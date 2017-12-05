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Tinder artık yapay zekayla kullanıcılarına sevgili bulabilecek

Yeni insanlarla tanışmak isteyenlerin kullandığı popüler uygulamalardan biri olan Tinder artık kullanıcılarına yapay zeka desteğiyle sevgili bulabilecek. Yeni özellikle ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Arkadaş bulma uygulaması Tinder, kullanıcıların yeni insanlarla tanışma sürecini daha kolay ve eğlenceli hale getirecek yapay zeka destekli bir özelliğe sahip oluyor. Bildiğiniz gibi Tinder uygulamasında birini beğenmek için sağa, pas geçmek için sola kaydırmanız gerekli. Super Likeable isimli yeni özellikle birlikte ilginizi çekebilecek kişiler sürpriz bir şekilde karşınıza çıkacak.
Ayrıca Bkz. "Ucuz telefonlar için Android sürümü: Android Oreo Go Edition"
Yapay zekayı temel alan Super Likeable özelliğini her istediğinizde kullanamayacaksınız. Ekranı kaydırırken beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacak. Eğer denk gelirseniz, kart üzerinde gösterilen dört kişiden birine gönderebileceğiniz ücretsiz bir Super Like hakkı kazanmış olacaksınız. Ücretsiz Super Like'ı o an ekrandaki kişilerden birine göndermeniz gerekiyor. Kullanmadığınız taktirde bu şansınızı kaybedeceksiniz.

Coffee Meets Bagel da yapay zeka kullanıyor

Öte yandan Tinder'in, kullanıcılarına eşleşmeler önermek için yapay zekayı kullanan ilk flört uygulaması olmadığını belirtelim. Coffee Meets Bagel adlı başka bir buluşma uygulaması da aynı şeyi yapabiliyor. Tinder'ın Super Likeable özelliğini şu anda New York City ve Los Angeles'da test ettiğini belirtelim.  Bu süreç tamamlandığında ise dünya genelindeki tüm kullanıcılara sunulacak.
https://www.digitaltrends.com/social-media/tinder-super-likeable/ Yorum Yaz
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emre1393 1 yıl en beğenilen
Türkiye'de 1 erkeğe 9 erkek düşer tinderda, bizim ülkede işe yaramaz.
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erturkcan2 1 yıl
Tinder bize eğlenilecek değil evlenilecek kız bulan uygulama yap.
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alemburda34 1 yıl
Güzel kızın bu uygulamada işi ne :D
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emre1393 1 yıl en beğenilen
Türkiye'de 1 erkeğe 9 erkek düşer tinderda, bizim ülkede işe yaramaz.
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FRAPS_TR 1 yıl
İnternetten mankenin birisinin fotoğrafını profil fotosu yaptım ,600-700 defa sağa kaydır. Bir eşleşme oldu oda cevap vermedi. Buradan ekmek çıkmaz
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labtek38 1 yıl
Tinderı evlilik platformu sanıyorlar Türkiyede. Asıl amacı günlük cinsellik aramaktır. Türkiyede amacından saptı :D
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.Eray. 1 yıl
türkiyede uygulama başarılı değil ki
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Papyonlu Aktivist 1 yıl
Gerek yok.
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YasinKsmG 1 yıl
Yapay zekayı bile çöpçatan yaptılar. Yakında nikah da kıyar.
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
yakında yapay zekalar kendi arasında flörtleşir
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