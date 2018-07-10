Timehop platformu siber saldırıya uğradı

Kullanıcıların geçmiş yıllardaki kayıtlarına erişebildiği ve saklayabildiği popüler Timehop platformu saldırıya uğradı. Milyonlarca kullanıcının kişisel verisinin çalındığı ifade ediliyor.

Geç fark edildi

Timehop uygulaması Facebook hesabı ile giriş yaptıktan sonra Facebook, Instagram, Twitter ve Swarm hesaplarınızdan aktiviteleri topluyor ve bir günlük oluşturuyor. Ayrıca cihazınızdaki resim ve videoları da analiz ediyor. Uygulama oldukça fazla ilgi görmüş ve geliştirici zaman içerisinde önemli yatırımlar da almıştı.

Ayrıca Bkz.

"Gizli madencilik yazılımları patlama yaptı"

Saldırının 4 Temmuz günü gerçekleştiği ifade ediliyor. Yaklaşık 21 milyon kullanıcının isimleri, email adresleri ve telefon numaraları saldırganların eline geçmiş durumda. Bununla birlikte içerikler ve sohbetlere dokunulmamış.

Saldırganların ağda bir açık bularak yönetici gibi sunuculara girdiği ifade ediliyor. Aslında yönetici hesabı Aralık 2017 tarihinde açılmış ancak veri çalınmadığı için güvenlik mühendisleri fark etmemiş. Yine de 4 kere hesaba giriş yapılmış.

Geliştirici ekip şimdi sahte hesabın nerelere eriştiğini bulmaya çalışıyor. Tüm kullanıcılar tedbir olarak devre dışı bırakıldı. Uygulamaya giriş yaparak yeniden sosyal ağları bağlamaları gerekiyor. Telefon numarası ile kayıt olanların ise operatörü ile iletişime geçmesi istendi.