Tom Clancy’s The Division 2, Steam platformunu es geçiyor

Oyun mağazaları arasında ezici bir üstünlüğe sahip Steam platformu, mağazasında sunamayacağı ilk AAA oyunu bulmuş gibi görünüyor. Aralık ayında faaliyete geçen Epic Games mağazası, Walking Dead: The Final Season ve Hades gibi oyunları kendi mağazasında yayınlamak ayrıcalığını elde etmiş, ancak büyük bütçeli yapımların platforma özel olma ayrıcalığı eksik kalmıştı. Ancak bu sefer işler tersine dönmüş gibi gözüküyor. Keza, Steam platformu Ubisoft’u kaybedebilir.
Fransız yayıncı yaptığı duyuruda, Tom Clancy’s The Division 2 oyununun sadece Uplay ve Epic Games mağazalarında yayınlanacağını ifade etti. Açıklamanın devamında ise Ubisoft ve Epic’in farklı yapımlar için de el sıkıştığı vurgulanmış. Fakat varılan bu anlaşmalar, Ubisoft’un Steam platformuna kapılarını tamamen kapattığı anlamanı da gelmiyor. Zira, yakında çıkacak olan Far Cry New Dawn Steam’de yerini alacak. Görünen o ki Ubisoft iki tarafa da yaranmaya çalışıyor.
Ubisoft kanadından Chris Early ise şirketin yeni platformlara ilk desteği veren ana yapımcılardan biri olduğunu ifade ederken, Epic’in yapımcılara bıraktığı %88’lik payı görmezden gelmenin mümkün olamayacağını vurgulamış.
Son olarak, Tom Clancy’s The Division 2’nin yapımcıları tarafında paylaşılan sistem gereksinimlerini aşağıda inceleyebilirsiniz.
Minimum – 1080p | 30 FPS
OS: Windows 7 | 8 | 10
CPU: AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K
RAM: 8 GM
GPU: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670
VRAM: 2 GB
DIRECT X: DirectX 11 | 12
Tavsiye edilen – 1080p | 60 FPS
OS: Windows 7 | 8 | 10
CPU: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790
RAM: 8 GB
GPU: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970
VRAM: 4 GB
DIRECT X: DirectX 11 | 12
Yüksek – 1440p | 60 FPS
OS: Windows 7 | 8 | 10
CPU: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K
RAM: 16 GB
GPU: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070
VRAM: 8 GB
DIRECT X: DirectX 11 | 12
Elit – 4K | 60 FPS
OS: Windows 7 | 8 | 10
CPU: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X
RAM: 16 GB
GPU: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI
VRAM: 11 GB
DIRECT X: DirectX 11 | 12
https://wccftech.com/the-division-2-ubisoft-epic-games-store/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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X misal EA oyunları A- yada BBB mi oluyor. :) Ubisoft steamdeki alıcıları açısından %50'si tarafından sevilmeyen ancak steamde ulaşılabilir olduğu için oyunları alınan oyuncu düşmanı Fransız milliyetçisi bir firmadır. Steamden çıkması güzel bir gelişme olur. EA'nın ayrılması steamin yükselişini ne kadar etkilediyse Ubi'nin ayrılması da o kadar etkiler.
Steam'den sonra bu işlere merak salan şirketlerin derdi, oyuncuyu düşünmek değil, tamamiyle bu pastadan kendilerine pay kapabilmek tarzı bir mesajdı. Eğer o arkadaş bu mesajımı görürse, alıntılasın. Güzel bir tespit yapmıştı.
Valve/Steam dijital platformların öncüsü olmasıyla beraber, gerçekten oyuncular için çalışan tek firma gözümde. Bağımsız oyunlara verdiği destekler, bireysel geliştiricilerin dahi Steam'de boy gösterip, para kazanabilmesi. Türkiye gibi ülkelerde kuru sabit tutması ve oyun şirketlerini "Makul fiyatlarla oyun satın" diye telkin etmesi vs. vs.
Steam'ın tahtının yıkılmasını geçtim, sallanması bile çok zor. Milyonlarca kullanıcısı, oyun mağazasının genişliği, kullanım kolaylığı. Steam arayüzü dahi buna bir etken.
Yarın bir gün Steam "Aldığımız komisyon yüzdesini düşürüyoruz" dese, diğerlerinin esamesi bile okunmaz zaten.