Tinder'in kurucuları, ana şirkete 2 milyar dolarlık dava açtı

Dünyanın en popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder'in kurucu ortakları ve birçok kıdemli üst düzey yöneticisi, dolandırıldıkları gerekçesi ile platformun ana şirketleri olan Match Group ve IAC'ye 2 milyar dolarlık tazminat davası açtılar.

Tinder'ın piyasa değeri düşük gösterildi

Tinder'in kurucu ortakları Sean Rad, Justin Mateen ve Jonathan Badeen'ın yanı sıra 7 üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, Match Group ve IAC'yi, Tinder platformunun değerini olduğundan çok daha düşük gösterdikleri ve hisse senetlerinde yaptıkları manipülasyonlar nedeni ile dava ettiler.

https://www.theverge.com/2018/8/14/17688706/tinder-match-group-law-suit-2-billion

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New York Yüksek Mahkemesinde açılan davada, IAC ve çalışanlar arasındavehisse senedi opsiyonlarını kullanmak ve bunları satmak içinyapıldığı belirtiliyor. Ancak, IAC'nin 2017'de Tinder'ı Match Group'a dahil ettiği ve bunu yaparak kasıtlı bir şekilde şirketin değeriniçalışanların hisselerini küçülttüğü iddia ediliyor.