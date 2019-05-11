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Tinder uygulamasının Lite sürümü geliyor

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder için düşük donanımlı telefonlarda çalışabilen ve daha küçük boyutlu Tinder Lite sürümü hazırlandığı öğrenildi. Detaylar haberimizde.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
3,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tinder uygulamasının Lite sürümü geliyor
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Kullanıcıların birbiriyle eşleşebildiği popüler arkadaşlık uygulaması Tinder için yeni bir sürüm geliştirildiği öğrenildi. Bu sürüm tahmin edebileceğiniz gibi daha küçük boyutlu Lite versiyonu olacak. Düşük donanımlı telefonlarda da uygulamanın rahatça kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Kullanıcı sayısı artıyor

Firma tarafından gelen bilgilere göre uygulamanın kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu büyümeye hız kesmeden devam etmek isteyen Tinder, Lite sürümü çıkararak daha çok kullanıcıya ulaşmak istediğini belirtti. Örneğin içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde uygulamanın 4.7 milyon ücretli kullanıcısı olduğu paylaşıldı. Bu rakam geçtiğimiz senenin aynı döneminde sadece 1.3 milyondu.

Özellikle Asya bölgesinde büyümenin oldukça hızlı olduğunun altı çiziliyor. Tinder Lite uygulamasının Asya bölgesindeki gençler arasında hızla yayılması bekleniyor. Her ne kadar Lite versiyonun geliştirildiği doğrulansa da çıkış tarihi hakkında henüz hiçbir bilgi yok.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp, Windows Phone desteğini sonlandırıyor"

Böylece uygulamasına Lite verisyonu ekleyen firmalar arasına Tinder da girmiş olacak. Facebook Lite, Instagram Lite, Twitter Lite vb. birçok sosyal medya platformunun küçültülmüş versiyonları hali hazırda uygulama mağazalarında yer alıyorlar. Görünen o ki bu trend hız kesmeden devam edecek.


https://techcrunch.com/2019/05/10/tinder-is-preparing-to-launch-a-lightweight-version-of-its-dating-app-called-tinder-lite/ Yorum Yaz
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estrofem 4 hf.
Neden tinder ile ilgili haberler yapıyorsunuz merak ediyorum, birkaç defadır görüyorum bu haberleri. Bu tarz uygulamalarda adı tinder değil 'ciddi evlilik' bile olsa full yanlış niyetli insanlar oluyor.
Neden tinder ile ilgili haberler yapıyorsunuz merak ediyorum, birkaç defadır görüyorum bu haberleri. Bu tarz uygulamalarda adı tinder değil 'ciddi evlilik' bile...
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DH Misafiri 3 hf. en beğenilen
Bu tarz uygulamalarda zaten amaç "ciddi evlilik" değil ki? Yanlış niyetten kastınız ne?
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Baelros 3 hf.
Lite versiyonda sadece cirkin kizlar ve erkekler mi olacak? :)
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DH Misafiri 3 hf. en beğenilen
Bu tarz uygulamalarda zaten amaç "ciddi evlilik" değil ki? Yanlış niyetten kastınız ne?
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estrofem 4 hf.
Neden tinder ile ilgili haberler yapıyorsunuz merak ediyorum, birkaç defadır görüyorum bu haberleri. Bu tarz uygulamalarda adı tinder değil 'ciddi evlilik' bile olsa full yanlış niyetli insanlar oluyor.
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AirSupport 3 hf. estrofem
Teknoloji sitesi/forumu herneyse işte bir uygulamanın güncel sürümünü ve çıkacak yeni uygulamasının haberini yapıyor ne var bunda?
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Piêr Dé Sans 3 hf. estrofem
Seni rahatsız eden kısmı uygulamanın mantığı değil muhtemelen ilişkilerin senin inancına ters gelmesi.
Tinder taban olarak insanların "ciddi ilişki" yaşaması yönünde değil. Amaç insanların belli amaçlar doğrultusunda birlikte olabilmesini sağlamak. İster bir gece takılır geçersin, ister muhabbete devam edersin. Ciddi evlilik için bir uygulamaya bel bağlamak daha hastalıklı bir düşünce.
Ayrıca teknolojiyi kullanan bir uygulamanın haberinin yayınlanması kadar doğru olan başka bir şey var mı?
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