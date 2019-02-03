Tony Hawk yeniden sokaklarda

Yıllardır mobil platformlarda kaykay yapmanın inceliklerini anlatan Tony Hawk bir kez daha karşımızda. Geçen yıl sonlarında iOS için yayınlanan Tony Hawk’s Skate Jam oyunu Android için de indirmeye sunuldu.

Tony Hawk’s Skate Jam neler sunuyor?

Serinin geleneksel çizgilerini koruyan oyunda acemi bir kaykaycı olarak Tony Hawk’tan eğitim alıyor ve sokaklarda en iyi olmak için mücadele ediyorsunuz. Oyunda çok oyunculu rekabet modu da bulunuyor.

Eğitiminizi aldıktan sonra isterseniz kariyer modunda kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. 5 farklı bölgede 35 farklı pistte hareketler yapıyor ve puan topluyorsunuz. Pistler oldukça geniş ve sokak, park, yeşil alan gibi pek çok bölümden oluşuyor. Kariyer modunda diğer oyuncuların hayaletlerine karşı yarıştığınız turnuvalar da oluyor.

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Skate Jam turnuvasında ise topladığınız puanlarla seçilebildiğiniz sezonlar mevcut. İlk sezonda Jam puanları kazanarak 3 günlük yarışmalarda lider tablolarında kendinize yer bulabilirsiniz. Üst sıralarda önemli ödüller olacak. Ayrıca sezon şampiyonlarına da ödüller verilecek.

Kaykayınız performansta etkili olduğu için puan kazanarak daha iyi kaykaylar edinmeniz gerekiyor. Ayrıca özel Tony Hawk kaykayları da oldukça güçlü özelliklere sahip. Bölümlerde elde ettiğiniz kombo puanlar Hawk metresini dolduruyor. Dolunca bir süreliğine Tony Hawk kılığına bürünüp daha fazla puan kazanabiliyorsunuz.

Oyun ekran üzerindeki tuşlarla oynanıyor. İlk etapta alışmak biraz zor olabiliyor. #SkateJam etiketiyle paylaştığınız oyun içi videolarınız en beğenilen video olursa oyun içerisindeki kaykaycı karakterlerinden birisi de siz olacaksınız.

Tony Hawk’s Skate Jam: App Store II Google Play