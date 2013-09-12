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Tim Cook'dan çalışanlarına: iPhone 5s ve 5c'de harika bir iş çıkardınız

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
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101
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Tim Cook'dan çalışanlarına: iPhone 5s ve 5c'de harika bir iş çıkardınız
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Steve Jobs’ın halefi olarak önerdiği ve efsane yöneticinden sonra Apple’ın icra kurulu başkanı olan Tim Cook’un yeni iPhone’ları tanıttıktan sonra Apple çalışanlarına kendi imzasını taşıyan mail gönderdiği ortaya çıktı.

Apple’ı iflasın eşiğinden  alıp hayat veren yöneticilerden biri olan Tim Cook mailinde şunları kaleme almış:

“Bugün Apple için önemli bir gün. Birçoğunuz ve yardımcılarınız, sadece Apple’ın yapabileceği, donanım ve yazılımın ortak mükemmel işleyişinin eseri olan iPhone 5s ve iPhone 5c’nin geliştirilmesinde çok çalıştınız.

Önümüzdeki haftalarda, hatta aylarda özellikle de tatil dönemi yaklaştıkça, Mağaza takımımız bu inanılmaz ürünlerin milyonlarca tüketici tarafından deneyimlenmesine yardımcı olacaklar. Ayrıca önümüzdeki Çarşamba günü yayınlayacağımız iOS 7’den dolayı da çok heyecanlıyız.

WWDC’de gösterdiğimiz çarpıcı, müthiş yeni kullanıcı arayüzüne ek olarak, iOS 7 hem iPhone 5c hem de iPhone 5s’le mükemmel şekilde çalışacak şekilde geliştirildi, iPhone 5s’in 64bit desteğine en iyi şekilde optimize edildi. iOS 7, ücretsiz internet radyo servisimiz iTunes Radio ile birlikte geliyor ve ilk defa yeni iOS cihazı satın alan tüm kullanıcılarımıza fotoğraflarıyla, videolarıyla, dökümanlarıyla mükemmel şeyler yaratmaları için iLife ve iWork yazılımlarımızı ücretsiz sunacağız.

Bunların hepsinin duyurusunu Cupertino’daki Town Hall’da gerçekleştirdik. Lansmanı kampüs içerisinde ve tüm dünyaya canlı yayınlamak istedik ancak Town Hall’ın kapasitesi buna engel oldu. Etkinliğe apple.com üzerinden ulaşabilir ve izleyebilirsiniz. Ayrıca intranet (AppleWeb) üzerinden Greg Joswiak’ın (Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı) iPhone 5s ve 5c ile ilgili merak edilen soruları yanıtladığı konuşmaya ulaşabilirsiniz.

Umarım yeni iPhone’lar beni heyecanlandırdığı kadar sizleri de heyecanlandırıyordur. Hepiniz kompleks, son teknolojileri alıp onları kullanıcılarımız için kolaylaştırma konusunda harika bir iş çıkardınız. Bu, Apple’daki herkesin gurur duyacağı bir başarı.”

Apple’ın yeni telefonları iPhone 5s ve 5c, ekim-aralık dönemi içerisinde ülkemizde satışa sunulmuş olacak.

Öte yandan Apple’ın 10 Eylül’deki etkinliğine apple.com ya da iTunes Store’dan ulaşacağınız Apple Podcast sayfasından HD kalitesinde izleyebilirsiniz.


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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
aynı telefonu, daha kötü hale getirip daha fazla kar ile satmak büyük bi başarı cidden. tebrik ederiz
2 Yanıt Yanıtla +41
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General. 6 yıl
Ben harika bir iş göremedim harika bir iş görmek istiyorsanız G2 Xperia Z1 Note3'e bakın
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insipe12 6 yıl swat882
swat882
GoldPunch

İki telefonda mükemmel kesinlikle.

onlar mükemmel ise bunlar ne ?


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Çöp.
swat882GoldPunchİki telefonda mükemmel kesinlikle.onlar mükemmel ise bunlar ne ?
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2 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 6 yıl
aç tavuk gibi millet iphone saçmalığı yapmazsa bunlarda plastik kasalı dandik bataryalı telefon üretmezler arkadaş çift çekirdek bir telefona sadece yazılımı için o para verilmez ya birde hava atmak isteyenler ayrı bizim çöpçülerde dahi iphone 5 var benim anlamadığım kağıt üstündeki özelliklerden utanmadan harika iş çıkarmışsınız ne batarya ne işlemcisi birde ios apple kendini çok iyi yaptığını düşündüğü işletim sistemi bence yazıklar olsun denilmeli ios stabilite falan iyi ama merak ettim kendi telefonundaki bir şarkıyı başka marka telefona ör: htc yada nokia gönderimi yapılmıyor apple kendi tüketicisini kaz gibi gördüğü için söze gerek yok
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tunlab 6 yıl
körler sağırlar, bir birini ağırlar
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Guest3423543563456 6 yıl
Apple'dan yeni bir çöp. Bu adamlar telefon üretmesin artık .
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bilgehankalkan 6 yıl
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Not: Hiçbir kastım, karalama niyetim yoktur. Son günlerdeki "leğen" esprisini yapmak istedim sadece.
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Pondera 6 yıl
Bu sanırım dostlar alışverişte görsün tarzı birşey. Dışarıya sağlam mesajı verelim. Ben telefon iyi kötü demeyeceğim orası önemli değil de, bu telefonlarda ne gibi birşeyler yaptılar ki böyle bir mesaj geldi. Sanırsın hologramik görüntü, transformers küpü gibi kendi içine katlanan falan birşeyler yapmışlar. Eski telefona birkaç özellik eklenmiş Tim kardeş, sağa sola iyi gözükmeye çalışmanın anlamı yok.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
Apple çalışanları iphone5'in kasasını değiştirip plastik yapmakla harika bir iş başarmışmı oluyor adamlar alt tarafı kasayı değiştirdi Cin'de merdiven altında yapıyorlar o işi
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Toma Hawk 6 yıl
yaşlandı bu adam
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asaltek 6 yıl
telefon güzel olmuş da, o düğme ne öyle yaaa, olmamış kardeşim.
eski karizmatik düğme daha güzeldi.
apple bu sefer güzel gelişmeler yapmış, ancak bu saatten sonra hiç bir androidliyi çekecek nitelikte değil bunlar, androidte ise apple kullananları çekecek çok çeşit var.
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mhe@ 6 yıl
Yurtdışı fiyatları aslında iyi yaw, peki bu kazık fiyatlar niye sürekli bize dogru uzuyor ?
Bu kadar iPhone çamur atmak? aslında sebebi bu sanırım, 199 dolar fiyat Türkiye' de 199 TL olaydı? bu kadar yazı yazılmazdı yaw, aslında yapılması gereken bu terbiyesizlige, benzinde de oldugu gibi karalama Apple tarafına olmamalı beyler.
Telefon iyi sorun fiyatında !
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oray 6 yıl
harika is = satis... Goreceksiniz milyonlar gene satacak, dolayisiyla harika is cikarmislar... adam hakli.
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bekoc 6 yıl
5 maas bonus u vermistir cook ekibine :)
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