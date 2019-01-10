Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tom Clancy’s The Division 2, Steam platformunu es geçiyor

Oyun dağıtım platformu Steam görünüşe göre ilk büyük kan kaybını yaşamak üzere. 15 Martta piyasaya sürülecek olan Tom Clancy’s The Division 2 oyunu sadece Epic ve Uplay mağazalarında satılacak.
4 ay
6,4b
1
28
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık



Oyun mağazaları arasında ezici bir üstünlüğe sahip Steam platformu, mağazasında sunamayacağı ilk AAA oyunu bulmuş gibi görünüyor. Aralık ayında faaliyete geçen Epic Games mağazası, Walking Dead: The Final Season ve Hades gibi oyunları kendi mağazasında yayınlamak ayrıcalığını elde etmiş, ancak büyük bütçeli yapımların platforma özel olma ayrıcalığı eksik kalmıştı. Ancak bu sefer işler tersine dönmüş gibi gözüküyor. Keza, Steam platformu Ubisoft’u kaybedebilir.

Fransız yayıncı yaptığı duyuruda, Tom Clancy’s The Division 2 oyununun sadece Uplay ve Epic Games mağazalarında yayınlanacağını ifade etti. Açıklamanın devamında ise Ubisoft ve Epic’in farklı yapımlar için de el sıkıştığı vurgulanmış. Fakat varılan bu anlaşmalar, Ubisoft’un Steam platformuna kapılarını tamamen kapattığı anlamanı da gelmiyor. Zira, yakında çıkacak olan Far Cry New Dawn Steam’de yerini alacak. Görünen o ki Ubisoft iki tarafa da yaranmaya çalışıyor.

Ubisoft kanadından Chris Early ise şirketin yeni platformlara ilk desteği veren ana yapımcılardan biri olduğunu ifade ederken, Epic’in yapımcılara bıraktığı %88’lik payı görmezden gelmenin mümkün olamayacağını vurgulamış.

Son olarak, Tom Clancy’s The Division 2’nin yapımcıları tarafında paylaşılan sistem gereksinimlerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

Minimum – 1080p | 30 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K

RAM: 8 GM

GPU: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670

VRAM: 2 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Tavsiye edilen – 1080p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790

RAM: 8 GB

GPU: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970

VRAM: 4 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Yüksek – 1440p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070

VRAM: 8 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Elit – 4K | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI

