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Tinder'in kurucuları, ana şirkete 2 milyar dolarlık dava açtı

Çöpçatanlık uygulaması Tinder'in kurucu ortakları ve birçok kıdemli üst düzey yöneticisi, platformun ana şirketleri olan Match Group ve IAC'ye 2 milyar dolarlık tazminat davası açtılar.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder'in kurucu ortakları ve birçok kıdemli üst düzey yöneticisi, dolandırıldıkları gerekçesi ile platformun ana şirketleri olan Match Group ve IAC'ye 2 milyar dolarlık tazminat davası açtılar.

Tinder'ın piyasa değeri düşük gösterildi

Tinder'in kurucu ortakları Sean Rad, Justin Mateen ve Jonathan Badeen'ın yanı sıra 7 üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, Match Group ve IAC'yi, Tinder platformunun değerini olduğundan çok daha düşük gösterdikleri ve hisse senetlerinde yaptıkları manipülasyonlar nedeni ile dava ettiler.
New York Yüksek Mahkemesinde açılan davada, IAC ve çalışanlar arasında 2017, 2018, 2020 ve 2021 tarihlerinde hisse senedi opsiyonlarını kullanmak ve bunları satmak için yazılı sözleşmeler yapıldığı belirtiliyor. Ancak, IAC'nin 2017'de Tinder'ı Match Group'a dahil ettiği ve bunu yaparak kasıtlı bir şekilde şirketin değerini düşük göstererek çalışanların hisselerini küçülttüğü iddia ediliyor.

https://www.theverge.com/2018/8/14/17688706/tinder-match-group-law-suit-2-billion Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
siyahtemas 9 ay
Pezevenkliğin adının çöpçatanlık olması ne hoş :)
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nefendim 9 ay
Tinder’dan düşüyor mu ya?
Bunlar birbirinizi yiyor...
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