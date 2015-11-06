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Tizen OS dördüncü büyük olma yolunda ilerliyor

Nokia'nın MeeGo projesi belki akıllı telefon pazarına zamansız veda etti ancak küllerinden doğan Tizen işletim sistemi görevini tamamlayacak gibi görünüyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen OS dördüncü büyük olma yolunda ilerliyor


Nokia'nın rafa kalkan MeeGo projesini alarak Intel ile birlikte Tizen OS haline getiren Samsung, o günden bu yana pek çok ürününde işletim sistemini kullanıyor ve görünüşe göre yapılan yatırımlar meyvesini yavaş yavaş vermeye başlıyor. 

HTML 5 tabanlı güçlü ve esnek bir işletim sistemi olan Tizen OS, yaygın bir şekilde Samsung akıllı televizyonları ile akıllı saatlerinde kullanılıyor. Geniş bir hitap kitlesi olduğu için Samsung bu iki sektörde Tizen platformunu rahat bir şekilde kullanabiliyor. 

Akıllı telefon pazarında ise Samsung uzun süre tereddüt içerisinde kalmıştı. Android işletim sistemine olan bağımlılığını azaltmak isteyen ve bu konuda Tizen'e güvenen firma pazarda yeterince ilgi toplayamayacağını anlayınca planlarını erteledi. Hatırlanacağı üzere ilk Tizen telefonlarının çıkışı bir yıldan uzun bir süre gecikmişti. Samsung en sonunda pilot olarak platformunu deneme kararı almıştı. Hindistan gibi gelişmekte olan birkaç ülkede Samsung Z1 akıllı telefonu piyasaya çıktı ve yüzbinlerce satarak güven verdi. Daha sonra ise Samsung Z3 akıllı telefonu seride ikinci model olarak yerini aldı.

Samsung fazla risk almak istemediği için Z serisi ucuz ve düşük donanımlı cihazlar olarak yoluna devam ediyor. En fazla 720p çözünürlük, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi 8MP çözünürlüğünde arka kamera, Super AMOLED ekran gibi özellikler sunan seride 130$ civarında fiyat etiketi görebilmek mümkün.

Kısıtlı bölgede de olsa Tizen OS platformu akıllı telefon pazarında hareketlenmeye başladı. Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle Tizen akıllı telefonlar BlackBerry akıllı telefonlardan daha fazla satış yaptı ve pazarda dördüncü sıraya yerleşti. Aynı dönemde iPhone satışları artış gösterirken, Android işletim sisteminin büyümesi çok kısıtlı kaldı. Windows Phone, Firefox ve BlackBerry ise düşüşe devam etti.  

