında doğal sınırlara ulaşıldı mı?

Lugatımızda limit diye bir kelime. Bu sayede yıllardır bir şeyler yapabiliyor ve insanlara yeni şeyler sunabiliyoruz. Akıllı telefon pazarının büyüklüğü geçen sene 700 milyona ulaştı ve önümüzdeki 4 senede 2 kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Daha uzun vadede ise tüm telefonların akıllı telefon olması bekleniyor ki dünya üzerinde 1,4 milyardan çok daha fazla insan var. Ayrıca insanlar, belirli aralıklarla telefonlarını değiştirmeyi seviyorlar. Kısacası daha çok ilerleyebileceğimiz bir pazardan bahsediyoruz.

Geçen yıl itibariyle sattığımız cihaz sayısı 500 milyona ulaştı fakat bu satışların %40'ı geçen yıl gerçekleşti. Ortada inanılmaz bir momentum olduğunu görmek zor olmasa gerek. Sadece bu değil, geliştiricilere için inanılmaz bir ekosistem oluşturduk. Bugüne dek 8 milyar dolar ödeme yaptık onlara. Yenilik, tabletlere ve akıllı telefonlara kaymış durumda. Çin'e yaptıklarımız da inanılmaz etkileyici. Bu gibi birçok alan önümüzde duruyor ve fırsatları inceliyoruz. Tüm bunlara baktığımda çok geniş, ulaşılmayı bekleyen, doğal sınırların olmadığı bir pazar görebiliyorum.

iPhone 5'in ekran boyutuyla ilgili olarak, Apple bunun kullanıcılar için en doğrusu olduğunu nasıl biliyor?

İlk önce şunu belirtmeliyim ki ileride yapabileceğimiz şeyler hakkında konuşmayacağım. PC endüstrisine bir bakalım. Firmalar, iki şey üzerinden yarıştılar: fiyatlar ve özellikler. Fakat kullanıcılar hep deneyim ile ilgilendiler. Ax işlemcilerin hızının ne olduğunu biliyor musunuz? Önemli değil ki neden bilinsin değil mi ?

Örneğin ekranlara baktığımızda karşımıza birçok parametre çıkıyor. Ve bunların neredeyse hepsi deneyimle ilgili. Örneğin Retina ekranlarımız, OLED'lere göre hem daha parlak hem de renk doygunluğu çok daha iyi. İşte biz, çalışırken ve karar verirken, en iyi deneyimi sunacak tüm faktörler üzerine yoğunlaşıyoruz.

Özellikle fiyat odaklı müşterilerin yoğun olduğu pazarlarda iPhone'un geniş kitlere ulaşılamadığı gibi bir gerçek var. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için geliştirilen ürünlere nasıl bakıyorsunuz?

Harika olduğunu düşünmediğimiz hiçbir şey yapmayacağımızı söylemeliyim. Çünkü Apple, bu değil. Baktığınızda, fiyat odaklı müşteriler için çeşitli hamlelerimiz olmuyor değil. Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 4 ve iPhone 4S'in fiyatlarını ucuzlattık. Bu hamlemiz, bizim bile beklemediğimiz sonuçlar doğurdu. Örneğin geçtiğimiz çeyrek iPhone 4 talebine yetişmekte zorlandık.

iPod'a bakalım. İlk iPod'u 399 dolardan satış sunduk. Şimdi ise tüketicilerin sadece 49 dolara sahip olabilecekleri bir iPod var. Bizim felsefemiz ucuz ürünlerden daha çok, kullanıcılara daha farklı deneyimler sunabilecek yeni cihazlar yapabilmek. Örneğin yıllar boyunca insanlar "Neden 500 dolar ya da 1000 dolardan daha ucuza Mac sahibi olunmuyor ki? Mac'ler çok pahalı" eleştirilerinde bulundular. Biz ne yaptık peki ? iPad'i geliştirdik. Yani biz her zaman yeni mükemmel ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.



iPad ve tablet pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tablet pazarı büyük bir fırsat. Donanım, yazılım ve servislerin buluştuğu ortak alanlara bir örnek. PC'lere bakıyoruz; geçtiğimiz sene lider HP'nin sattığı tüm bilgisayarlardan daha fazla iPad sattık. Geçtiğimiz sene büyüklük 120 milyondu. 4 sene içerisinde 375 milyona ulaşarak tüm PC satışlarını geride bıracağı öngörülüyor.

