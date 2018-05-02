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Tinder'a dev rakip: Facebook çöpçatanlık hizmetine başlıyor

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, F8 Geliştirici Konferansı'nda popüler sosyal medya platformunun yakında flörtleşmeye yönelik yeni bir özellik sunacağını söyledi. Detaylar haberimizde...
1 yıl
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13
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Şu sıralarda Kaliforniya'da gerçekleşen F8 Geliştirici Konferansı'nda, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook Dating adlı yeni bir ürün duyurdu. Adından da anlaşılabileceği gibi Facebook platformuna eklenecek "eşleştirme" özelliğinden yani bir nevi çöpçatanlık hizmetinden bahsediyoruz.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp'a yakında video konferans özelliği ve çıkartmalar geliyor"
Zuckerberg ve daha sonra ürün yönetiminden sorumlu yönetici Chris Cox, yeni özelliğin sadece ilişki durumu "İlişkisi yok" olan Facebook kullanıcıları için kullanılabilir olacağını söyledi. Bu kullanıcılar normal Facebook profillerinden bağımsız olarak flörtleşme amaçlı profil oluşturabilecekler. Partner aramak için oluşturulan bu profiller ise kişinin arkadaşları ve aile bireyleri tarafından görülemeyecek.

Çöpçatanlık özelliği için tarih verilmedi

Zuckerberg, flörtleşme özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olacağını belirterek bunun takılma amaçlı değil, sadece anlamlı ilişkiler kurmayı sağlayacak şeklide yapılandırıldığını söyledi. Örnek verecek olursak Facebook Dating, taciz veya uygunsuz görüntüleri önlemek için görüntü paylaşımını veya görüntülü aramayı desteklemeyecek. Sadece yazılı olarak mesajlaşılmasına izin verecek.
Cox bu anlık mesajlaşma hizmetinin yerleşik Facebook Messenger istemcisinden ve WhatsApp hizmetinden ayrı olarak çalışacağını söyledi. Facebook'un üst düzey iki yöneticisi çok fazla detaya girmezken çöpçatanlık özelliğinin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını ise açıklamadı.

https://www.nytimes.com/2018/05/01/technology/facebook-dating-tinder-match.html Yorum Yaz
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Rabelisa 1 yıl en beğenilen
Elindeki verilerle gerçekten başarılı öneriler yapabilir.
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murdocklawless 1 yıl
ne yani şimdi bize kezban mı önerecek? yerli malı kezolar, öff kalsın ya istemem. kapatabiliniyor mu bu özellik?
1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 1 yıl
bir de bu eksikti suyunu çıkardılar facebook yüzünden ayrılmalar tacizler abazalar normalleşecek böle giderse çocuk açsın hesabı sonra al başına bela sonra ekran görüntüsü alıp bunu facebook listende olan ailene atarım diye fidye istemeler suyu çıkar ice
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mavizaman 1 yıl
online people o işi görmyor muydu?
facebook kitlesi trde yaşça epey büyüdü teyze kıvamında burdan ekmek yiyemez gibi.
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alemburda34 1 yıl
Dürtme olsun ama yoksa ne anlamı var :D
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nForcer 1 yıl
Davutoğlu hoca bizi everecekti, olmadı. Bari Facebook yapsın bu güzelliği...
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interwap 1 yıl
Mühendisleri başlamıştı bile.
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ozbey08 1 yıl
vala facebook elindeki verilerle bizi bizden daha iyi tanıyordur. ilgi alanlarımızı,hobilerimizi,siyasi görüşümüzü,kimlere ilgi duyduğumuzu kimleri daha çok beğendiğimizi,hangi kızın fotoğraflarına saatlerce baktığımızı. kısaca her nanemizi biliyor.
facebook un çöpçatan yapayzeka sistemi bize en uygun adayı bulacaktır bundan hiç şüphem yok.
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_bluescream_ 1 yıl ozbey08
bu konuda size katılıyorum, bi şans verirrim. ama herkes facebook u eskisi kadar kullanıyor mu ki? ben sadece yeni içeriklere ulaşmak maksatlı kullanıyoum. eskisi gibi paylaşım falan yapmıyorum örneğin. neyse çıksında deneriz :)
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Mianfei 1 yıl
Düşünsene ekranı kaydırıon akrabaların komşun falan çıkıyor, rezalet salın şu çöpçatan uygulamalarını ana babalar duymasın zaten herkes birbirinden boşanmak için bahane arıyor bide böyle ortamlara kaymasınlar
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FlyingUnderpants 1 yıl
facebook efsanesi bitti, ortam anne babalara bırakıldı, yerine koyacak bir şey lazım.
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Rabelisa 1 yıl en beğenilen
Elindeki verilerle gerçekten başarılı öneriler yapabilir.
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murdocklawless 1 yıl
ne yani şimdi bize kezban mı önerecek? yerli malı kezolar, öff kalsın ya istemem. kapatabiliniyor mu bu özellik?
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YoYoxP 1 yıl murdocklawless
Kezo dediklerinden daha ağır trip atmışsın be bilader. Yorum yapmadan önce zahmet edip okusaydın keşke, varsayılan olarak kapalı geleceğini yazmışlar. Allah erkeğin kezosundan korusun.
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facebook, tinder ve
7 etiket daha flört çöpçatanlık eşleştirme dating sosyal medya Internet Onur Seven
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