VRAM: 11 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12



https://wccftech.com/the-division-2-ubisoft-epic-games-store/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
al-ozaria 4 ay en beğenilen
"Steam platformu, mağazasında sunamayacağı ilk AAA oyunu bulmuş gibi görünüyor."
'si
X misal EA oyunları A- yada BBB mi oluyor. :) Ubisoft steamdeki alıcıları açısından %50'si tarafından sevilmeyen ancak steamde ulaşılabilir olduğu için oyunları alınan oyuncu düşmanı Fransız milliyetçisi bir firmadır. Steamden çıkması güzel bir gelişme olur. EA'nın ayrılması steamin yükselişini ne kadar etkilediyse Ubi'nin ayrılması da o kadar etkiler.
"Steam platformu, mağazasında sunamayacağı ilk AAA oyunu bulmuş gibi görünüyor."'siX misal EA oyunları A- yada BBB mi oluyor. :) Ubisoft steamde...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExclusivePack 4 ay Manhunt Three
ubisoft kadar kalitesiz oyun yapımcısı bir firma daha yok.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 4 ay
Rekabet iyidir hoştur. Bunun hakkında daha önce de yazmıştım. Önceki konularda bu yeni dijital platformların çıkmasıyla ilgili bir arkadaş da güzel bir tespitte bulunmuştu. O da çok kafama yattı.
Steam'den sonra bu işlere merak salan şirketlerin derdi, oyuncuyu düşünmek değil, tamamiyle bu pastadan kendilerine pay kapabilmek tarzı bir mesajdı. Eğer o arkadaş bu mesajımı görürse, alıntılasın. Güzel bir tespit yapmıştı.
Valve/Steam dijital platformların öncüsü olmasıyla beraber, gerçekten oyuncular için çalışan tek firma gözümde. Bağımsız oyunlara verdiği destekler, bireysel geliştiricilerin dahi Steam'de boy gösterip, para kazanabilmesi. Türkiye gibi ülkelerde kuru sabit tutması ve oyun şirketlerini "Makul fiyatlarla oyun satın" diye telkin etmesi vs. vs.
Steam'ın tahtının yıkılmasını geçtim, sallanması bile çok zor. Milyonlarca kullanıcısı, oyun mağazasının genişliği, kullanım kolaylığı. Steam arayüzü dahi buna bir etken.
Yarın bir gün Steam "Aldığımız komisyon yüzdesini düşürüyoruz" dese, diğerlerinin esamesi bile okunmaz zaten.
Rekabet iyidir hoştur. Bunun hakkında daha önce de yazmıştım. Önceki konularda bu yeni dijital platformların çıkmasıyla ilgili bir arkadaş da güzel bir tespitte...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lord Melkor 4 ay
Epic normalde doları 3 alıyor ama steamde max fiyat olanlar epicde de max fiyat olur. Distribütör sebepli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 4 ay
rekabet için iyi gibi görünüyor ama işin içyüzü pek öyle değil. şimdiye kadar açılan büyük firmaların alternatif dijital oyun marketlerinin tek amacı var iade işleminde insanlara zorluk çıkartmak. az araştırsanız bol miktarda örneğini görebilirsiniz. en basit örneğini vereyim; steamden fallout 4 aldınız, beğenmediniz veya sisteminizde sıkıntı çıkarttı çalışmadı iade ettiniz. aynısını bethesda marketinden fallout 76 alıp yaptınız, o da ne oyunu indirdiğiniz ve açıp denediğiniz için iade almıyorlar.
2018' de vukuatı bol olan bethesda, activision, ea, ubisoft gibi firmaların hiç bir oyununu iade etme garantisi vermeyen marketlerinden almayın. epic games de iade konusunda sıkıntı çıkartırmı belli değil. firmaları kendi platformuna çekmek için her şarta evet der gibi hali var. temkinli yaklaşmakta fayda var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fractal design 4 ay
Diğer platformalar steam gibi döviz kurunu düşükten görecek mi bakalım. Rekabet edip fiyat kırarlarsa güzel ama steami rakip olarak görmeyip fiyatları yüksek tutup üzerine bir de steam'in yansıtmadığı kdv'yi yansıtırlarsa o iş bize çok sıkıntı çıkartır.
Uzun zamandır orijinal dışında oyun oynamadım. Umarım gelecek fiyatlar bu durumu değiştirmeye zorlamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 ay
Tekel olması iyi mi olacak steam'in? Ben diğer mağazaların da gelişip indirimlerle birbirleri ile kapışmalarından yanayım.
Tekelin tüketicinin faydasına olduğu nerede görülmüş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
takami59 4 ay
epic store dan almam için 1 neden söyleyebilecek birisi var mı? 0.5 bile olabilir. millet gider uplay den alır. anlamıyorum gerçekten. olay %88’lik pay ise satış yapamadıktan sonra ne önemi var? oyunu daha doğmadan öldürdü bence ubi. en kısa sürede indirime girer gibi geliyor bana. çıktığı gibi alacaktım ama vaz geçtim. Yanlış hatırlamıyorsam Watch_Dogs oyunu da çıktıktan çok kısa bir süre sonra çoğu sitede acayip indirime girmişti. Yine bu tarz bir olay olur diye düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 4 ay
1-2 arkadaş dışında herkes Ubisoft'un ne kadar rezil olduğundan bahsetmiş, oraya Rezil Ubisoft Oyunları diyen bir kişi olarak beni de yazmanızı rica edeceğim ;) Hele şu son iğrencin de ötesine geçmiş Farcry 5 faciasından sonra (iyi ki korsan oynadım) bir daha çok büyük bir değişim olmazsa Ubisoft oyunlarını satın almaya yeltenmeyeceğim bile! Farcry 5 demişken, o ilk 2 saat sonunda kusursuz tekrara bağlayan görev yapısı, o ilk 2 saat sonunda sürekli aymı şeyleri yaparken kendinizi bulmanıza sebep olan sözde açık dünyası ve o ilk 2 saat sonunda sürekli tekrara bağlayan o görev yapısı yok mu... Hatırladıkça artık kızmak yerine gülüyorum. Hele son DLC kıvamındaki devam oyunu paylaşımları yok mu... :))) Resmen dalga geçiyorlar insanlarla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 4 ay
Rekabet iyidir hoştur. Bunun hakkında daha önce de yazmıştım. Önceki konularda bu yeni dijital platformların çıkmasıyla ilgili bir arkadaş da güzel bir tespitte bulunmuştu. O da çok kafama yattı.
Steam'den sonra bu işlere merak salan şirketlerin derdi, oyuncuyu düşünmek değil, tamamiyle bu pastadan kendilerine pay kapabilmek tarzı bir mesajdı. Eğer o arkadaş bu mesajımı görürse, alıntılasın. Güzel bir tespit yapmıştı.
Valve/Steam dijital platformların öncüsü olmasıyla beraber, gerçekten oyuncular için çalışan tek firma gözümde. Bağımsız oyunlara verdiği destekler, bireysel geliştiricilerin dahi Steam'de boy gösterip, para kazanabilmesi. Türkiye gibi ülkelerde kuru sabit tutması ve oyun şirketlerini "Makul fiyatlarla oyun satın" diye telkin etmesi vs. vs.
Steam'ın tahtının yıkılmasını geçtim, sallanması bile çok zor. Milyonlarca kullanıcısı, oyun mağazasının genişliği, kullanım kolaylığı. Steam arayüzü dahi buna bir etken.
Yarın bir gün Steam "Aldığımız komisyon yüzdesini düşürüyoruz" dese, diğerlerinin esamesi bile okunmaz zaten.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 4 ay Ambarad
Son cümlenizde ki gibi bir durum olsa da Steam şunlara güzel bir tokat çaksa ne güzel olur. Çil yavrusu gibi dağılırlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 4 ay
Nereden çıkarsa çıksın The Division 2'yi alacağım ama Steam'de olmamasına üzüldüm. The Division 2 haricinde ne Ubisoft ne de Epic Games'in platformlarına bakarım. Benim için Steam harici diğerleri pek bir şey ifade etmiyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 4 ay