Apple, PC sonrası dönemin poster çocuğu oldu. Tabletler için özelleşmiş 300,000'den fazla uygulama sunuyoruz kullanıcılara. Rakiplerimiz ise sadece birkaç yüz tane. Pazar payını bilmiyorum çünkü sadece biz, sattığımız kadar adedi duyuruyoruz. Kullanım oranlarına baktığımızda, örneğin IBM, Black Friday'de iPad üzerinden gerçekleşen alışverişlerin tüm Android markette gerçekleşen alışverişi ikiye katladığını açıkladı. Bu, iPad'in ne kadar popüler olduğunu ve insanların onu ne kadar çok sevdiğini ortaya koyan istatistiklerden biri. İnsanların diğer tabletlerle ne yaptığını bilmiyorum fakat biz, müşterilerimizin ürünlerimizi sadece almalarını değil onu her zaman kullanmalarını hedefliyoruz. Bizim müşteri ile ilişkimiz ürün satıldıktan sonra başlıyor; bitmiyor.

iPad, tüm alanlarda etkinliğini koruyor. Fortune 500/ Global 500 firmalarının neredeyse tamamı iPad kullanıyor. Eğitimden, son kullanıcıya kadar her alanda iPad var. Normalde birden fazla alanı, pazarı bir araya getirebilmek çok zaman alır. Fakat biz onu şimdiden başardık. Tüketiciler entegrasyon istiyor ve onlara bunu sunmaya hız kesmeden devam edeceğiz.

Geçen çeyrek iPad Mini için mükemmeldi. iPad'in standart fiyatı, iPad Mini ile daha aşağı iniyor. Ancak bu durumun kar marjını aşağı çektiği de ortada. Fiyatlandırma ve mali durum arasındaki dengeden bahsedebilir misiniz ?

Benzer sorular (yeni ürünün, piyasadaki mevcut ürünün pazar payına ve satışlarının yerine almasıyla ilgili, kanibilizasyon) çok defa soruldu. Örneğin ilk aklıma gelen iBook ve PowerBook için. Benzer şekilde iPad ilk çıktığında insanlar Mac'lere darbe vuracağını düşündü. Gerçek olan şu ki biz öyle düşünmüyoruz. Tabiki şu da var yeni ürünler bizi etkilemiyorsa, birilerini mutlaka etkiliyor. Örneğin Windows PC pazarı çok büyük ve iPad'in Mac'lere yaptığı etkiden daha fazlasını Windows PC pazarı görüyor. Eğer bir firma karar verme faktörleri açısından kanibilizasyonu kullanmaya başladıysa, bu sonun habercisinden başka bir şey değil. Çünkü o yapmaz ise, başkaları elbette yapacak.

iPad satışlarının %50'si Çin ve Brezilya gibi ülkelerde, herhangi bir Apple ürününe sahip olmayan tüketiciler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Böyle başlayan ilişki, daha farklı Apple ürünlerinin o kullanıcılar tarafından alınmasıyla sürüyor. Bu Halo etkisini iPod'dan Mac'e, iPod'dan iPhone'a görmüştük. Şimdi de iPad'den iPhone'a şeklinde görüyoruz. iPad ile iPad Mini'nin ürün gamımızda birlikte yer alması bu açıdan çok mantıklı görünüyor.

Mağaza Stratejiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz ?

