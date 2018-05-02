Tinder'a dev rakip: Facebook çöpçatanlık hizmetine başlıyor

Şu sıralarda Kaliforniya'da gerçekleşen F8 Geliştirici Konferansı'nda, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook Dating adlı yeni bir ürün duyurdu. Adından da anlaşılabileceği gibi Facebook platformuna eklenecek "eşleştirme" özelliğinden yani bir nevi çöpçatanlık hizmetinden bahsediyoruz.

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Zuckerberg ve daha sonra ürün yönetiminden sorumlu yönetici Chris Cox, yeni özelliğin sadece ilişki durumu "İlişkisi yok" olan Facebook kullanıcıları için kullanılabilir olacağını söyledi. Bu kullanıcılar normal Facebook profillerinden bağımsız olarak flörtleşme amaçlı profil oluşturabilecekler. Partner aramak için oluşturulan bu profiller ise kişinin arkadaşları ve aile bireyleri tarafından görülemeyecek.

Çöpçatanlık özelliği için tarih verilmedi

Zuckerberg, flörtleşme özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olacağını belirterek bunun takılma amaçlı değil, sadece anlamlı ilişkiler kurmayı sağlayacak şeklide yapılandırıldığını söyledi. Örnek verecek olursak Facebook Dating, taciz veya uygunsuz görüntüleri önlemek için görüntü paylaşımını veya görüntülü aramayı desteklemeyecek. Sadece yazılı olarak mesajlaşılmasına izin verecek.

Cox bu anlık mesajlaşma hizmetinin yerleşik Facebook Messenger istemcisinden ve WhatsApp hizmetinden ayrı olarak çalışacağını söyledi. Facebook'un üst düzey iki yöneticisi çok fazla detaya girmezken çöpçatanlık özelliğinin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını ise açıklamadı.

https://www.nytimes.com/2018/05/01/technology/facebook-dating-tinder-match.html