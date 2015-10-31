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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Titanfall mobile geliyor

Dev robotlarla dünyayı birbirine katan Titanfall, masaüstü ve konsol platformlarındaki heyecanı mobil platformlara da taşıyor. Titanfall mobil oyunu için hazırlıklar başladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
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12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Titanfall mobile geliyor


Respawn'ın PC ve Xbox platformundaki fenomen shooter oyunu Titanfall, mobil dünyayı da yıkıma götürmeye kararlı. Particle City tarafından geliştirilen mobil Titanfall oyunu gelecek yıl itibariyle Nexon tarafından mobil platformlara sunulacak. 

Nexon, Respawn ve Particle City arasındaki işbirliği geniş kapsamlı. Yani birden fazla Titanfall mobil oyunu söz konusu. Titanfall mobil versiyonunun neler sunacağı bilinmiyor ancak geliştiriciler orijinal oynanışa sadık kalarak bağımsız bir oyun ortaya çıkaracaklarını belirtiyor.

Titanfall oyunu Titans adındaki mekanik robotları kullanan pilotların çok oyunculu savaşını konu ediniyordu. Mobil oyun da anlaşıldığı kadarıyla buna yakın bir tecrübe sunacak.  

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Android/Titanfall/news.asp?c=68114 Yorum Yaz
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AtiMX4 4 yıl en beğenilen
Mobil surum oyunlardan nefret ediyorum tam bir para tuzağı
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BekirTemel 4 yıl
Mobilde oynanabilirlik ve grafik olarak beklenti minimuma indirilmeli ama yine de bir gideri olur mutlaka.
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HunTeRFoReWeR 4 yıl
Titanfall güzel oyun fakat mobilde beklentim maalesef yok..
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simbolmina 4 yıl
DH haberleri okurken çoğu zaman dejavu hissine kapılıyorum. Sağda solda görmediğim haberleri burada görmek o kadar nadir ki. Tabii esas mevzuu haberlerin 1-3 gün rötarla burada okunması.
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28ky28 4 yıl
Fps olarak gelirse bu oyun kesinlikle tutar, ve telefonumu elimden birakmamama sebep olur


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NakahNiyesuh 4 yıl
Telefonda böyle oyunları oynamak bana pek zevk vermiyor nedense.
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AtiMX4 4 yıl en beğenilen
Mobil surum oyunlardan nefret ediyorum tam bir para tuzağı
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EnemyDestroyeD 4 yıl
olmaz
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Ersin ÇAKI 4 yıl
Bütün başyapıtların mobil sürümü gibi bu da çöp yapımlar arasına girecek.
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SHADOW 4 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
Bütün başyapıtların mobil sürümü gibi bu da çöp yapımlar arasına girecek.

Katiliyorum
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Afterpulse sağlam bir şekilde ilerliyor. Fazla zaman geçmeden piyasaya çıkması lazım yoksa Afterpulse'un gölgesinde kalırlar büyük bir kesim için.
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esmerbuyucu 4 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Afterpulse sağlam bir şekilde ilerliyor. Fazla zaman geçmeden piyasaya çıkması lazım yoksa Afterpulse'un gölgesinde kalırlar büyük bir kesim için.

Afterpulse TPS Titanfall FPS
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