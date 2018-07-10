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Timehop platformu siber saldırıya uğradı

Siber saldırganların son kurbanı Timehop uygulaması oldu. 20 milyondan fazla kullanıcının verileri bu saldırıda ele geçirildi. Saldırı yöntemi ise geç fark edilmiş.
10 ay
1,9b
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4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcıların geçmiş yıllardaki kayıtlarına erişebildiği ve saklayabildiği popüler Timehop platformu saldırıya uğradı. Milyonlarca kullanıcının kişisel verisinin çalındığı ifade ediliyor.

Geç fark edildi

Timehop uygulaması Facebook hesabı ile giriş yaptıktan sonra Facebook, Instagram, Twitter ve Swarm hesaplarınızdan aktiviteleri topluyor ve bir günlük oluşturuyor. Ayrıca cihazınızdaki resim ve videoları da analiz ediyor. Uygulama oldukça fazla ilgi görmüş ve geliştirici zaman içerisinde önemli yatırımlar da almıştı.

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Saldırının 4 Temmuz günü gerçekleştiği ifade ediliyor. Yaklaşık 21 milyon kullanıcının isimleri, email adresleri ve telefon numaraları saldırganların eline geçmiş durumda. Bununla birlikte içerikler ve sohbetlere dokunulmamış.

Saldırganların ağda bir açık bularak yönetici gibi sunuculara girdiği ifade ediliyor. Aslında yönetici hesabı Aralık 2017 tarihinde açılmış ancak veri çalınmadığı için güvenlik mühendisleri fark etmemiş. Yine de 4 kere hesaba giriş yapılmış.

Geliştirici ekip şimdi sahte hesabın nerelere eriştiğini bulmaya çalışıyor. Tüm kullanıcılar tedbir olarak devre dışı bırakıldı. Uygulamaya giriş yaparak yeniden sosyal ağları bağlamaları gerekiyor. Telefon numarası ile kayıt olanların ise operatörü ile iletişime geçmesi istendi.

 

https://www.phonearena.com/news/Timehop-app-hack-exposes-user-information_id106439 Yorum Yaz
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fantomasds 10 ay en beğenilen
Artık ajan olmak da kolay. "Timehop uygulaması Facebook hesabı ile giriş yaptıktan sonra Facebook, Instagram, Twitter ve Swarm hesaplarınızdan aktiviteleri topluyor ve bir günlük oluşturuyor."
Artık ajan olmak da kolay. "Timehop uygulaması Facebook hesabı ile giriş yaptıktan sonra Facebook, Instagram, Twitter ve Swarm hesaplarınızdan aktiviteleri topl...
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fantomasds 10 ay en beğenilen
Artık ajan olmak da kolay. "Timehop uygulaması Facebook hesabı ile giriş yaptıktan sonra Facebook, Instagram, Twitter ve Swarm hesaplarınızdan aktiviteleri topluyor ve bir günlük oluşturuyor."
1 Yanıt Yanıtla +4
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Ridianod 10 ay fantomasds
Hocam Person of Interest dizisinde o yapay zekayı yazan adam çok güzel bir laf ediyordu. Yapay Zekayı yaptı tamam da onun işlemesi için veri lazım. O da üstü kapalı Facebook gibi bir şey yaptığını ima ediyor. "Meğersem insanlar neler yaptığını paylaşmaya düşündüğümden daha da meraklıymış" gibi bir laf ediyor. "Günlük" çıkartacak diye insanlar verdiği izinlere bak :D Sosyal medya bence çok büyük bir silah. Bakın Trump ve Brexit seçimi bu tarz toplum verileri işlenerek kazanılmış seçimlerdir ve bu komplo teorisi falan değil kabak gibi ispatlandı. Hala CIA beni izliyor dalgası yapanlar keşke bunu anlasa
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kımyasal 10 ay
Dijital ortamda bilgi güvenliği diye bir şey yok.
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