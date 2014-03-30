Timehop ile o gün geçmişte neler yaptığınızı görün









Kullanıcı sayıları milyarlarla ifade edilen sosyal ağlar, artık insanların hatıra defteri haline geldi. İnsanlar sosyal ağları ne kadar uzun süre kullanıyorsa o kadar uzun süreli bir hatıra defterine sahip oluyor.





Timehop bu düşünceden yola çıkarak her gün önceki yıllarda kullanıcıların neler yaptığını görsel ve yazılı içeriklerle bildiriyor. Bunların içerisinde check-in'ler, fotoğraflar, videolar, durum bildirimleri, gönderiler gibi pek çok içerik yer alıyor.





Timehop uygulaması Facebook hesabı ile giriş yaptıktan sonra Facebook, Instagram, Twitter, ve Foursquare hesaplarınızdan aktiviteleri topluyor ve bir günlük oluşturuyor. Ayrıca cihazınızdaki resim ve videoları da analiz ediyor.





Uygulama iOS platformunda 1 milyon kez indirildi ve geliştirici firma da 3 milyon dolar yatırım alma hakkı elde etti.















