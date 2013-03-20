Toshiba, 2013 yılı ev sinema sistemlerini tanıttı





Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Toshiba, 2013 yılı yeni ev sinema sistemlerini kullanıcılara tanıttı.

Toshiba İngiltere tarafından yapılan duyuru, firmanın 2013 yılı televizyon, Blu-Ray oynatıcı ve Cloud TV adını verdiği servisini gözler önüne seriyor. Firma tarafından yeni tasarım anlayışıyla üretilen ürünler, yuvarlatılmış köşelere, parlak metal gövdeye ve kullanımı kolay bir tasarım anlayışına sahipler ve konuldukları mekanlara modern bir anlayış katıyorlar.

Toshiba'nın duyurusu yaptığı 9 serisi televizyon modelleri, Ultra HD (4K) görüntü işleme teknolojisine sahip yapıları ile firmanın 2013 yılı amiral gemisi modellerini oluşturuyorlar. Piyasaya 84", 65" ve 58" boyutlar ile gelecek olacak olan televizyonlar, 3D desteğine ve Toshiba'nın Cloud TV servisine sahip olacaklar. Cloud TV servisi, televizyonlara Netflix, Vimeo ve Youtube gibi servislere kolay erişim ve kullanma olanağı sağlayabiliyor.

Firma tarafından duyurulan 7 serisi televizyon modelleri, 40", 50" ve 58" ekran boyutlarına, 3D desteğine, Full HD görünü çözünürlüğüne, Smart TV ve Cloud TV özellikleri yanında, 200 AMR görüntü işleme ve oldukça ince bir gövde yapısına sahip olarak firmanın orta seviye televizyon modellerini oluşturacaklar.

Toshiba'nın 2013 yılı giriş seviye modellerini oluşturacak olan 6 ve 4 serisi LED televizyonlar ise, 32" ve 50" ekran boyutlarına sahip olacaklar. Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği ile Smart TV ve Cloud TV özellikleriyle piyasaya çıkacaklar.

Toshiba tarafından tanıtılan diğer modeller ise Blu-Ray oynatıcıları oldu. Tasarımsal olarak aynı yapıda hazırlan üç yeni oynatıcı, Wi-Fi kablosuz bağlantı özellikleri yanında, 3D ve FullHD görüntü özelliklerine sahip olarak kullanıcılar karşısına gelecekler. Smart TV desteğinin de unutulmadığı Blu-Ray oynatıcı modelleri, yeni tanıtılan televizyonları tamamlayıcı bir nitelik sunacaklar.

Şimdilik çıkış tarihleri ya da fiyatları hakkında bilgi olmayan modeller, yıl içerisinde satılmaya başlanacak.

http://socialnews.toshiba.co.uk/Ultra-High-Definition-televisions-Cloud-TV-Blu-ray-players-and-all-new-designs-Toshiba-unveils-2013-home-entertainment-range

http://socialnews.toshiba.co.uk/Ultra-High-Definition-televisions-Cloud-TV-Blu-ray-players-and-all-new-designs-Toshiba-unveils-2013-home-entertainment-range