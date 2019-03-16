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Tom Lee, 2019'da Bitcoin için boğa piyasasının görüleceğini söyledi

Geçtiğimiz sene Bitcoin'in fiyatıyla ilgili yaptığı tahminlerle ilgileri üzerine çeken Fundstrat'ın kurucusu Tom Lee, 2019 yılında Bitcoin için bir boğa piyasası görüleceğini söyledi.
2 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Ünlü bir Wall Street analisti olan Tom Lee, 2019 yılında Bitcoin marketinde bir boğa piyasası olacağını ve söz konusu kripto para biriminin kendini eskiye nazaran biraz daha toparlayacağını belirtti.
Tom Lee, geçtiğimiz yıl "Bitcoin 2018'i 25,000 dolar ile kapatacak." tahmininde bulunmuş fakat yıl içerisinde bu fiyat tahminini 10,000 dolara kadar indirmişti. Lee'nin en düşük kapanış fiyatı tahmininin 10,000 dolar olmasına rağmen Bitcoin, yılı 3,735 dolar ile kapattı.
Lee, doların geçen seneye nazaran yükselişinin yavaşladığını ve Bitcoin'in popülerliğinin her geçen gün artması sebebiyle 2019 yılında bir boğa piyasası göreceğimizi söyledi. Ünlü analist, bu yılın makro ekonomik eğilimlerinin de Bitcoin'e bir "geri dönüş" fırsatı vereceğini düşünüyor.
"Asıl hikaye temeldir, Bitcoin oldukça kullanışlı hale geldi." diyen Tom Lee, Bitcoin'in 200 günlük hareketlerinin ortalamasının kritik olduğunun altını çizdi.Aynı zamanda Lee, Bitcoin'in 4,000 dolar seviyesini korumasıyla 200 günlük ortalamasının üzerine çıkacağını belirtti.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Bitcoin 3,950 dolar civarında işlem görüyor. 

https://www.cnbc.com/2019/03/14/another-bitcoin-bull-market-is-coming-in-2019-fundstrats-tom-lee.html Yorum Yaz
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Spider_hip 2 ay en beğenilen
4000 olacak olan şeye 25000 olacak diyen adam hala nasıl ünlü analist diye gezebiliyor bilemiyorum. Ben olsam bir daha utanır o konuyla ilgili ağzımı açmam.Yani %600 pay ile yanılan adam analistçiyim diye utanmadan geziyor. Hala da bu adama inananlar varsa yazık. O zaman her tarafı hileyle dolu milli piyango oyunlarını da oynasınlar. Yazık büyük başlara para lazım.
4000 olacak olan şeye 25000 olacak diyen adam hala nasıl ünlü analist diye gezebiliyor bilemiyorum. Ben olsam bir daha utanır o konuyla ilgili ağzımı açmam.Yani...
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ekşi turunç 2 ay
ölmüş eşek dirilir mi?
sağacak inek kaldı mı?
sahte umutlar vaadederek yeni sazanlar yakalamanın derdinde; önceki tahminide tutmamış
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erdal85 1 ay
Bizim Kanal A futbol yorumcuları gibi :)
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DH Misafiri 2 ay
Parayla yapabildiğim herşeyi bitcoin kullanarak yapabilecek olmam bitcoine hiçbir değer katmaz! Bitcoin ve türevleri merkez bankalarının ürettiği para cinsinden değerlendiği sürece balon olmaktan öteye gidemeyecektir. Bitcoine ve bu kripto piyasasına başka türden senaryolar lazım.
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Spider_hip 2 ay en beğenilen
4000 olacak olan şeye 25000 olacak diyen adam hala nasıl ünlü analist diye gezebiliyor bilemiyorum. Ben olsam bir daha utanır o konuyla ilgili ağzımı açmam.Yani %600 pay ile yanılan adam analistçiyim diye utanmadan geziyor. Hala da bu adama inananlar varsa yazık. O zaman her tarafı hileyle dolu milli piyango oyunlarını da oynasınlar. Yazık büyük başlara para lazım.
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ekşi turunç 2 ay
daha önce yine donanımhaber sitesinde yer alan bu haberde de neredeyse bütün problemlerin çözümü olarak sunulan blockchain teknolojisinin (aslında yazılım yani bilgisayar programı) nasıl bir tuzak olduğunu görebilirsiniz donanimhaber.com/...
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AtiMX4 2 ay
Sakın bulaşmayın. Yalan dolan şeyler.
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ekşi turunç 2 ay
ölmüş eşek dirilir mi?
sağacak inek kaldı mı?
sahte umutlar vaadederek yeni sazanlar yakalamanın derdinde; önceki tahminide tutmamış
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