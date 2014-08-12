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Tizen tabanlı Samsung Z tamamen iptal edilmiş olabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen tabanlı Samsung Z tamamen iptal edilmiş olabilir

Samsung'un uzun süredir beklenen Tizen işletim sistemi nihayet ilk akıllı telefonunda kendisini göstermiş ancak Samsung Z adındaki bu model ertelenince hayaller yarım kalmıştı. Firmadan gelen bilgiler Tizen stratejisinin bir türlü oturtulamadığını gösteriyor. 

Samsung'un Android bağımlılığından kurtulmak için alternatif olarak geliştirdiği pek çok kez dile getirilen ve yaygın bir kullanım alanı bulacağı düşünülen Tizen işletim sistemi şimdilik sadece Gear akıllı saatlerinde kendisine yer bulabildi. Bunun en büyük sebebinin ise firmanın kötü giden satışlar nedeniyle riske girmek istememesi.

Yeni bilgilere göre Samsung, Z adlı akıllı telefonunu tamamen iptal etti. Bunun yerine giriş seviyesi çift SIM kartlı SM2130H modeline ağırlık verilecek. Samsung yeni stratejisinde orta alt akıllı telefon segmentinde Çinli ve Hintli rakiplerine karşı mücadele etmek istiyor. 

Ancak bu değişikliğin Tizen geliştirici ekosisteminin gelişimine olumsuz katkı yapacağına inanılıyor. Zira ucuz telefon sahipleri uygulamalara daha az para harcadığı için geliştiricilerin de Tizen platformundan çok fazla kazancı olmayacak. Yıl sonuna doğru 2 Tizen konferansı yapacak olan Samsung'un bu konuları netleştirmesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-ditches-the-Tizen-powered-Z-phone-shifts-Tizen-strategy-to-low-end-handsets_id59218 Yorum Yaz
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Exfat 5 yıl en beğenilen
Bir launcher yapamayanlar işletim sistemi yapacak. Boşuna uğraşıyorlardı zaten.
2 Yanıt Yanıtla +32
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Infinitum 5 yıl
Tizen'den umutluydum ama bir yanda Bada faciası dururken başarabilirler mi diye düşünüyorum. Yine de bir telefon görseydik iyi olurdu.
Bence rakip sistemler çoğalmalı, Ubuntu Touch, Firefox OS, Sailfish OS, Windows Phone gibi girişimler piyasada daha çok yer bulsun ki Android-iOS tekelinden kurtulalım.
Tizen'den umutluydum ama bir yanda Bada faciası dururken başarabilirler mi diye düşünüyorum. Yine de bir telefon görseydik iyi olurdu.Bence rakip sistemler...
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Mr.Legend 5 yıl
Aklıma direk bada geldi
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carter 5 yıl
Bada faciası gibi sonuçlanacağını öngörmüş olmaları kullanıcıları mağdur etmeme adına iyi olmuş.
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alp0007 5 yıl
Mesele uygulamalar, gerisi arayüz, rehber vs.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
müşteri kandırmaktan başka bir şey değil !
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QuexSeeL 5 yıl
Ee samsung Badayı çip etmeseydin şimdi tizen filan derdin olmayacaktı.
Bada 2.0 ile gayet iyi bir sistemdi halen devam etseydin ve chaton kullanılsın diye whattsapp ı getirmemek gibi sapan saçma hamlelerin olmasaydı şimdi samsung mobil dünyaya çok farklı bir pencereden bakıyor olurdun.

Şahsen olur ya samsung telefon alacağım android dışında bir telefonunu kesinlikle almam, alırsam da Note serisinden olur gerisine bakmam bile.
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uf.n 5 yıl
Hayır olamaz ollamaz!
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Allons-y 5 yıl
Samsungun yapacağı şey çok basit tizeni olabildiğince akıllı saatler için özelleştirecek arayüzü akıllı saatler için çok daha kullanışlı bir hale getirecek. Şuan vaad ettiği pil ömrü ve yetenekleri ile Android wear'dan çok daha iyi bir durumda tizen. Amoled ekranlarının tüketimini iyice düşürüp 1 haftaya çıkarabilir askıllı saatlerini daha güzel tasarım ile bütün android dünyasına açar ise yazılım geliştiriciler tizen platformuna döneceklerdir akıllı saat platformunda. Bu avantajlarını iyi kullanması lazım samsung'un.
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kımyasal 5 yıl
Kemer sıkma politikalarından biri olabilir.
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Ans Destroyer 5 yıl
Riske girmek istemiyorlar zira mali sıkıntılar başladı
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aniceman 5 yıl
farklı işletim sistemleri ancak multi mağaza gibi birşey olursa yaşar. kimse androidte onlarca uygulama almışken gidipte bir başka sisteme kolay kolay geçmez. ta play storeda aldığı uygulamalar diğer sistemlere geldiğinde para ödemeden kullanmaya devam edebildiğinde... tabi bu kez de geliştirici niye gelsin, aynı kullanıcılardan para kazanamayacaksa... (yukarısı bıyık, aşağısı sakal =)
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Gece772 5 yıl
Ürün kısıtlaması
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