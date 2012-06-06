Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TomTom navigasyon uygulaması yakında Android'e geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
1
7
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketi olan TomTom, mobil uygulamasını Android işletim sistemi için çıkarmaya hazırlanıyor. Yaklaşık üç yıl önce yayınlanan TomTom'un iOS ürünleri, gerçekten iyi satış rakamları elde etmişti. Android platformunda ilginin nasıl olacağı firma yetkilileri tarafından merakla bekleniyor.
Pocket-lint sitesine konuşan TomTom'un kurucusu Peter-Frans Pauwels, yaz sezonunun kendileri için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Android uygulamasının çıkış tarihi konusunda bilgi vermezken, bu sürümün varlığını resmen onayladı.
Android sürümünün iOS için yayınlanan TomTom uygulaması ile aynı özellikleri yapısında ihtiva edeceğini ekleyen Pauwels, bir takım ufak farklılıkların da olacağını söyledi. App Store'da içerdiği haritalara göre 120 dolara kadar çıkan fiyatlarla satılan TomTom'un Türkiye haritalı paketi 115 TL'den listelenmiş durumda. Android'de de benzer bir fiyatlandırma yapılacağı tahmin ediliyor.
2.9 Milyar Euro ödeyerek satın aldığı Tele Atlas'ın haritalarını kullanan TomTom, Avrupa pazarının yarısını elinde bulunduran bir hizmet sunuyor. Google Maps'in tamamen ücretsiz ve birçok uygulama ile bütünleşik olması tecrübeli navigasyon şirketinin Android platformundaki işini zorlaştıracak. Buna rağmen mobil sektörü domine eden bir işletim sisteminde TomTom uygulamasının kesinlikle olması gerektiği kanaatindeyiz.
Yaz aylarında Google Play Store'da satılmaya başlayacak TomTom uygulamasının iOS'taki Türkiye paketine buradan göz atabilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/45979/tomtom-for-android-launch-summer Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 7 yıl en beğenilen
jibe
£39.99 lık fiyatı görünce android kullancııları ne yapar bilemiyorum :)

tomtom.apk :)
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 7 yıl
tomtom android geç girerek pazar kaybetti.Andrıid platformuna Çok geç kaldıgı için ve fiyatınında pahalı oluşundan dolayı pazarı domine etmesi çok uzun sürecektir.
tomtom android geç girerek pazar kaybetti.Andrıid platformuna Çok geç kaldıgı için ve fiyatınında pahalı oluşundan dolayı pazarı domine etmesi çok uzun sürecekt...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ruyanfa0203 7 yıl
Andrıid platformuna Çok geç kaldıgı için ve fiyatınında pahalı oluşundan dolayı pazarı domine etmesi çok uzun sürecektir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 7 yıl
Tom tom a selam apk ye devammmmmmm :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 7 yıl
Kim alacak bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
tomtom pek başarılı değil zaten.Gelse nolur gelmese nolur :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 7 yıl
tomtom android geç girerek pazar kaybetti.Andrıid platformuna Çok geç kaldıgı için ve fiyatınında pahalı oluşundan dolayı pazarı domine etmesi çok uzun sürecektir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl en beğenilen
jibe
£39.99 lık fiyatı görünce android kullancııları ne yapar bilemiyorum :)

tomtom.apk :)
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 7 yıl
£39.99 lık fiyatı görünce android kullancııları ne yapar bilemiyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S3 "Her şeyin en iyisini arayanlara" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim