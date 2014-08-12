Tizen tabanlı Samsung Z tamamen iptal edilmiş olabilir





Samsung'un uzun süredir beklenen Tizen işletim sistemi nihayet ilk akıllı telefonunda kendisini göstermiş ancak Samsung Z adındaki bu model ertelenince hayaller yarım kalmıştı. Firmadan gelen bilgiler Tizen stratejisinin bir türlü oturtulamadığını gösteriyor.





Samsung'un Android bağımlılığından kurtulmak için alternatif olarak geliştirdiği pek çok kez dile getirilen ve yaygın bir kullanım alanı bulacağı düşünülen Tizen işletim sistemi şimdilik sadece Gear akıllı saatlerinde kendisine yer bulabildi. Bunun en büyük sebebinin ise firmanın kötü giden satışlar nedeniyle riske girmek istememesi.





Yeni bilgilere göre Samsung, Z adlı akıllı telefonunu tamamen iptal etti. Bunun yerine giriş seviyesi çift SIM kartlı SM2130H modeline ağırlık verilecek. Samsung yeni stratejisinde orta alt akıllı telefon segmentinde Çinli ve Hintli rakiplerine karşı mücadele etmek istiyor.





Ancak bu değişikliğin Tizen geliştirici ekosisteminin gelişimine olumsuz katkı yapacağına inanılıyor. Zira ucuz telefon sahipleri uygulamalara daha az para harcadığı için geliştiricilerin de Tizen platformundan çok fazla kazancı olmayacak. Yıl sonuna doğru 2 Tizen konferansı yapacak olan Samsung'un bu konuları netleştirmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-ditches-the-Tizen-powered-Z-phone-shifts-Tizen-strategy-to-low-end-handsets_id59218