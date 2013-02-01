Toshiba, L9300 Ultra HD 4K televizyon serisini resmen duyurdu





Görüntüleme sistemleri alanında Ultra HD olarak adlandırılan ve 3840 x 2160 çözünürlükte içerikler sunan 4K teknolojisi, artık son kullanıcıya yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Ülkemizde de bazı modelleri satışa sunulan 4K televizyon modellerinde Toshiba’da kendi ürünleri ile katkıda bulunuyor.





Toshiba'nın Türkiye resmi distribütörü TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri, bir açıklama yaparak Ultra HD sınıfında yer alan L9300 serisini resmi olarak duyurdu.





L9300 serisinde Toshiba’nın CEVO 4K Quad+Dual core işlemcisi kullanılıyor. İçeriklerin kalitesine göre işlem yapan bu işlemci Ultra HD içeriklerde de en yüksek kaliteyi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca daha düşük çözünürlüklü içerikleri de Ultra HD kalitesine yakın bir şekilde ölçekleyebiliyor.





Seri içerisinde düşük çözünürlükteki içerikleri Ultra HD kalitesine yakın çözünürlüğe çıkaran Çözünürlük Yükseltme, çözünürlük etkisi ile uyumlu renk yoğunluğu oluşturan Renk Gamı Çoğaltma, görüntülerin canlılığını daha da artıran Yüzey Parlaklığını Çoğaltma, EdgeEnhancer Köşe Görüntüleri Artırıcı, Dinamik Gamma, Renk Uzmanı, Uzman Modunda Kalibrasyon ve yeni UltraClear Dinamik Ses Azaltma şeklinde özellikler bulunuyor.





Metalik çerçeve ve çerçeveye uyumlu ayağa sahip olan seride 65 ve 84 inçlik iki farklı model bulunuyor.





Ayrıca 240Hz yenileme oranı sunan ClearScan teknolojisi ile hızlı hareketli görüntüler daha net ve akıcı hale geliyor.





Seride akıllı televizyon çözümü Cloud TV platformuna yer veriliyor. Cloud TV ile haber içeriklerine erişim,daha iyi mobil cihaz etkileşimi, pratik sosyal etkileşim hizmetleri, güncelleme desteği pek çok özellik mümkün hale geliyor.





Daima bağlantı halinde kalmak için de DLNA, WiFi, Miracast ve WiDi kablosuz görüntü aktarım teknolojisi kullanıcılara sunuluyor. Uzaktan erişim için Android, iOS ve Windows Phone 8 uygulamaları da hazırlanıyor.