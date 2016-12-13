Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Titanfall 2 kış indirimine girdi

Beğenilen EA oyunları için indirim dönemlerini bekleyenler için müjdeli haber geldi. Titanfall 2, Need For Speed ve The Sims 4 oyunları yüzde 40 indirime girdi.
2 yıl
2,1b
1
19
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geleneksel olarak büyük indirimlerin yaşandığı kış dönemi geldi çattı. Electronic Arts da çok beğenilen oyunlarını bu münasebetle indirime sundu. Dün itibariyle başlayan kampanyada belirli oyunlarda yüzde 40’a varan indirimler sunuluyor.

12 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya tüm resmi EA satış noktaları dahil oluyor. Kampanya hit oyunlar arasında yerini alan Titanfall 2, Need For Speed ve The Sims 4’e özel olarak yapılıyor.

Ayrıca Bkz. "PlayStation oyunları mobile geliyor"

Kampanya kapsamında, Titanfall 2 PC sürümü 140 TL’den satışa sunulurken, PS4 ve Xbox One versiyonları 190 TL fiyatı ile raflarda yerini aldı. Need for Speed 2015 PS4 ve Xbox One, The Sims 4 PC ise 180 TL’den satılıyor.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Scorpioleo 2 yıl en beğenilen
Tövbe tövbe
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 2 yıl
Arada D&R'a uğrayıp oyun bölümüne bakıyorum. Da sadece bakıyorum yani. 300 lirayı geçmiş fiyatlar. Kutunun arkasını çevirip bakıyorum o malum yazı. "Aral".
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artizt 2 yıl
Ahahahha. Black friday indirimlerinden falan alsanız daha ucuza gelirdi. 300 liraya 4 oyun alsak asgari maaş oluyor,sağolsunlar...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
carpenokte 2 yıl
urun.gittigidiyor.com/...

şu fiyatlar varken bu başlık neyin nesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiRaNTx 2 yıl
Satabiliyorlar mı acaba? Ben şahsen uygun fiyat olmadan (ki bu oyununa göre en fazla 15-20 tl) almıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alias57 2 yıl
Hey gidi günler; eskiden bayramlar .....
Benim sınırım bir oyunda 50 TL şu aralar.
Eskiden fiyatlar çabuk aşağı çekilirdi %75 indirimdeki oyun çok ucuz fiyatlara alınabiliyordu.
Yeni oyunlarda 1 sene sonrası bile fiyat düşmüyor artık bende 2. el hesaplarda arıyorum mutluluğu :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moustapha129 2 yıl
biri şu cihazı kırsın artık, şey çekiçle yani

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 2 yıl
PSN 89 TL BEYLER ABANIN
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axeles 2 yıl
Baya sıcak fırsatmış cüzdan alev aldı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarampol 2 yıl
Titanfall 2 şu anda psn storeda 89 TL, 2 gün geçerli fiyatı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erennavas 2 yıl
TITANFALL 2 %40 İndirimli 189.99TL ise Bu nasıl %0 indirimli 169TL
urun.gittigidiyor.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alex59 2 yıl
Oyuncuları çok sevdiklerinden 1 kuruş almayıp harçlık bırakmışlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 2 yıl
Çöp. 50 liradan fazla vermem o oyuna.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2088 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ea games, titanfall 2 ve
5 etiket daha need for speed the sims 4 Oyunlar Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Synaptics cam altı bir parmak izi sensörü geliştirdiğini duyurdu 2 yıl HMD Global iki yeni Nokia telefon modeli duyurdu 2 yıl 2017, Apple’ın en iyi yılı olabilir 2 yıl Yapay zeka, yolda karşılaştığınız insanları sosyal medyada bulabiliyor 2 yıl Ferrari'den Japonya pazarına özel araç: Ferrari J50 2 yıl Panasonic, Japonya'da robotik kasiyer test ediyor 2 yıl iPhone'ların neden Flash desteklemediği ortaya çıktı 2 yıl Aselsan'ın geliştirdiği yeni teknoloji, 60 milyon dolar tasarruf sağladı 2 yıl Apple AirPods kulaklıklar ülkemizde satışa sunuldu: İşte detaylar 2 yıl Yeni nesil CRISPR ile gen düzenleme daha iyi hale gelecek 2 yıl SpaceX'in uzaya insan taşıma hayalleri 2018'e ertelendi 2 yıl LG V20 ilk izlenim "kutu açılım" videosu 2 yıl 4.5G ile mobil internet kullanımı arttı 2 yıl Xiaomi merakla beklenen yeni elektrikli aracını tanıttı 2 yıl Vega mimarisi ilk olarak yapay zeka çalışmalarına gidecek 2 yıl iOS 10.2 ile önemli hatalar gideriliyor 2 yıl 2017 yılı trafik zammı oranı belli oldu: işte güncel cezalar 2 yıl Google'ın direksiyonsuz ve pedalsız araç hayali rafa kalktı 2 yıl Adidas'tan 3D yazıcıdan çıkmış koşu ayakkabısı 2 yıl Anlık çeviri özelliği tüm Skype iletişimine geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Titanfall 2 kış indirimine girdi Sonraki Enermax Steelwing mATX Kasa 2 yıl XBox One'da Dolby Atmos testleri başladı 2 yıl Samsung, döküm ve yonga bölümünü ayırabilir 2 yıl AMD'nin merkezini geziyoruz: Teksas'dayız 2 yıl Renault, yeni "Uygun Fiyatlı" bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor 2 yıl HTC 11 tüm beklentileri karşılamaya geliyor 2 yıl Gece görüş ekipmanlarını güneş gözlüğü boyutlarına indirecek buluş 2 yıl Microsoft: Mac'ten Surface'e geçiş tavan yaptı 2 yıl Rus uzay aracı patladı; Japonlar devreye girdi: İşte kalkış anları (VİDEO) 2 yıl 5TL'ye 100KM gidecek otomobilin hikayesi 2 yıl Moto G5 serisi Mart ayına hazırlanıyor 2 yıl Yeni nanoteknoloji sayesinde insan hareketlerinden enerji elde edilebilecek 2 yıl Google, otonom araç bölümünü bağımsız bir birim haline getirebilir 2 yıl Çin, elektrikli otomobil cenneti olmaya doğru gidiyor 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk fragmanı ve posteri yayınlandı 2 yıl Çılgın işlemci tasarımı rafa kaldırıldı: Broadcom Vulcan analizi 2 yıl AMD Radeon RX460'a %12.5 Performans Artışı 2 yıl Yerli otomobilde hedef 2019 2 yıl Bu yıl da Flickr platformunu iPhone domine etti 2 yıl Insta 360 Air ile Android telefonlarda 360 derece videolar çekin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim