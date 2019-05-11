Tinder uygulamasının Lite sürümü geliyor

Kullanıcıların birbiriyle eşleşebildiği popüler arkadaşlık uygulaması Tinder için yeni bir sürüm geliştirildiği öğrenildi. Bu sürüm tahmin edebileceğiniz gibi daha küçük boyutlu Lite versiyonu olacak. Düşük donanımlı telefonlarda da uygulamanın rahatça kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Kullanıcı sayısı artıyor

Firma tarafından gelen bilgilere göre uygulamanın kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu büyümeye hız kesmeden devam etmek isteyen Tinder, Lite sürümü çıkararak daha çok kullanıcıya ulaşmak istediğini belirtti. Örneğin içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde uygulamanın 4.7 milyon ücretli kullanıcısı olduğu paylaşıldı. Bu rakam geçtiğimiz senenin aynı döneminde sadece 1.3 milyondu.

Özellikle Asya bölgesinde büyümenin oldukça hızlı olduğunun altı çiziliyor. Tinder Lite uygulamasının Asya bölgesindeki gençler arasında hızla yayılması bekleniyor. Her ne kadar Lite versiyonun geliştirildiği doğrulansa da çıkış tarihi hakkında henüz hiçbir bilgi yok.

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Böylece uygulamasına Lite verisyonu ekleyen firmalar arasına Tinder da girmiş olacak. Facebook Lite, Instagram Lite, Twitter Lite vb. birçok sosyal medya platformunun küçültülmüş versiyonları hali hazırda uygulama mağazalarında yer alıyorlar. Görünen o ki bu trend hız kesmeden devam edecek.

https://techcrunch.com/2019/05/10/tinder-is-preparing-to-launch-a-lightweight-version-of-its-dating-app-called-tinder-lite/