Tizen akıllı telefonların satışını artırmasının yanında BlackBerry'nin satışlarını düşürmesi de bu değişiklikte önemli etken ancak artık akıllı telefon pazarında güçlü bir oyuncu var. Bu noktadan sonra Samsung'un yapacağı hamleler Tizen platformunun şekillenmesinde de önemli bir rol oynayacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Report-Tizen-tops-BlackBerry-in-Q3-to-become-the-fourth-largest-mobile-OS_id75497 Yorum Yaz
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Bukalemun 4 yıl en beğenilen
İçi boş haber olmuş.. Tlf yok / satışı yok / alan ve kullanan yok. GM 4G ve android 6 haberi var mı?
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alphekka 4 yıl
Aman Allahım yüzbinlerce satarak güven vermiş. bak bak bak, alın alın bol bol alında samsung abi bir daha alanların yüzüne bakmasın.
bu samsungun bir tek stratejisi var oda satmak, hep satmak, daha çok satmak, herkese satmak. tamam satacan tabi yoksa nasıl ayakta durasın ama kardeş azcıkta alana destek ol, sattımı sırtını dönüyon, 9461348789465 tane model yap sat sen
Aman Allahım yüzbinlerce satarak güven vermiş. bak bak bak, alın alın bol bol alında samsung abi bir daha alanların yüzüne bakmasın.bu samsungun bir tek s...
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SixSixSix 2 yıl
Android ve iOS yeter tüm dünyaya. Yeni maceralara atılmanın manası yok. Yıl 2010-2011 falan olsa neyse. Atı alan Üsküdar'ı geçti artık. Kimse gidip Tizen işletim sistemli telefon almaz. Bilinçli olarak almaz en azından. Gider Samsung diye alır birileri, bu da "Tizen'li telefonlar iyi satıyor." anlamına gelmez.
Birkaç sene önce Microsoft'a güvenip Windows Phone macerasına atıldım. Microsoft gibi bir yazılım devi bile bu işi beceremediyse, Samsung hiç beceremez diyorum ben. Sonuçta hardware odaklı bir marka Samsung.
Bada işletim sistemini denedi Samsung. Sanırım 2000'li yılların sonu, 2010'lu yılların başı gibiydi. O dönemde bu işi başaramadılar. Tam uygun bir ortamdı. Nokia bitmişti, iPhone'lar yeni yeni popüler oluyordu. Şu anda işler çok daha zor.
Sonsuz sayıda uygulama var Android ve iOS'ta. Emin olun, Windows Phone'un bitmesinin sebebi uygulama eksikliğiydi. Microsoft bu açığı bir türlü kapatamadı. Kullanıcı sayısı da az olduğu için, uygulama geliştiricilere hitap etmiyordu Windows Phone platformu. Resmi YouTube uygulaması bile yoktu ya, Google onu bile vermiyordu Windows Phone'a. Tizen için de aynısı geçerli olur. Mağazası boş bir işletim sistemi, kimsenin ilgisini çekmez.
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hareketliperde 2 yıl SixSixSix
Şu anda Tizen mağazası Microsoft mağazadan çok çok ilerde. linkten mağazayı inceleyebilirsiniz. Samsung geliştiricileri destekliyor ve para vaad ediyor.
tizenstore.com/...
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hareketliperde 2 yıl
ne zaman Türkiyeye gelicek bu tizenli telefonlar [:\-][:\-][:\-]
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Qonrul 4 yıl
wp gibi olacaksa hiç gelmesin yapmasınlar daha iyi
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Nu.D.38 4 yıl
Tizen asla bir meego olamadı.Meego nun devamı sailfish.
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mert1907 4 yıl
Ucuz olduğundan ve marka popülaritesinden dolayı satıyor. Yalnız bu sistemide desteksiz koyup çıkardığı telefonları öksüz bırakırsa daha da kimse almaz.
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alphekka 4 yıl
Aman Allahım yüzbinlerce satarak güven vermiş. bak bak bak, alın alın bol bol alında samsung abi bir daha alanların yüzüne bakmasın.
bu samsungun bir tek stratejisi var oda satmak, hep satmak, daha çok satmak, herkese satmak. tamam satacan tabi yoksa nasıl ayakta durasın ama kardeş azcıkta alana destek ol, sattımı sırtını dönüyon, 9461348789465 tane model yap sat sen
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Patren 4 yıl
tizen android uygulamalı çalışırtırsın tutar
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smart1978 4 yıl
Ucuz olan Z1 modeli bölgesel popüler olabilir Asya da .
Son Tizen li model çok pahalı.
Birde bu halde Türkiye ye gelse yine pahalı olacak.
Ayrıca yazılım olarak geleceği yok.
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TIMERIDER 4 yıl
Windows phone bile koskoca Microsoft a rağmen istediği gibi yürümedi,tizen,sailfish bilmemne yakında cortlar.Samsung un bada kazığı ve symbian kullananların ortada bırakılması gibi olaylardan dolayı insanlar korkarak yaklaşıyor bu işlere.Android varken gereksiz maceraya gerek yok.Yüklesin akıllı tv lere bimemnelere,ancak mobil kullanımda geleceği yok.
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esmerbuyucu 4 yıl TIMERIDER
Samsung'un Google'dan nedi eksik. Biri arama motoruydu diğeri ise daha geniş çaplı bir şirket.
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Guest-5E274E432 4 yıl
MeeGo sistemine yazık ettiler gelecegi parlaktı :/
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eriten 4 yıl
Donanımı en iyi tamamlayan şey yazılım. yazılım olmadan donanım üretmek çok büyük bir kitleye hitap etmiyorsanız ve bu büyüklük ile doğru orantılı katlayan bir geliriniz yok ise Kocaman bir hiç anlamına geliyor.
Android iOS eko sistemindeki bir halka isiniz kazandıran taraf genelde iOS tarafı oluyor. Samsung bile donanım olarak kendi sattığı telefonlardan çok apple a ürettiği donanımlar sayesinde kazanç sağlıyor mobil cihaz sektöründe.
Hal böyle olunca artık hem kendi donanımını hem yazılımını hemde kendi eko sistemini kurması onu apple dan büyük bir firma haline bile getirebilir. Ben biraz taraflı da olsam yenilikle ve düzgün çalışan bir sistem kalitesi ile her zaman kendini kabul ettirir düşüncesindeyim.
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