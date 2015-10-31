Titanfall mobile geliyor





Respawn'ın PC ve Xbox platformundaki fenomen shooter oyunu Titanfall, mobil dünyayı da yıkıma götürmeye kararlı. Particle City tarafından geliştirilen mobil Titanfall oyunu gelecek yıl itibariyle Nexon tarafından mobil platformlara sunulacak.





Nexon, Respawn ve Particle City arasındaki işbirliği geniş kapsamlı. Yani birden fazla Titanfall mobil oyunu söz konusu. Titanfall mobil versiyonunun neler sunacağı bilinmiyor ancak geliştiriciler orijinal oynanışa sadık kalarak bağımsız bir oyun ortaya çıkaracaklarını belirtiyor.





Titanfall oyunu Titans adındaki mekanik robotları kullanan pilotların çok oyunculu savaşını konu ediniyordu. Mobil oyun da anlaşıldığı kadarıyla buna yakın bir tecrübe sunacak.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Android/Titanfall/news.asp?c=68114