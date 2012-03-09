Toshiba Tec devrimsel fotokopi cihazı silinebilir toner kullanıyor

Baskı cihazlarından çıktı alınması esnasında yaşanan kağıt israfının önüne geçmek için pek çok firma alternatif yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Bu yöntemlerden birisi silinebilir tonerler ile çıktı alınan kağıtları tekrar kullanabilmek.





Toshiba firmasının barkod yazıcılar, çevre birimleri ve yazılım bilgi sistemleri geliştiren yan firması Toshiba Tec, silinebilir toner kullanarak kağıt israfını büyük ölçüde azaltan devrimsel fotokopi cihazını tanıttı.





Fotokopi cihazı, özel üretilmiş bir toner kullanarak baskı veriyor. Daha sonra gerek kalmadığında yine özel bir renk silici cihaz ile kağıt üzerindeki baskı siliniyor ve kağıt tekrar kullanmaya hazır hale geliyor. Özel toner sadece uyumlu fotokopi cihazlarında kullanılabiliyor ancak kağıt için bir sınırlama yok.





Bu şekilde bir kağıdı en fazla 5 kez fotokopi cihazında kullanabiliyorsunuz. Cihaz ayrıca toneri silerken tarama da yapıyor ve bilgileriniz silinmeden önce saklanmış oluyor. Toneri silinen kağıt kullanılamıyacak durumdaysa cihaz onu ayrı bir tepsiye biriktiriyor.





Pilot firması da benzer bir teknolojiyi Fixion Ball serisi kalemlerinde kullanıyor. Özel mürekkep kullanılmış kağıt cihaz içerisinden geçiriliyor ve ısı uygulanan mavi mürekkep görünmez oluyor.





Ancak bu sistemlerde tamamen silinme diye bir durum sözkonusu değil. Belirsiz şekilde renk artığı veya baskı izleri ortaya çıkıyor. Toner şu an için sadece mavi renk tonunda.





Toshiba Tec cihazı geliştirmeye devam ediyor ve yıl sonunda ticari anlamda piyasaya sürmeyi planlıyor. Baskı maliyetlerini uzun vadede düşürmeyi planlayan firma yüksek bir satış fiyatı olmayacağını belirtiyor.













