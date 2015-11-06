Tizen OS dördüncü büyük olma yolunda ilerliyor





Nokia'nın rafa kalkan MeeGo projesini alarak Intel ile birlikte Tizen OS haline getiren Samsung, o günden bu yana pek çok ürününde işletim sistemini kullanıyor ve görünüşe göre yapılan yatırımlar meyvesini yavaş yavaş vermeye başlıyor.





HTML 5 tabanlı güçlü ve esnek bir işletim sistemi olan Tizen OS, yaygın bir şekilde Samsung akıllı televizyonları ile akıllı saatlerinde kullanılıyor. Geniş bir hitap kitlesi olduğu için Samsung bu iki sektörde Tizen platformunu rahat bir şekilde kullanabiliyor.





Akıllı telefon pazarında ise Samsung uzun süre tereddüt içerisinde kalmıştı. Android işletim sistemine olan bağımlılığını azaltmak isteyen ve bu konuda Tizen'e güvenen firma pazarda yeterince ilgi toplayamayacağını anlayınca planlarını erteledi. Hatırlanacağı üzere ilk Tizen telefonlarının çıkışı bir yıldan uzun bir süre gecikmişti. Samsung en sonunda pilot olarak platformunu deneme kararı almıştı. Hindistan gibi gelişmekte olan birkaç ülkede Samsung Z1 akıllı telefonu piyasaya çıktı ve yüzbinlerce satarak güven verdi. Daha sonra ise Samsung Z3 akıllı telefonu seride ikinci model olarak yerini aldı.





Samsung fazla risk almak istemediği için Z serisi ucuz ve düşük donanımlı cihazlar olarak yoluna devam ediyor. En fazla 720p çözünürlük, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi 8MP çözünürlüğünde arka kamera, Super AMOLED ekran gibi özellikler sunan seride 130$ civarında fiyat etiketi görebilmek mümkün.





Kısıtlı bölgede de olsa Tizen OS platformu akıllı telefon pazarında hareketlenmeye başladı. Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle Tizen akıllı telefonlar BlackBerry akıllı telefonlardan daha fazla satış yaptı ve pazarda dördüncü sıraya yerleşti. Aynı dönemde iPhone satışları artış gösterirken, Android işletim sisteminin büyümesi çok kısıtlı kaldı. Windows Phone, Firefox ve BlackBerry ise düşüşe devam etti.





Tizen akıllı telefonların satışını artırmasının yanında BlackBerry'nin satışlarını düşürmesi de bu değişiklikte önemli etken ancak artık akıllı telefon pazarında güçlü bir oyuncu var. Bu noktadan sonra Samsung'un yapacağı hamleler Tizen platformunun şekillenmesinde de önemli bir rol oynayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Report-Tizen-tops-BlackBerry-in-Q3-to-become-the-fourth-largest-mobile-OS_id75497