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Tony Fadell, Google'da donanım bölümünün başına geçeceği iddiasını yalanladı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Tony Fadell, Google'da donanım bölümünün başına geçeceği iddiasını yalanladı

Google'ın akıllı termostat teknolojileri geliştiren Nest firmasını satın alması, firmanın kurucusunun eski Apple yöneticisi Tony Fadell olması nedeniyle oldukça ses getirmiş, Tony Fadell'in Google'a geçişi sonrasında ise bazı Apple yöneticileri Twitter'da Fadell'i takibi bırakmıştı.

Fadell'in Nest'teki tecrübesi ile yapay zeka teknolojilerine katkı yapması beklenirken, Google'da donanım bölümünün başına geçeceğine dair bazı iddialar gündeme gelmeye başlamıştı.

İddialara göre Google başkan yardımcısı Sundar Pichai, Fadell'in tasarım diline oldukça güveniyor ve donanım konusunda herşeye sil baştan özgür bir tasarım anlayışı içerisinde yeniden başlamayı planlıyor. Fadell'in iPod tasarımı büyük övgü alırken, Nest termostatları ile tasarım başarısını devam ettirdiği ifade edilmekteydi. 

Ancak Tony Fadell, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Nest firmasındaki vizyonuna devam edeceğini ve herhangi bir görev değişikliği olmadığını bildirdi. Bu bakımdan iddialar şimdilik rafa kalkmış görünüyor ancak Google'ın donanım tasarımı konusunda bir yeniden yapılanma içerisinde olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu. 


https://www.theinformation.com/Google-larry-page-right-hand-man Yorum Yaz
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