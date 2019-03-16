Tom Lee, 2019'da Bitcoin için boğa piyasasının görüleceğini söyledi

Ünlü bir Wall Street analisti olan Tom Lee, 2019 yılında Bitcoin marketinde bir boğa piyasası olacağını ve söz konusu kripto para biriminin kendini eskiye nazaran biraz daha toparlayacağını belirtti.

Tom Lee, geçtiğimiz yıl "Bitcoin 2018'i 25,000 dolar ile kapatacak." tahmininde bulunmuş fakat yıl içerisinde bu fiyat tahminini 10,000 dolara kadar indirmişti. Lee'nin en düşük kapanış fiyatı tahmininin 10,000 dolar olmasına rağmen Bitcoin, yılı 3,735 dolar ile kapattı.

Lee, doların geçen seneye nazaran yükselişinin yavaşladığını ve Bitcoin'in popülerliğinin her geçen gün artması sebebiyle 2019 yılında bir boğa piyasası göreceğimizi söyledi. Ünlü analist, bu yılın makro ekonomik eğilimlerinin de Bitcoin'e bir "geri dönüş" fırsatı vereceğini düşünüyor.

"Asıl hikaye temeldir, Bitcoin oldukça kullanışlı hale geldi." diyen Tom Lee, Bitcoin'in 200 günlük hareketlerinin ortalamasının kritik olduğunun altını çizdi.Aynı zamanda Lee, Bitcoin'in 4,000 dolar seviyesini korumasıyla 200 günlük ortalamasının üzerine çıkacağını belirtti.

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Bitcoin 3,950 dolar civarında işlem görüyor.

https://www.cnbc.com/2019/03/14/another-bitcoin-bull-market-is-coming-in-2019-fundstrats-tom-lee.html