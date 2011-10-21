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Toshiba 6 inçlik ekran üzerinde 498ppi çözünürlük elde etmeyi başardı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba 6 inçlik ekran üzerinde 498ppi çözünürlük elde etmeyi başardı
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Apple'ın iPhone 4 ile tanıttığı inç başına 326 piksel -ppi oranıyla yüksek görüntü kalitesi sunan Retina Display ekran teknolojisi mobil sektöre de büyük bir hareketlilik getirdi. Firmalar daha yüksek ppi değerleri elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

Yılın ilk aylarında 4 inçlik ekran üzerinde 367 ppi çözünürlük elde etmeyi başaran Toshiba bu kez 6.1 inçlik bir ekran üzerinde 498ppi gibi etkileyici bir çözünürlüğe ulaşmayı başardı.

Bilindiği gibi ppi hesaplamasında ekran boyutu büyüdükçe ppi değeri azalıyor. Günümüz amiral gemisi akıllı telefonlarda Retina Display teknolojisini geçebilen yok ancak yeni piyasaya çıkacak HTC Vigor gibi modellerde 342 yaklaşık ppi değerlerine ulaşılmış durumda. 

Toshiba 498 ppi değerinin 2560 x 1600 piksel çözünürlük ile eşdeğer olduğunu belirtiyor. Diğer özellikler ise 1000:1 kontrast oranı, 16.7 milyon renk, NTSC renk gamını yüzde 61 oranında kapsama, dikey ve yatay olarak 176 dereceden görüş açısı şeklinde sayılıyor.

Toshiba bu ekranların gözlüksüz 3D içerikleri de gösterebileceğini vurguluyor. Bu sırada çözünürlük yarıya düşüyor ancak rakip ekranlara oranla daha kaliteli görüntü sunuyor. 

Yüksek ppi değerlerini sabit tutarak ekranı büyütme çalışmaları bu hızda devam ederse akıllı telefonların yanında 10 inçlik tabletlerde bile Retina Display taknolojisinden daha iyisini görebilmek mümkün olacak. 

Toshiba'nın yeni ekranlarını ne zaman seri üretime geçireceği hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. 

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DH Misafiri 8 yıl
Toshiba yaaaa Leading Innovation...
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SystemApps 8 yıl
oha yaa ekranda ölü piksel olsa farkedemezsin bile :D
iphone retina ise bu nen oluyor acaba... Yakında ayna ekranlar gelir.Bület ersoy gibi helaaaalll Olsun toshiba...
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eas722 8 yıl
ibrahimdincer
3mm 498ppi wooow :D Toshiba bu ekranların gözlüksüz 3D içerikleri de gösterebileceğini vurguluyor. Bu sırada çözünürlük yarıya düşüyor ancak rakip ekranlara oranla daha kaliteli görüntü sunuyor. Burada aklıma takılan bir şey oldu çözünürlük yarıya düşüyor derken kullanılan cihazın ekran çözünürlüğü örneğin 1024*768 oluyor fakat daha kaliteli bir görüntü mü sunuyor?

benim anladığım, örneğin çözünürlük 3d olmazken 1920*1080 iken 1280*720'ye düşüyor ancak aynı boyutlardaki eski teknoloji bir ekran 3d görüntü verirken 960*480'e düşüyor. zaten halihazırda apple'ın 3.5 inçte ulaştığı değer normal bir görüntü için yeterli, yeni android telefonlarda görüğümüz 720p çözünürlükler de son derece yeterli bu ekranlarda pixelleri göremiyorsunuz. sanırım toshibanın amacı gözlüksüz 3d görüntü kalitesini artırmak.
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alpa07 8 yıl
Yine ortalık karışmış
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JoeyBane 8 yıl
Harika bir teknoloji. Adamlara helal olsun.
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oltanoltan 8 yıl
İyi piksel görmekten kurtarsınlar bizi.
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TikaMasala 8 yıl
Samsung o beceremediği lcd işini alsın çöpe atsın. PPI arttırmak için Pentile gibi aşırı dandik ve hilekar bir yöntem kullanan firmadan (Samsung) ne beklersiniz ki?
Japon kalitesi burada da kendini gösteriyor işte.
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erdem_zeus 8 yıl
Ürün güzel fakat haber için aynı şeyi söyleyemiyecem.
Eleştirilmeyi kabullenemeyip yorumları silmek tam bir ergen davranışı.
Kimler sildiyse mesajları ergenliğini atlatması dileğiyle.
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Lepanto 8 yıl
erdem_zeus

Ürün güzel fakat haber için aynı şeyi söyleyemiyecem.

Eleştirilmeyi kabullenemeyip yorumları silmek tam bir ergen davranışı.

Kimler sildiyse mesajları ergenliğini atlatması dileğiyle.

Ne oldu ki?
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DH Misafiri 8 yıl
babaoglu
ibrahimdincercihazın ekran çözünürlüğü örneğin 1024*768 oluyor fakat daha kaliteli bir görüntü mü sunuyor?
Diğer telefonların normal ekran çözünürlüğü bile 1024*768 değerinde olmadığı için böyle bir cümle kullanıldığını düşünüyorum. IPhone 4 bu çözünürlükteydi sanırım tam bilmiyorum.

Hayır, iphone 4ün ekran çözünürlüğü 960*640 piksel değerinde
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Lepanto 8 yıl
Güzel başarı ancak 326'dan sonrasını insan gözü algılayamıyorken 498'e gerek yok gibi, biraz gövde gösterisi olmuş bu Toshiba adına. Ayrıca 10 inchte bu ppi elde edilirse çözünürlük aşırı yükseleceğinden cihazın çok güçlü bir donanıma sahip olması gerekir stabil çalışması için. Günümüz chipsetleriyle de bu imkansız gibi. Zaten günümüzdekinden daha ileri gidildiğinde artık batarya ve ısınma problemleri hat safhaya çıkacaktır. Artık bu yarış ya yavaşlasın, ya da bahsettiğim sorunlar çözülerek ilerlensin. Android'in verimsizliği ve donanımların yetersizliği ile daha uzun süre 10 inch bu ppi değerine sahip tablet göremeyiz, belki Apple çıkartır o da ilerleyen yıllarda.
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Rustoocas 8 yıl
ibrahimdincer
cihazın ekran çözünürlüğü örneğin 1024*768 oluyor fakat daha kaliteli bir görüntü mü sunuyor?

Diğer telefonların normal ekran çözünürlüğü bile 1024*768 değerinde olmadığı için böyle bir cümle kullanıldığını düşünüyorum. IPhone 4 bu çözünürlükteydi sanırım tam bilmiyorum.
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