Ben oyunu geç alanlardanım,fiyatın düşmesi ile aldım,geçen sene sonbahardan beri oynuyorum. Nvidia tarafında bazı sorunlar yaşadım yalan değil son sürücüler kaldırıp eski bir sürücüyü yükledim. Ama oynaması yine de zevkli , çok iyi oyuncular var , bazılarının hile yaptığını söylüyorlar emin değilim.
2. oyunda ilk oyundaki problemlerden ders alıp ona göre çıkaracaklardır. Şu anda pre-order fiyatları aşağıdaki gibi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1070 almak isteyen olursa elimde sıfır kutusunda ürün var

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
takami59 4 ay
Yahu zaten çoğu kişi ilk oyundan pek memnun kalmadı üzerine bir de steam de çıkmaması...bilemiyorum. uplay den puanımızı kullanarak alırım daha iyi. epic store da fiyatta inanılmaz bir değişiklik olmazsa.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6370 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ubisoft, the division 2 ve
4 etiket daha epic games store Oyunlar Yazılım Gökhan Gülsün
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Redmi Note 7 kamerası ne kadar iyi? 4 ay Google One geçişi ülkemizde başladı 4 ay NASA, Dünya'yı 114 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi 4 ay Google Asistan yakında telefonunuz kilitli olsa bile size yanıt verebilecek 4 ay Huawei P Smart 2019 ülkemize geldi: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay LG G8 önümüzdeki ay tanıtılabilir 4 ay Paraşüt destekli Drone modelleri geliyor 4 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F iki batarya ile gelebilir 4 ay Nvidia CEO’su: Moore Kanunu’nda yolun sonuna geldik 4 ay Apple ve Qualcomm uzlaşma için görüştü mü görüşmedi mi? 4 ay iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir? 4 ay Samsung Notebook 9 Pro üst seviyeye hitap ediyor 4 ay Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi 4 ay Sony yeni bir cama entegre hoparlör duyurdu 4 ay Microsoft, iPad'ler için uzak masaüstü uygulaması geliştiriyor 4 ay Thermaltake resmen bellek pazarında 4 ay Dünyanın ilk 1TB SDXC kartı piyasaya çıkıyor 4 ay USB belleklerde 4TB kapasite dönemi çok yakın 4 ay Yeni Peugeot 208 kış testlerinde görüntülendi 4 ay Kriptolu askeri veri aktarım yazılımı geliştirildi: Link-M 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Tom Clancy’s The Division 2, Steam platformunu es geçiyor Sonraki Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde 4 ay Google Chrome'un dahili reklam engelleyicisi 9 Temmuz’da etkinleşiyor 4 ay Deloitte teknoloji ve Telekom sektöründe 2019 tahminlerini paylaştı 4 ay Tesla 75 kWh bataryaya sahip Model S/X satışını durduruyor 4 ay Fox TV'den BluTV ve Puhutv’ye rakip platform geliyor: FOXplay 4 ay Plastik toplayan “dev havuz makarnasından” 9 metrelik bir parça koptu 4 ay Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor 4 ay Kediler için akıllı koşu bandı 4 ay Dronestagram fotoğraf yarışması kazananları açıklandı 4 ay 2020 BMW 7 Serisi'nin tasarımı ortaya çıktı 4 ay Instagram aynı anda birden fazla hesaba paylaşım yapmanıza izin verecek 4 ay Kredi kartı borç yapılandırma nasıl olmalı? 4 ay Samsung Galaxy S10 Lite modeli Galaxy S10 E olarak isimlendirilebilir 4 ay Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat 4 ay IBM akıllı telefonlarınızı kullanarak daha doğru hava tahminleri yapacak 4 ay Apple, AirPlay 2 özellikli TV'lerin listesini yayınladı 4 ay Kullanılmış elektrikli bisiklet bataryaları akıllı ısıtıcılara hayat verecek 4 ay Delikli ekrana sahip Nokia 8.1 Plus'ın görselleri yayınlandı 4 ay iPhone fiyatlarında beklenen indirim Çin’de başladı 4 ay Kulak çınlamasına uygulama tabanlı terapi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim