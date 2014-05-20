Titanfall mobil uygulaması indirmeye sunuldu





EA'nın PC, Xbox One ve Xbox 360 için hazırladığı Titanfall oyunu artık mobil uygulaması ile de desteklenmeye başladı.





Titanfall Companion App adıyla indirmeye sunulan uygulama ile oyun içerisindeki haritalar ve istatistikler görüntülenebilirken, Titanlarınızı da özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca haritalara notlar ekleyebiliyor, oyunda geçirdiğiniz zamanı da takip edebiliyorsunuz.















