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Tom Cruise'un daha fazla koştuğu filmler daha başarılı

Film analizleri üzerine yoğunlaşan Rotten Tomatoes sitesi tarafından hazırlanan rapora göre Tom Cruise filmlerinde ne kadar fazla koşarsa filmin gişe hasılatı ve beğenilme oranı da o kadar artıyor.
9 ay
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16
Sinema ve Dizi
Furkan Babur
Yazar
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56 yaşındaki ünlü aktör Tom Cruise şu sıralar Görevimiz Tehlike 6: Fallout filmiyle izleyici karşısına çıkarken film eleştirilerinin, filmlere ait önemli verilerin ve analizleri yer aldığı web sitesi Rotten Tomatoes, Tom Cruise'un 37 yıllık kariyeri ile ilgili ilginç bir rapor hazırladı. Özellikle Görevimiz Tehlike serisinden aşina olduğumuz kadarıyla Tom Cruise filmlerinde iyi bir koşucu. Tom Cruise'un filmlerindeki koşularıyla ilgili pek çok eğlenceli görsel ve içerik üretilirken Tom Cruise'un kariyeri boyunca koştuğu sahneleri konu alan 19 dakika uzunluğundaki bu video da bir hayli ilgi görmüştü. Rotten Tomatoes'a göre ise bu koşular karşılığını fazlasıyla almış durumda.

7.3 kilometre koştu 

Tom Cruise'un her bir filmindeki koşu mesafesi ile filmin gişe hasılatı ve izleyiciler tarafından beğeni oranı arasında bağlantı kurmaya çalışan Rotten Tomatoes, ilk olarak ünlü aktörün filmlerindeki koşu mesafesini hesaplayarak işe koyuldu. Tom Cruise'un bütün filmlerindeki her bir koşu sahnesi saniye saniye izlenirken Cruise'un saniyede 4.4 metre hızında koştuğu kabul edildi. Buna göre Cruise, 37 yıllık kariyeri boyunca oynadığı filmlerde toplamda 7.3 kilometre koştu. Bir hayli yüksek olan bu veriye ulaşıldıktan sonra bu kez her bir filmdeki koşu mesafesi ve filmlerin gişe hasılatı karşılaştırıldı.
Tom Cruise'un filmlerini, filmlerdeki koşu mesafesine göre dört kategoriye(hiç koşmadığı filmler, 1-150 metre koştuğu filmler, 150-300 metre koştuğu filmler ve 300 metrenin üstünde koştuğu filmler) ayıran Rotten Tomatoes, dördüncü yani Tom Cruise'un en çok koştuğu kategorideki filmlerin genel itibariyla diğer filmlerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaştı. Rapora göre dördüncü kategoride yer alan filmlerin sitedeki eleştirmenler tarafından beğenilme oranı daha yüksek. Buna ek olarak dördüncü kategoride yer alan filmlerin ortalama gişe hasılatı 538 milyon dolar olurken koşu mesafesi azaldıkça ortalama gişe hasılatının da 411 milyon dolar, 295 milyon dolar ve 153 milyon dolar şeklinde azaldığı ortaya çıktı.

Yaşlandıkça daha çok koşuyor 

Rapordaki ilginç bir diğer nokta ise ''yaşlanmayan aktörler'' arasında gösterilen Tom Cruise'un, bu unvanını koşu mesafeleriyle de koruyor oluşu. 80'li yıllarda oynadığı 12 filmde toplamda 1 kilometre civarında koşan aktör, 2006 yılında Görevimiz Tehlike 3 filminde ise 979 metre koştu. Yıllar içinde Tom Cruise'un koşu mesafesindeki artış, ünlü aktörün en başarılı 10 filminden 5'inin; 2010 sonrasında yani 48 yaşına bastıktan sonra izleyiciyle buluşmasını sağladı. 

