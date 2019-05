Tinder artık yapay zekayla kullanıcılarına sevgili bulabilecek

Arkadaş bulma uygulaması Tinder, kullanıcıların yeni insanlarla tanışma sürecini daha kolay ve eğlenceli hale getirecek yapay zeka destekli bir özelliğe sahip oluyor. Bildiğiniz gibi Tinder uygulamasında birini beğenmek için sağa, pas geçmek için sola kaydırmanız gerekli. Super Likeable isimli yeni özellikle birlikte ilginizi çekebilecek kişiler sürpriz bir şekilde karşınıza çıkacak.

Yapay zekayı temel alan Super Likeable özelliğini her istediğinizde kullanamayacaksınız. Ekranı kaydırırken beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacak. Eğer denk gelirseniz, kart üzerinde gösterilen dört kişiden birine gönderebileceğiniz ücretsiz bir Super Like hakkı kazanmış olacaksınız. Ücretsiz Super Like'ı o an ekrandaki kişilerden birine göndermeniz gerekiyor. Kullanmadığınız taktirde bu şansınızı kaybedeceksiniz.

Coffee Meets Bagel da yapay zeka kullanıyor

Öte yandan Tinder'ın, kullanıcılarına eşleşmeler önermek için yapay zekayı kullanan ilk buluşma uygulaması olmadığını belirtelim. Coffee Meets Bagel adlı başka bir buluşma uygulaması da aynı şeyi yapabiliyor. Tinder'ın Super Likeable özelliğini şu anda Avustralya ve Fransa'da test ettiğini belirtelim. Bu süreç tamamlandığında ise dünya genelinde kullanıcılara sunulacak.