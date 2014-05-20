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Titanfall mobil uygulaması indirmeye sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Titanfall mobil uygulaması indirmeye sunuldu

EA'nın PC, Xbox One ve Xbox 360 için hazırladığı Titanfall oyunu artık mobil uygulaması ile de desteklenmeye başladı. 

Titanfall Companion App adıyla indirmeye sunulan uygulama ile oyun içerisindeki haritalar ve istatistikler görüntülenebilirken, Titanlarınızı da özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca haritalara notlar ekleyebiliyor, oyunda geçirdiğiniz zamanı da takip edebiliyorsunuz. 





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BekirTemel 5 yıl
Oyunu da oynayabilseydik bari,600 kusur mb
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mehmedaltair 5 yıl
612 mb ne be
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nyanaa 5 yıl
612 mb lık uygulama ile o kadar ugrasacaklarina oyunu yapsalardi daha iyiydi
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thriller89 5 yıl
Sadece xbox sürümü için olduğunu söyleseydiniz de boşu boşuna 600mb indirmeseydik.
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Fırat.Duran 5 yıl
Bu uygulamayı tüm platformlara yaymali bence. Sadece xboxa bağlı kalmamalı. Pcde oynuyorum bir ise yaramiyor. Amacı size mini bir bilgi ekran i sunuyor olması ve gayet güzel.
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VERGIL 5 yıl
Bilgisayarda oyunun olması lazım mı yuklemek için. Çünkü Battlefield'ı tablete yüklemiştim origin hesabımla giriş yapmıştım.
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dandoldenius 5 yıl
Evet ben de oyun sandım.
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olağan_şüpheli 5 yıl
oyun bile değil ama 512 mb ramda çalışmıyor yine de .gülsem mi ağlasam mı bilemedim

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cowboy-12 5 yıl
Oyun değilse 612 mb gereksiz
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orhanyıldız 5 yıl
Oyun sandim heyecanlandim
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kojiro 5 yıl
612 MB yer kaplayacak ve hiçbir işe yaramayacak bir uygulama :D
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dandoldenius 5 yıl kojiro
Çok fazla yer kaplıyormuş.
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