https://editorial.rottentomatoes.com/article/the-more-tom-cruise-runs-the-better-his-movies-are/ Yorum Yaz
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Spider_hip 9 ay en beğenilen
Sırf koşu değil ki, adam zaten baştan aşağı görevimiz tehlike. Şu suyun altında kaldığı bölümde de dublörsüz gerçekten kendisi çekmiş hepsini. Adam 4,5 dakika nefesini tutmuş. Şu uçaktan atlamalı sahneler için yeşil perde seti kuralım demişler, adam hayır daha gerçekçi olması için ben atlayacağım demiş. Daha gün batımı çekimi de olacağı için günlerce defalarca uçaktan ciddi ciddi atlamış. Havada hem rolünü yaparken bir yandan da kameramana mesafesini düzgün koruması gerekiyor, çarpışma halinde anında bilinç gidebilir. Şu çatıdan atlama sahnesinde yine ciddi ciddi kendi atladı, hatta bileğini kırdı. Gençliğinde kamera kesilmeden tüm topları tek tek deliğe soktuğu bir bilardo sahnesi vardı. 8 ay bilardo eğitimi almış öncesinde. Ve o şekilde hiç ıskalamadan uzun sahne boyunca kesintisin topları yerine sokmuş. BU arada ıstaka ile yaptığı hareketleri de mumçaka derslerinden öğrenip doğaçlama yapmış. Adam bildiğin ajan gibi, bilmediği yapmadığı şey yok.
Sırf koşu değil ki, adam zaten baştan aşağı görevimiz tehlike. Şu suyun altında kaldığı bölümde de dublörsüz gerçekten kendisi çekmiş hepsini. Adam 4,5 dakika n...
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deoks 9 ay
Ben tom cruise un oynadığı ve beğenmediğim bir filmi hatırlamıyorum. Adam nicolas cagein tam zıttı :D
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mert1907 9 ay
Mirkelam'da koşuyor du onu da analiz etsinler.
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1 Avatar
intel7mix 9 ay
Hadi kızlar yine iyisiniz
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tokatli6061 9 ay
Sırf koşu değil ki, adam zaten baştan aşağı görevimiz tehlike. Şu suyun altında kaldığı bölümde de dublörsüz gerçekten kendisi çekmiş hepsini. Adam 4,5 dakika nefesini tutmuş. Şu uçaktan atlamalı sahneler için yeşil perde seti kuralım demişler, adam hayır daha gerçekçi olması için ben atlayacağım demiş. Daha gün batımı çekimi de olacağı için günlerce defalarca uçaktan ciddi ciddi atlamış. Havada hem rolünü yaparken bir yandan da kameramana mesafesini düzgün koruması gerekiyor, çarpışma halinde anında bilinç gidebilir. Şu çatıdan atlama sahnesinde yine ciddi ciddi kendi atladı, hatta bileğini kırdı. Gençliğinde kamera kesilmeden tüm topları tek tek deliğe soktuğu bir bilardo sahnesi vardı. 8 ay bilardo eğitimi almış öncesinde. Ve o şekilde hiç ıskalamadan uzun sahne boyunca kesintisin topları yerine sokmuş. BU arada ıstaka ile yaptığı hareketleri de mumçaka derslerinden öğrenip doğaçlama yapmış. Adam bildiğin ajan gibi, bilmediği yapmadığı şey yok.

Hakkaten bu adam gibi yaptığı işin hakkını veren aktör artık gelmiyo e zaten bizim çocukluğumuzdan kalma aktörler dışında ABD filmlerinin pembe dizilerden pek farklarıda kalmadı
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The Ace of Spades 9 ay
Tom Bolt
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barsahin 9 ay
O zaman Tom Cruise oynayacağı filmler için koşu başına anlaşsın, "metresi yüz bin dolardan 30 metreden aşağı koşmam, bonus olarak da ara ara zıplarım" desin.
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OverClocK1ng 9 ay
Görevimiz Tehlike ne yaa.
Filmde bile Tom Cruise'un takımının adı IMF diye geçiyor.
Impossible Mission Force. Yani İmkansız Görev Gücü.
İllâ filmin adını değiştirecekler. Yapmasalar çatlarlar.
İmkansız Görev deseler devrik cümle mi olurdu? İlgi mi çekmezdi sanki...
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ReDeYe_46 9 ay OverClocK1ng
Hocam artık Mission: Impossible - Yansımalar diye geçiyor. Artık millet dalga geçtiğinden orjinal adı aynı, yan adını Türkçe'ye çeviriyorlar. Mesela Avengers: Infinity War'ı da Avengers: Sonsuzluk Savaşı diye çevirmişlerdi.
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ReDeYe_46 9 ay
Görevimiz Tehlike 6: Fallout ne yahu? Ya Mission: Impossible - Fallout deyin ya da Mission: Impossible - Yansımalar
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IhtiyarDelikanli 9 ay
güzel tespit
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mert1907 9 ay
Mirkelam'da koşuyor du onu da analiz etsinler.
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dr20mouse 9 ay
56 yaşında mı?
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oray 9 ay
analize gel ya :)
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