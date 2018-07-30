Tom Cruise'un daha fazla koştuğu filmler daha başarılı

Görevimiz Tehlike 6: Fallout filmiyle izleyici karşısına çıkarken film eleştirilerinin, filmlere ait önemli verilerin ve analizleri yer aldığı web sitesi Rotten Tomatoes, Tom Cruise'un 37 yıllık kariyeri ile ilgili ilginç bir rapor hazırladı. Özellikle Görevimiz Tehlike serisinden aşina olduğumuz kadarıyla Tom Cruise filmlerinde iyi bir koşucu. Tom Cruise'un filmlerindeki koşularıyla ilgili pek çok eğlenceli görsel ve içerik üretilirken Tom Cruise'un kariyeri boyunca koştuğu sahneleri konu alan 56 yaşındaki ünlü aktör Tom Cruise şu sıralarfilmiyle izleyici karşısına çıkarken film eleştirilerinin, filmlere ait önemli verilerin ve analizleri yer aldığı web sitesi, Tom Cruise'un 37 yıllık kariyeri ile ilgili ilginç bir rapor hazırladı. Özellikle Görevimiz Tehlike serisinden aşina olduğumuz kadarıyla Tom Cruise filmlerinde iyi bir koşucu. Tom Cruise'un filmlerindeki koşularıyla ilgili pek çok eğlenceli görsel ve içerik üretilirken Tom Cruise'un kariyeri boyunca koştuğu sahneleri konu alan 19 dakika uzunluğundaki bu video da bir hayli ilgi görmüştü. Rotten Tomatoes'a göre ise bu koşular karşılığını fazlasıyla almış durumda.

7.3 kilometre koştu

Tom Cruise'un her bir filmindeki koşu mesafesi ile filmin gişe hasılatı ve izleyiciler tarafından beğeni oranı arasında bağlantı kurmaya çalışan Rotten Tomatoes, ilk olarak ünlü aktörün filmlerindeki koşu mesafesini hesaplayarak işe koyuldu. Tom Cruise'un bütün filmlerindeki her bir koşu sahnesi saniye saniye izlenirken Cruise'un saniyede 4.4 metre hızında koştuğu kabul edildi. Buna göre Cruise, 37 yıllık kariyeri boyunca oynadığı filmlerde toplamda 7.3 kilometre koştu. Bir hayli yüksek olan bu veriye ulaşıldıktan sonra bu kez her bir filmdeki koşu mesafesi ve filmlerin gişe hasılatı karşılaştırıldı.

Tom Cruise'un filmlerini, filmlerdeki koşu mesafesine göre dört kategoriye(hiç koşmadığı filmler, 1-150 metre koştuğu filmler, 150-300 metre koştuğu filmler ve 300 metrenin üstünde koştuğu filmler) ayıran Rotten Tomatoes, dördüncü yani Tom Cruise'un en çok koştuğu kategorideki filmlerin genel itibariyla diğer filmlerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaştı. Rapora göre dördüncü kategoride yer alan filmlerin sitedeki eleştirmenler tarafından beğenilme oranı daha yüksek. Buna ek olarak dördüncü kategoride yer alan filmlerin ortalama gişe hasılatı 538 milyon dolar olurken koşu mesafesi azaldıkça ortalama gişe hasılatının da 411 milyon dolar, 295 milyon dolar ve 153 milyon dolar şeklinde azaldığı ortaya çıktı.

Yaşlandıkça daha çok koşuyor

Rapordaki ilginç bir diğer nokta ise ''yaşlanmayan aktörler'' arasında gösterilen Tom Cruise'un, bu unvanını koşu mesafeleriyle de koruyor oluşu. 80'li yıllarda oynadığı 12 filmde toplamda 1 kilometre civarında koşan aktör, 2006 yılında Görevimiz Tehlike 3 filminde ise 979 metre koştu. Yıllar içinde Tom Cruise'un koşu mesafesindeki artış, ünlü aktörün en başarılı 10 filminden 5'inin; 2010 sonrasında yani 48 yaşına bastıktan sonra izleyiciyle buluşmasını sağladı.

https://editorial.rottentomatoes.com/article/the-more-tom-cruise-runs-the-better-his-movies-are/