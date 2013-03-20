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Toshiba, 2013 yılı ev sinema sistemlerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, 2013 yılı ev sinema sistemlerini tanıttı
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Toshiba, 2013 yılı yeni ev sinema sistemlerini kullanıcılara tanıttı.
Toshiba İngiltere tarafından yapılan duyuru, firmanın 2013 yılı televizyon, Blu-Ray oynatıcı ve Cloud TV adını verdiği servisini gözler önüne seriyor. Firma tarafından yeni tasarım anlayışıyla üretilen ürünler, yuvarlatılmış köşelere, parlak metal gövdeye ve kullanımı kolay bir tasarım anlayışına sahipler ve konuldukları mekanlara modern bir anlayış katıyorlar.
Toshiba'nın duyurusu yaptığı 9 serisi televizyon modelleri, Ultra HD (4K) görüntü işleme teknolojisine sahip yapıları ile firmanın 2013 yılı amiral gemisi modellerini oluşturuyorlar. Piyasaya 84", 65" ve 58" boyutlar ile gelecek olacak olan televizyonlar, 3D desteğine ve Toshiba'nın Cloud TV servisine sahip olacaklar. Cloud TV servisi, televizyonlara Netflix, Vimeo ve Youtube gibi servislere kolay erişim ve kullanma olanağı sağlayabiliyor.
 
Toshiba, 2013 yılı ev sinema sistemlerini tanıttı
Firma tarafından duyurulan 7 serisi televizyon modelleri, 40", 50" ve 58" ekran boyutlarına, 3D desteğine, Full HD görünü çözünürlüğüne, Smart TV ve Cloud TV özellikleri yanında, 200 AMR görüntü işleme ve oldukça ince bir gövde yapısına sahip olarak firmanın orta seviye televizyon modellerini oluşturacaklar.
Toshiba'nın 2013 yılı giriş seviye modellerini oluşturacak olan 6 ve 4 serisi LED televizyonlar ise, 32" ve 50" ekran boyutlarına sahip olacaklar. Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği ile Smart TV ve Cloud TV özellikleriyle piyasaya çıkacaklar.
 
Toshiba, 2013 yılı ev sinema sistemlerini tanıttı
Toshiba tarafından tanıtılan diğer modeller ise Blu-Ray oynatıcıları oldu. Tasarımsal olarak aynı yapıda hazırlan üç yeni oynatıcı, Wi-Fi kablosuz bağlantı özellikleri yanında, 3D ve FullHD görüntü özelliklerine sahip olarak kullanıcılar karşısına gelecekler. Smart TV desteğinin de unutulmadığı Blu-Ray oynatıcı modelleri, yeni tanıtılan televizyonları tamamlayıcı bir nitelik sunacaklar.
Şimdilik çıkış tarihleri ya da fiyatları hakkında bilgi olmayan modeller, yıl içerisinde satılmaya başlanacak. 
http://socialnews.toshiba.co.uk/Ultra-High-Definition-televisions-Cloud-TV-Blu-ray-players-and-all-new-designs-Toshiba-unveils-2013-home-entertainment-range 

http://socialnews.toshiba.co.uk/Ultra-High-Definition-televisions-Cloud-TV-Blu-ray-players-and-all-new-designs-Toshiba-unveils-2013-home-entertainment-range Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Bildiğin televizyon işte. Hepsi aynı. Hiç ilgimi çekmiyor artık. olabilir www.smartburada.net
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DH Misafiri 6 yıl
Cloud Tv Toshiba için çok önemli bir adımın ilki gibi geliyor bana. İleride blu-ray'ler ortadan kalkacak ve yerine red-ray denen yeni bir teknoloji gelecek. Bu şekilde de görüntüler 4 hatta 8K özelliğine taşınabilecek. Ki bu teknolojilerin çoğu Toshiba tarafından geliştirildi. Bu nedenle bu sürece dikkat edilmeli. Yoksa diğer firmalarla arasını çok açacak. Yani özetle Toshiba dizüstü bilgisayarlardaki baskınlığını şmdi de televizyonlara taşımaya hazırlanıyor, bunun için de çok önceden planlanmış bir plan izliyor..
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DH Misafiri 6 yıl
Toshiba'nın yeni televizyonları ve özellikle de Cloud TV uygulaması güzel olacağa benziyor. Bu arada paneller led.
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suirayu 6 yıl
Toshiba'nın yeni televizyonları ve özellikle de Cloud TV uygulaması güzel olacağa benziyor. Bu arada panellerin led olduğunu biliyorum.
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selcuk20 6 yıl
Toshiba da sonunda uyanıp 10 cm çerçeve yerine rakipleri gibi ince çerçeve yapmaya başlamış.
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AYSIN 6 yıl
Toshiba Cloud TV serisi önemli bir gelişme ayrıca blueray yerini red ray e bırakıyor bu gene Toshibanın geliştiriği bir teknoloji 4K veya 8K TVler bunu kullanacak
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DH Misafiri 6 yıl
led mi oled mi tft mi nedir bu paneller?
www.freeturk.net
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nejat_80 6 yıl
albani üstad nerede, degerli bilgilerine muhtacız.
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furkant1 6 yıl
Bildiğin televizyon işte. Hepsi aynı. Hiç ilgimi çekmiyor artık.
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itachi237 6 yıl
led mi oled mi tft mi nedir bu paneller?
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