Ürünlerimizi keşfetmek, anlamak, öğrenmek için mağazalarımızdan başka daha iyi bir yer yok. Mağazadaki çalışanlarımız inanılmaz. Mağazalarımızdan içeri girdiğiniz an, oraların satış için değil servis ve hizmet için var olduğunu anlıyorsunuz. Örneğin mağazalarımızda gençlik programı kapsamında dolaşan öğrenciler, müzik ziyafeti sunan yerel müzisyenler görebilirsiniz. Aslında, "mağaza" kelimesinin "Apple Store"'u gerçek anlamda tanımlayıp tanımlamadığından emin değilim. Mağazalarımız, Apple'ın müşterilere karşı yüzüdür. İnsanlar, Cupertino'daki merkezi değil bulundukları yerdeki Apple Store'u düşünüyorlar. Geçen çeyrekte 120 milyon kişi, 400'den biraz daha fazla sayıdaki mağazalarımızı ziyaret etti.

Sahip olduğumuz nakit problem gibi mağaza konusu da güzel problemlerimizden biri. Bu yıl 20 mağazamızı kapatıp onları daha büyük bir alana taşıyacağız. Büyük çoğunluğu yurtdışında olacak şekilde 30'dan fazla yeni mağaza açıyoruz. Bunların ilki Türkiye'de kapılarını açacak.

Aslında, iPad mağazalarımızda satılmıyor olsaydı, iPad'in bu kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. İnsanların hiç bilmediği bir üründü iPad. Fakat mağazalarımız, müşterilere iPad'i deneyebilecekler mükemmel bir alan yarattı.

Mağazalara yatırımlarımız hız kesmeden sürecek. Çalışanlarımız harika, daha sessiz bir mekan bulmak zor Apple Store'dan başka. Kötü geçen günüm çok yoktur ancak kimi zaman heyecan verici seviyeden daha düşük bir seviyede olduğumu hissetiğimde direk Apple Store'a giderim. Prozac gibi iyi geliyor.

Kar marjları, rakiplere göre çok daha yüksek. Uzun vadede kar marjlarının durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Finansal sonuçları açıkladığımız telekonferanslarda yaptığımız yorumların daha ötesine geçmek istemiyorum. Söyleyebileceğim şu ki, stratejik kararlardan ötürü kimi zaman daha düşük kar marjları kabul edilebilir. Fakat arka planda halo etkisinin varlığını unutmuyoruz. Ayrıca tedarik zincirini yönetmemiz ve üretim maliyetlerini aşağı çekebilme yeteneğimize her zaman güveniyoruz. Çünkü Apple, bir donanım firmasından ibaret değil. Para kazanabileceğimiz ve hissedarlarımızı memnun edecek bir çok yol var. Geçen çeyrekte yazılım + servisler alanında 3,7 milyar dolar gelir kaydettik. Diğer yazılım ve servis alanlarında faaliyet gösteren diğer firmaların sonuçlarına kıyasla, elde ettiğimiz gelir inanılmaz. Sadece donanım firması olmamak bize kısa vadede çok rahatlık veriyor. Uzun vadede ise Apple'ı yönetiyoruz.

Apple hiç bir zaman... neyi yapmayacak?

Yapmayacağımız tek şey kötü ürünler. İçimizde bu var. Mükemmeli olan bir şeyler yapmalıyız. Dikkat çekici olmalı. Kullanıcılar sevmeli... Bir şeyler yaparken hep bu detayları göz önüne alıyoruz.

Genel olarak CEO'luğunuzun ilk yılına baktığınızda sizi en çok gururlandıran nedir ?

Çalışanlarımız. Dünyada en iyi ürünü yaratmak için çabalayan insanlarla her gün çalışma ayrıcalığına sahibim. Onlar sadece en iyisini yapmak için değil, hayatlarının en iyi işini yapmak için oradalar. Benim hayatımdaki en büyük ayrıcalık şüphesiz Apple'ın bir parçası olmak.

Ürünlerimizden gurur duyuyorum. Yapılması için seçtiğimiz şeyler, mükemmeller. Gelecekten çok umutluyum. Çevre için yaptıklarımızdan guruluyum. Zehirli malzemeleri kullanmıyoruz, en büyük güneş çiftliklerini kuruyoruz vb. Bunlar ve diğer sayamadığım tüm şeyler beni gururlandırıyor.