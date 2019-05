PlayStation oyunları mobile geliyor

Oyun dünyasında çok önemli bir yere sahip olan PlayStation ekosistemini mobil platformlara taşımayı düşünen Sony, bunun için ayrı bir oyun stüdyosu da kurmuştu. Stüdyo ilk etapta 4 oyunu mobile getireceğini duyurdu.

Nintendo’nun Pokemon oyunuyla elde ettiği başarı diğer firmaları da harekete geçirdi. Sony’nin de elinde çok beğenilen PS oyunları mevcut. Bunların bir şekilde mobile port edilmesi gelir anlamında firmanın elini güçlendirecek.

PlayStation Experience 2016 adındaki etkinlikte konuşan Sony ve ForwardWorks stüdyosu, gelecek yıl 4 PS oyununu mobile getireceklerini duyurdu. Bu oyunlar Hot Shots Golf, Wild Arms, Arc the Lad ve What Did I Do to Deserve This, My Lord? şeklinde sıralanıyor.

Adeta hayranların ağzına bir parmak bal çalacak olan Sony, sonrasında 3 yeni oyun daha hazırlıyor. Parappa the Rapper, Doko Demo Issho ve Boku no Natsuyasumi yapımlarını temel alacak oyunlar muhtemelen gelecek yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Böylece gelecek yıl 7 yeni oyun garanti durumda.

Diğer taraftan ForwardWorks, Square Enix ile de bir ortaklığa gidiyor. Yine Nippon Ichi Software firması da Disgaea ve Yomawari oyun serlerini Sony’nin erişimine açacak. Yani gelecek yıl Sony tarafında önemli bir hareketliliğin yaşanacağı anlaşılıyor.

İndirmeye sunulacak ilk oyun Hot Shots Golf olacak. Bahar 2017 döneminde gelecek oyun bir süre Japonya’da kalacak. Sonrasında ise diğer ülkelere gidecek. Peyderpey yıl içerisinde diğer oyunların da piyasaya sürüleceği belirtiliyor.