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Tinder ücretli üyelik sistemi ile ekstra özellikler sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Tinder ücretli üyelik sistemi ile ekstra özellikler sunuyor
"Partner bulma" uygulaması Tinder'a yeni ücretli üyelik sistemi eklendi. Tinder kriterlerinize göre kişilerin sıralandığı bir uygulama, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kişileri seçerken iki tarafında birbirini beğenmesi durumunda iletişim kurmalarına imkan sağlanıyor.

Kısa sürede büyük indirilme sayısına ulaşan uygulamada reklam bulunmuyordu ve bu da uygulama geliştiricilere gelir konusunda problem yaşatıyordu. Görünen o ki geliştiriciler reklam koymak yerine ücretli üyelik sistemini uygulamaya entegre etmeyi daha doğru bulmuş.

Beğenebileceğiniz partner sayısına kısıtlama getirilirken kullanıcıdan daha fazla kişiyi beğenebilmesi için 12 saat beklemesi yada Tinder Plus üyeliği alması isteniyor. Tinder Plus üyeliği alanlara ayrıca yanlışlıkla geçtikleri kişiye geri dönüp yeniden değerlendirme imkanı da sunuluyor. Ücretli üyelik satın almak isteyenler için aylık 9.99 dolar fiyata sahip.
Ancak İngilterede üyelik 28 yaşından ufaklara ve büyüklere farklı fiyatlarla sunuluyor. 28 yaşının altındakilerin aylık 3.99 İngiliz Sterlini ödemesi istenirken 28 yaşından büyüklerin aylık 14.99 İngiliz Sterlini ödemesi isteniyor. Bunun dışındaki ülkelerde ise dolar kuru baz alınarak tek fiyat sunuluyor.

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DH Misafiri 3 yıl
benim abonelik paketi var 1 aylık diye üye olmuştum
ama bilgi vermeden otomatik yenileme yapmışlar
şimdi nasıl iptal yapılır bilmiyorum
çok fazla ayarlar listesi vs birşey göremiyorum
yardımcı olun lütfen
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DH Misafiri 4 yıl
aynı sorun bende de var ..tinder plus aldım yüklemiyor.bilgisi olan arkadaş var mı?
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DH Misafiri 4 yıl
tinder plus aldım ama bir türlü yükleme olmuyor nasıl plus olunuyor.
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CEO 4 yıl
Bu tip uygulamalarda ilk kullananlardan olmak önemli. Tinder için iş işten geçti bizim ülkemizde.
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positroN 4 yıl
turkiye'de kullanmak sacma. bir girdim kadin kocasiyla ve cocuklariyla cekilmis foto koymus. t.c nickliler havada ucusuyor. ne oldugunu bilmiyorlar tabi. illa her bir halta girin zaten hic eksik kalmayin facebook, twitter, instagram hepsine uye olup igrenc bebelerinizi yediginiz ictiginiz yemekleri koyun hepsi ayni. internet degil mi? uye olunan bi seyse mutlaka girin ve bu dediklerimi yapin. ne oldugunu anladiysaniz da girin uye olun size ok diyenlere iyy abaza deyin. bosuna insanlarin vaktini alin. neyse kac para ulan bir tinder?
5 Yanıt Yanıtla +1
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Yenijerry 4 yıl positroN
positroN

turkiye'de kullanmak sacma. bir girdim kadin kocasiyla ve cocuklariyla cekilmis foto koymus. t.c nickliler havada ucusuyor. ne oldugunu bilmiyorlar tabi. illa her bir halta girin zaten hic eksik kalmayin facebook, twitter, instagram hepsine uye olup igrenc bebelerinizi yediginiz ictiginiz yemekleri koyun hepsi ayni. internet degil mi? uye olunan bi seyse mutlaka girin ve bu dediklerimi yapin. ne oldugunu anladiysaniz da girin uye olun size ok diyenlere iyy abaza deyin. bosuna insanlarin vaktini alin. neyse kac para ulan bir tinder?

Haklı , arkadaşlara engel olmayalım lütfen arkadaşlar.
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tugares 4 yıl positroN
positroN
turkiye'de kullanmak sacma. bir girdim kadin kocasiyla ve cocuklariyla cekilmis foto koymus. t.c nickliler havada ucusuyor. ne oldugunu bilmiyorlar tabi. illa her bir halta girin zaten hic eksik kalmayin facebook, twitter, instagram hepsine uye olup igrenc bebelerinizi yediginiz ictiginiz yemekleri koyun hepsi ayni. internet degil mi? uye olunan bi seyse mutlaka girin ve bu dediklerimi yapin. ne oldugunu anladiysaniz da girin uye olun size ok diyenlere iyy abaza deyin. bosuna insanlarin vaktini alin. neyse kac para ulan bir tinder?

Üstad sağlam gömmüşsün
ama haklı sebeplerin var lâkin yapacak bişey yok ne yazık ki

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doctor_bey 4 yıl positroN
positroN
turkiye'de kullanmak sacma. bir girdim kadin kocasiyla ve cocuklariyla cekilmis foto koymus. t.c nickliler havada ucusuyor. ne oldugunu bilmiyorlar tabi. illa her bir halta girin zaten hic eksik kalmayin facebook, twitter, instagram hepsine uye olup igrenc bebelerinizi yediginiz ictiginiz yemekleri koyun hepsi ayni. internet degil mi? uye olunan bi seyse mutlaka girin ve bu dediklerimi yapin. ne oldugunu anladiysaniz da girin uye olun size ok diyenlere iyy abaza deyin. bosuna insanlarin vaktini alin. neyse kac para ulan bir tinder?

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