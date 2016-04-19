Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, 7mm kalınlığa 500GB sığdırıyor

İnce dizüstü modellerinde, profili korumak adına her bileşenin belirli bir kalınlık değerini aşmaması gerekiyor. Toshiba L200, 7mm kalınlık ile ince yapılara 2.5 inç HDD ürünleri sunacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
12
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, 7mm kalınlığa 500GB sığdırıyor

Depolama sektörünün önemli isimlerinden Japon Toshiba, giderek incelen dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak yeni bir HDD serisi hazırlıyor. Toshiba L200 adındaki yeni seri, 500GB’a kadar kapasiteyi 7mm kalınlığa sığdırmayı amaçlıyor.

Intel’in daha ince ve güçlü sistemlere kapı aralayacak Apollo Lake duyurusu sonrasında, Toshiba’nın da L200 serisini duyurması oldukça dikkat çekici. 7mm kalınlık değeri ile, inceliğe önem veren yeni dizüstü modellerinde iyi bir alternatif olacaktır.

Ayrıca Bkz. "Intel’in TLC NAND SSD serisi satışa çıkıyor"

Toshiba L200 serisi, SATA 3 arayüzünü kullanıyor ve birbirine paralel manyetik izler üzerine yazan PMR teknolojisini temel alıyor. Ayrıca TMR HDD teknolojisi ile de daha gelişmiş bir tampon yönetimi ve bellekleme algoritması sunuluyor. Böylece küçük yapılarda daha yoğun kapasite ve daha hızlı veri erişimi elde ediliyor.

Serinin dönüş hızı 5400RPM iken, önbellek değeri de 8MB. Bu bakımdan, sürücünün daha az enerji tüketeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında piyasaya sürüleceği belirtilen serinin 500GB versiyonu 50 Avro civarında olacak. Ayrıca daha düşük kapasitelerin de seriye ekleneceği ifade ediliyor.

 

http://wccftech.com/hard-drives-featuring-7mm-thickness-and-massive-storage/#ixzz46G6PkRky Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MegaWolt38 3 yıl
SSD çağında hala HDD üreten firmadan bir nane olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainbar 3 yıl
Simdi ben buraya neden ciktim, nicin ciktim, nasil ciktim? Bunu izaha gerenk yok, gordunuz yurudum ciktim. Ama cikmamista olabilirim. Cikmissam cikmisimdir, cikmamissam cikmamisimdir. Gorunen koy uzakta degildir. Buraya ciktikta cikmadimmi dedik, bunlar bir takim uydurma laflardir.....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gray Code 3 yıl
Reklam görsem bu kadar şaşırmazdım,hoş bu da çok farklı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 3 yıl
Kaç yılından kalan hort diye girdim, tarih "bugün"?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
la ne yapacaksınız ki iş değil ki toshiba batmıştı aldılar sen alaydın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LiveForSpeed 3 yıl
Gecen wd blue 7mm 750gb disk 33$di.

Olu dogmus
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl LiveForSpeed
LiveForSpeed
Gecen wd blue 7mm 750gb disk 33$di.

Olu dogmus


SSD ile hibrit arasında gelip gidiyorum bu ara.. Önereceğin bir model var mı MacBook Proda kullanabileceğim?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
Telefonlar bile bu kalınlıkta 128gb hafıza ile gelirken artık bana iyi gelmedi. En az 2tb olsa neysede 500gb çok az kalınlığı 7mm olsada.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 3 yıl
7mm kalınlıkta 500GB deyince kafam karıştı, bir GB TB hesabı yaptım; olmadı yazının tarihini kontrol ettim, bugünmüş. 7mm diske 500GB sıkıştırmak yeni bir şey değil ki. Hadi 1 TB yapsın, tamam diyelim.
WD'nin SSD+HDD bütünleşik ürününe meraklıyım ama sürücü sıkıntısının ve performansın iyileştirilmesi gerekiyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KraftMK 3 yıl
Sd kartların durumu ortadayken şaşırtıcı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Senin neyin eksik. WD yyapmış, Seagate yapmış, Hitachi yapmış sen de yap.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3366 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
toshiba, toshiba l200 ve
3 etiket daha HDD / SSD Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Galaxy S5'in küresel versiyonu Marshmallow almaya başladı 3 yıl 12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti? 3 yıl Aman tabletiniz görmesin: LG Gram 15 hem çok hafif ve hem de çok iddialı 3 yıl Sony, Playstation 4 Neo'nun geliştirme kitlerini göndermeye başladı 3 yıl Intel yeniden yapılanma kapsamında 12 bin kişiyi işten çıkarıyor 3 yıl Tesla'nın otomatik pilot sistemi ciddi bir kazayı engelledi 3 yıl Google, Google.com'un tehlikeli bir web sitesi olduğunu düşünüyor 3 yıl Apple, Tesla'nın eski başkan yardımcısını kadrosuna kattı 3 yıl Agresif tasarımlı Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı resmiyet kazandı 3 yıl Sony Xperia X Premium modeli HDR ekrana sahip olacak 3 yıl Google Play Store ilk çeyrekte rekor indirme sayısına ulaştı 3 yıl Zombi bilgisayarlara devlet müdahale edecek 3 yıl 4. Nesil Moto G yeniden sızdırıldı 3 yıl Xiaomi yılın ilk çeyreğinde 14.8 milyon telefon satışı gerçekleştirdi 3 yıl Jurassic World 2'nin yönetmeni belli oldu 3 yıl LG CordZero "Teknolojiye ayak uyduran süpürge" inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy XCover 3 Value Edition duyuruldu 3 yıl LaCie’den 96TB kapasiteli RAID depolama birimi 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 kameralara yakalandı 3 yıl HTC 10 kutusundan çıkıyor / ilk izlenimler özel video 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Toshiba, 7mm kalınlığa 500GB sığdırıyor Sonraki 4. nesil Moto G parmak izi okuyucusuyla görüntülendi 3 yıl Hollanda petrol ve dizel yakıtı yasaklama yönünde ilk yasal adımı attı 3 yıl Netflix sanal gerçekliğe özel içerik yapmak istemiyor 3 yıl Dünyanın en küçük akıllı telefonu ile tanışın 3 yıl Apple'ın geliştirici portalına App Store odaklı güncelleme 3 yıl WWDC 2016 etkinliğinin tarihi belli oldu 3 yıl Steve Wozniak: “Giyilebilir cihazlar ilgi uyandırmıyor” 3 yıl Dijital müzik gelirleri ilk kez fiziksel gelirleri geride bıraktı 3 yıl Youtube 360 derece canlı yayın desteği sunmaya başladı 3 yıl General Mobile GM 5 Plus satışları başladı 3 yıl Google Play Müzik podcast desteğine kavuştu 3 yıl Robotik yılandan ürkütücü yüzme videosu 3 yıl Marvel dizisi The Defenders için hazırlıklara başlandı 3 yıl AliyunOS, üçüncü büyük ekosistem olma yolunda 3 yıl Samsung Galaxy C serisi benchmark testlerinde görüldü 3 yıl AMD FX-8350 ve FX-6350 işlemcileri, Wraith soğutucusu ile gelecek 3 yıl MSI GE72 6QF Apache Pro "Dolu dolu" oyuncu dizüstüsü incelemesi 3 yıl Ön yüklü uygulamalar, Google’a pahalıya patlayabilir 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S kutudan çıkıyor 3 yıl Android N basınca duyarlı ekran desteğiyle gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim