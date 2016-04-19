Toshiba, 7mm kalınlığa 500GB sığdırıyor

Depolama sektörünün önemli isimlerinden Japon Toshiba, giderek incelen dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak yeni bir HDD serisi hazırlıyor. Toshiba L200 adındaki yeni seri, 500GB’a kadar kapasiteyi 7mm kalınlığa sığdırmayı amaçlıyor.

Intel’in daha ince ve güçlü sistemlere kapı aralayacak Apollo Lake duyurusu sonrasında, Toshiba’nın da L200 serisini duyurması oldukça dikkat çekici. 7mm kalınlık değeri ile, inceliğe önem veren yeni dizüstü modellerinde iyi bir alternatif olacaktır.

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Toshiba L200 serisi, SATA 3 arayüzünü kullanıyor ve birbirine paralel manyetik izler üzerine yazan PMR teknolojisini temel alıyor. Ayrıca TMR HDD teknolojisi ile de daha gelişmiş bir tampon yönetimi ve bellekleme algoritması sunuluyor. Böylece küçük yapılarda daha yoğun kapasite ve daha hızlı veri erişimi elde ediliyor.

Serinin dönüş hızı 5400RPM iken, önbellek değeri de 8MB. Bu bakımdan, sürücünün daha az enerji tüketeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında piyasaya sürüleceği belirtilen serinin 500GB versiyonu 50 Avro civarında olacak. Ayrıca daha düşük kapasitelerin de seriye ekleneceği ifade ediliyor.