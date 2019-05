Titanfall 2 kış indirimine girdi

Geleneksel olarak büyük indirimlerin yaşandığı kış dönemi geldi çattı. Electronic Arts da çok beğenilen oyunlarını bu münasebetle indirime sundu. Dün itibariyle başlayan kampanyada belirli oyunlarda yüzde 40’a varan indirimler sunuluyor.

12 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya tüm resmi EA satış noktaları dahil oluyor. Kampanya hit oyunlar arasında yerini alan Titanfall 2, Need For Speed ve The Sims 4’e özel olarak yapılıyor.

Kampanya kapsamında, Titanfall 2 PC sürümü 140 TL’den satışa sunulurken, PS4 ve Xbox One versiyonları 190 TL fiyatı ile raflarda yerini aldı. Need for Speed 2015 PS4 ve Xbox One, The Sims 4 PC ise 180 TL’den satılıyor.