Tim Cook'dan çalışanlarına: iPhone 5s ve 5c'de harika bir iş çıkardınız

Steve Jobs’ın halefi olarak önerdiği ve efsane yöneticinden sonra Apple’ın icra kurulu başkanı olan Tim Cook’un yeni iPhone’ları tanıttıktan sonra Apple çalışanlarına kendi imzasını taşıyan mail gönderdiği ortaya çıktı.

Apple’ı iflasın eşiğinden alıp hayat veren yöneticilerden biri olan Tim Cook mailinde şunları kaleme almış:

“Bugün Apple için önemli bir gün. Birçoğunuz ve yardımcılarınız, sadece Apple’ın yapabileceği, donanım ve yazılımın ortak mükemmel işleyişinin eseri olan iPhone 5s ve iPhone 5c’nin geliştirilmesinde çok çalıştınız.

Önümüzdeki haftalarda, hatta aylarda özellikle de tatil dönemi yaklaştıkça, Mağaza takımımız bu inanılmaz ürünlerin milyonlarca tüketici tarafından deneyimlenmesine yardımcı olacaklar. Ayrıca önümüzdeki Çarşamba günü yayınlayacağımız iOS 7’den dolayı da çok heyecanlıyız.

WWDC’de gösterdiğimiz çarpıcı, müthiş yeni kullanıcı arayüzüne ek olarak, iOS 7 hem iPhone 5c hem de iPhone 5s’le mükemmel şekilde çalışacak şekilde geliştirildi, iPhone 5s’in 64bit desteğine en iyi şekilde optimize edildi. iOS 7, ücretsiz internet radyo servisimiz iTunes Radio ile birlikte geliyor ve ilk defa yeni iOS cihazı satın alan tüm kullanıcılarımıza fotoğraflarıyla, videolarıyla, dökümanlarıyla mükemmel şeyler yaratmaları için iLife ve iWork yazılımlarımızı ücretsiz sunacağız.

Bunların hepsinin duyurusunu Cupertino’daki Town Hall’da gerçekleştirdik. Lansmanı kampüs içerisinde ve tüm dünyaya canlı yayınlamak istedik ancak Town Hall’ın kapasitesi buna engel oldu. Etkinliğe apple.com üzerinden ulaşabilir ve izleyebilirsiniz. Ayrıca intranet (AppleWeb) üzerinden Greg Joswiak’ın (Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı) iPhone 5s ve 5c ile ilgili merak edilen soruları yanıtladığı konuşmaya ulaşabilirsiniz.

Umarım yeni iPhone’lar beni heyecanlandırdığı kadar sizleri de heyecanlandırıyordur. Hepiniz kompleks, son teknolojileri alıp onları kullanıcılarımız için kolaylaştırma konusunda harika bir iş çıkardınız. Bu, Apple’daki herkesin gurur duyacağı bir başarı.”