Tom Clancy’s The Division 2, Steam platformunu es geçiyor

Oyun mağazaları arasında ezici bir üstünlüğe sahip Steam platformu, mağazasında sunamayacağı ilk AAA oyunu bulmuş gibi görünüyor. Aralık ayında faaliyete geçen Epic Games mağazası, Walking Dead: The Final Season ve Hades gibi oyunları kendi mağazasında yayınlamak ayrıcalığını elde etmiş, ancak büyük bütçeli yapımların platforma özel olma ayrıcalığı eksik kalmıştı. Ancak bu sefer işler tersine dönmüş gibi gözüküyor. Keza, Steam platformu Ubisoft’u kaybedebilir.

Fransız yayıncı yaptığı duyuruda, Tom Clancy’s The Division 2 oyununun sadece Uplay ve Epic Games mağazalarında yayınlanacağını ifade etti. Açıklamanın devamında ise Ubisoft ve Epic’in farklı yapımlar için de el sıkıştığı vurgulanmış. Fakat varılan bu anlaşmalar, Ubisoft’un Steam platformuna kapılarını tamamen kapattığı anlamanı da gelmiyor. Zira, yakında çıkacak olan Far Cry New Dawn Steam’de yerini alacak. Görünen o ki Ubisoft iki tarafa da yaranmaya çalışıyor.

Ubisoft kanadından Chris Early ise şirketin yeni platformlara ilk desteği veren ana yapımcılardan biri olduğunu ifade ederken, Epic’in yapımcılara bıraktığı %88’lik payı görmezden gelmenin mümkün olamayacağını vurgulamış.

Son olarak, Tom Clancy’s The Division 2’nin yapımcıları tarafında paylaşılan sistem gereksinimlerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

Minimum – 1080p | 30 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K

RAM: 8 GM

GPU: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670

VRAM: 2 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Tavsiye edilen – 1080p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790

RAM: 8 GB

GPU: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970

VRAM: 4 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Yüksek – 1440p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070

VRAM: 8 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Elit – 4K | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI

VRAM: 11 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

