Toshiba 6 inçlik ekran üzerinde 498ppi çözünürlük elde etmeyi başardı

Apple'ın iPhone 4 ile tanıttığı inç başına 326 piksel -ppi oranıyla yüksek görüntü kalitesi sunan Retina Display ekran teknolojisi mobil sektöre de büyük bir hareketlilik getirdi. Firmalar daha yüksek ppi değerleri elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.





Yılın ilk aylarında 4 inçlik ekran üzerinde 367 ppi çözünürlük elde etmeyi başaran Toshiba bu kez 6.1 inçlik bir ekran üzerinde 498ppi gibi etkileyici bir çözünürlüğe ulaşmayı başardı.





Bilindiği gibi ppi hesaplamasında ekran boyutu büyüdükçe ppi değeri azalıyor. Günümüz amiral gemisi akıllı telefonlarda Retina Display teknolojisini geçebilen yok ancak yeni piyasaya çıkacak HTC Vigor gibi modellerde 342 yaklaşık ppi değerlerine ulaşılmış durumda.





Toshiba 498 ppi değerinin 2560 x 1600 piksel çözünürlük ile eşdeğer olduğunu belirtiyor. Diğer özellikler ise 1000:1 kontrast oranı, 16.7 milyon renk, NTSC renk gamını yüzde 61 oranında kapsama, dikey ve yatay olarak 176 dereceden görüş açısı şeklinde sayılıyor.





Toshiba bu ekranların gözlüksüz 3D içerikleri de gösterebileceğini vurguluyor. Bu sırada çözünürlük yarıya düşüyor ancak rakip ekranlara oranla daha kaliteli görüntü sunuyor.





Yüksek ppi değerlerini sabit tutarak ekranı büyütme çalışmaları bu hızda devam ederse akıllı telefonların yanında 10 inçlik tabletlerde bile Retina Display taknolojisinden daha iyisini görebilmek mümkün olacak.





Toshiba'nın yeni ekranlarını ne zaman seri üretime geçireceği hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.