TomTom navigasyon uygulaması yakında Android'e geliyor





Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketi olan TomTom, mobil uygulamasını Android işletim sistemi için çıkarmaya hazırlanıyor. Yaklaşık üç yıl önce yayınlanan TomTom'un iOS ürünleri, gerçekten iyi satış rakamları elde etmişti. Android platformunda ilginin nasıl olacağı firma yetkilileri tarafından merakla bekleniyor.

Pocket-lint sitesine konuşan TomTom'un kurucusu Peter-Frans Pauwels, yaz sezonunun kendileri için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Android uygulamasının çıkış tarihi konusunda bilgi vermezken, bu sürümün varlığını resmen onayladı.

Android sürümünün iOS için yayınlanan TomTom uygulaması ile aynı özellikleri yapısında ihtiva edeceğini ekleyen Pauwels, bir takım ufak farklılıkların da olacağını söyledi. App Store'da içerdiği haritalara göre 120 dolara kadar çıkan fiyatlarla satılan TomTom'un Türkiye haritalı paketi 115 TL'den listelenmiş durumda. Android'de de benzer bir fiyatlandırma yapılacağı tahmin ediliyor.

2.9 Milyar Euro ödeyerek satın aldığı Tele Atlas'ın haritalarını kullanan TomTom, Avrupa pazarının yarısını elinde bulunduran bir hizmet sunuyor. Google Maps'in tamamen ücretsiz ve birçok uygulama ile bütünleşik olması tecrübeli navigasyon şirketinin Android platformundaki işini zorlaştıracak. Buna rağmen mobil sektörü domine eden bir işletim sisteminde TomTom uygulamasının kesinlikle olması gerektiği kanaatindeyiz.

Yaz aylarında Google Play Store'da satılmaya başlayacak TomTom uygulamasının iOS'taki Türkiye paketine buradan göz atabilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/45979/tomtom-for-android-launch-summer