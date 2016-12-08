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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation oyunları mobile geliyor

PlayStation oyunlarını mobile taşımak için kolları sıvayan Sony, ilk etapta 4 yeni oyun hazırlıyor. Oyunlar yeni kurulan ForwardWorks stüdyosunun elinden çıkacak.
2 yıl
4,2b
1
31
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasında çok önemli bir yere sahip olan PlayStation ekosistemini mobil platformlara taşımayı düşünen Sony, bunun için ayrı bir oyun stüdyosu da kurmuştu. Stüdyo ilk etapta 4 oyunu mobile getireceğini duyurdu.

Gizli Hazine

Nintendo’nun Pokemon oyunuyla elde ettiği başarı diğer firmaları da harekete geçirdi. Sony’nin de elinde çok beğenilen PS oyunları mevcut. Bunların bir şekilde mobile port edilmesi gelir anlamında firmanın elini güçlendirecek.

PlayStation Experience 2016 adındaki etkinlikte konuşan Sony ve ForwardWorks stüdyosu, gelecek yıl 4 PS oyununu mobile getireceklerini duyurdu. Bu oyunlar Hot Shots Golf, Wild Arms, Arc the Lad ve What Did I Do to Deserve This, My Lord? şeklinde sıralanıyor.

Adeta hayranların ağzına bir parmak bal çalacak olan Sony, sonrasında 3 yeni oyun daha hazırlıyor. Parappa the Rapper, Doko Demo Issho ve Boku no Natsuyasumi yapımlarını temel alacak oyunlar muhtemelen gelecek yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Böylece gelecek yıl 7 yeni oyun garanti durumda.

Ayrıca Bkz. "Türk geliştiricilerden yeni bir oyun: Showgun: Adventure"

Diğer taraftan ForwardWorks, Square Enix ile de bir ortaklığa gidiyor. Yine Nippon Ichi Software firması da Disgaea ve Yomawari oyun serlerini Sony’nin erişimine açacak. Yani gelecek yıl Sony tarafında önemli bir hareketliliğin yaşanacağı anlaşılıyor.

İndirmeye sunulacak ilk oyun Hot Shots Golf olacak. Bahar 2017 döneminde gelecek oyun bir süre Japonya’da kalacak. Sonrasında ise diğer ülkelere gidecek. Peyderpey yıl içerisinde diğer oyunların da piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

 

http://www.phonearena.com/news/Sony-announces-new-PlayStation-games-coming-to-mobile_id88752 Yorum Yaz
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XPerience 2 yıl en beğenilen
God of War isterük
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mu5tafa 2 yıl
Sırf psp, ps2 oyunları gelse yine yeter. Emulator falan demeyin orjinal tadını vermiyor. Şu an ki amiral gemiler ps3 oyunlarını bile rahatlıkla oynatır arkadaş..
Sırf psp, ps2 oyunları gelse yine yeter. Emulator falan demeyin orjinal tadını vermiyor. Şu an ki amiral gemiler ps3 oyunlarını bile rahatlıkla oynatır arkad...
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erencaner 2 yıl
The last of us ve uncharted serisi olmadan olmaz.
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Serxan96 2 yıl
Destek olalim
[link=]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sarxan.notepad[/link]
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belkiutangac 2 yıl
güzel olacak gibi
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bak bu güzel ışte ppsp gold bir halta yaramıyor zaten.
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morsaksı 2 yıl
Paylaşım için teşekkürler.
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AnondraX 2 yıl
Midnight club veya NFS underground serisinin gelmesini o kadar istiyorum ki... Düzgün yarış oyunu yok androide.
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28ky28 2 yıl
Bende shadow of the collosus
Ico felan sandım
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lawbreaker 2 yıl
5-6 inch ekranda ne zevk verecekse
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ismiKadir 2 yıl
Gelsin de fiyatlar 30₺ 40₺ olacaksa ne anladım bu işten.
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-7A77EED6B 2 yıl ismiKadir
ismiKadir
Gelsin de fiyatlar 30₺ 40₺ olacaksa ne anladım bu işten.

İnternetten apk indiririz boşver.

TÜRKLERE İMKANSIZ DE SONRA OTUR SEYRET
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kadirirdem 2 yıl
gta 5 isteriz :D :)
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