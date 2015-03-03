Tinder ücretli üyelik sistemi ile ekstra özellikler sunuyor

"Partner bulma" uygulaması Tinder'a yeni ücretli üyelik sistemi eklendi. Tinder kriterlerinize göre kişilerin sıralandığı bir uygulama, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kişileri seçerken iki tarafında birbirini beğenmesi durumunda iletişim kurmalarına imkan sağlanıyor.

Beğenebileceğiniz partner sayısına kısıtlama getirilirken kullanıcıdan daha fazla kişiyi beğenebilmesi için 12 saat beklemesi yada Tinder Plus üyeliği alması isteniyor. Tinder Plus üyeliği alanlara ayrıca yanlışlıkla geçtikleri kişiye geri dönüp yeniden değerlendirme imkanı da sunuluyor. Ücretli üyelik satın almak isteyenler için aylık 9.99 dolar fiyata sahip.

Ancak İngilterede üyelik 28 yaşından ufaklara ve büyüklere farklı fiyatlarla sunuluyor. 28 yaşının altındakilerin aylık 3.99 İngiliz Sterlini ödemesi istenirken 28 yaşından büyüklerin aylık 14.99 İngiliz Sterlini ödemesi isteniyor. Bunun dışındaki ülkelerde ise dolar kuru baz alınarak tek fiyat sunuluyor.

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Kısa sürede büyük indirilme sayısına ulaşan uygulamada reklam bulunmuyordu ve bu da uygulama geliştiricilere gelir konusunda problem yaşatıyordu. Görünen o ki geliştiriciler reklam koymak yerine ücretli üyelik sistemini uygulamaya entegre etmeyi daha doğru bulmuş.