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Toshiba Tec devrimsel fotokopi cihazı silinebilir toner kullanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,4b
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20
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Baskı cihazlarından çıktı alınması esnasında yaşanan kağıt israfının önüne geçmek için pek çok firma alternatif yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Bu yöntemlerden birisi silinebilir tonerler ile çıktı alınan kağıtları tekrar kullanabilmek. 

Toshiba firmasının barkod yazıcılar, çevre birimleri ve yazılım bilgi sistemleri geliştiren yan firması Toshiba Tec, silinebilir toner kullanarak kağıt israfını büyük ölçüde azaltan devrimsel fotokopi cihazını tanıttı.

Fotokopi cihazı, özel üretilmiş bir toner kullanarak baskı veriyor. Daha sonra gerek kalmadığında yine özel bir renk silici cihaz ile kağıt üzerindeki baskı siliniyor ve kağıt tekrar kullanmaya hazır hale geliyor. Özel toner sadece uyumlu fotokopi cihazlarında kullanılabiliyor ancak kağıt için bir sınırlama yok.

Bu şekilde bir kağıdı en fazla 5 kez fotokopi cihazında kullanabiliyorsunuz. Cihaz ayrıca toneri silerken tarama da yapıyor ve bilgileriniz silinmeden önce saklanmış oluyor. Toneri silinen kağıt kullanılamıyacak durumdaysa cihaz onu ayrı bir tepsiye biriktiriyor.

Pilot firması da benzer bir teknolojiyi Fixion Ball serisi kalemlerinde kullanıyor. Özel mürekkep kullanılmış kağıt cihaz içerisinden geçiriliyor ve ısı uygulanan mavi mürekkep görünmez oluyor. 

Ancak bu sistemlerde tamamen silinme diye bir durum sözkonusu değil. Belirsiz şekilde renk artığı veya baskı izleri ortaya çıkıyor. Toner şu an için sadece mavi renk tonunda.

Toshiba Tec cihazı geliştirmeye devam ediyor ve yıl sonunda ticari anlamda piyasaya sürmeyi planlıyor. Baskı maliyetlerini uzun vadede düşürmeyi planlayan firma yüksek bir satış fiyatı olmayacağını belirtiyor.
Toshiba Tec devrimsel fotokopi cihazı silinebilir toner kullanıyor
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DH Misafiri 3 yıl
Bu makinada çogaltılan döküm tüketiciye imzalatılıp silinirse imza ıslak halde kağıtta kalacak, dolandırıcılara davetiye bu cihaz kullanımı yasaklanmalı
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stepcideee 7 yıl
yalnızca tek renk baskı üretmek için hangi firma, yazıcı ve toneri alsın?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Pisagor- 7 yıl
Fiyatı çok uçuk olacaktır o kesinde. Boyutuda çok büyük ya.
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halitozbasli 7 yıl
Büroda cope giden A4 kagıtları gördükce içim sızlıyor bazen. Özel toner muhtemelen suan mevcut tonerlerden pahalı olacagı ve yine muhtemelen doldurulamıyacagı için içim cız etsede yanlış basılan veya fazla basılan kagıtlar cope gitmeye uzunca sure devam edecek bence..
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swat882 7 yıl

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DH Misafiri 7 yıl
kağıt olayı tamamen bitirilemeden bu israf devam edecek, ne zaman ki teknoloji üzerindeki yazılar istenildiği gibi silinen ve yazılabilen dayanıklı hafif sağlam e kağıt çıkarırlar ,o vakit kağıt israfı azalır.
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smart1978 7 yıl
Güzel gelişme.. Ama bu sefer eskiyen para gibi eskiyen kağıt problemi çıkartacak... Yani eskimiş kağıda tekrardan baskı almak rahatsız edici olacaktır..
Kısa sürede bu tekoloji de rafa kalkar...
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E_Aydin35 7 yıl
Ya çok iyi bir teknoloji çok yararlı olucak gerçekten Toshıba iyi düşünmüş ama bu teknoloji açıkca olduğu gibi biraz geç yayılır yani özeltoner özel yazıcı biz normal tonerlere para yetiştiremiyorken :) Ama elbet herkezin alabileceği bir kolaylık yapılır..
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faruk 7 yıl
Bahsedilen şey kağıt, kara tahta değil. Kullanım ömrü çok kısa. Zaten videoda 5 kez silinip tekrar kullanılabileceği yazıyor. Böyle bir sistem için toner ve cihaz geliştirmek yerine kağıt kullanımını azaltacak, kağıt geri dönüşümünü daha verimli hale getirecek veya kağıt üretim tekniklerini geliştirecek konular üzerinde çalışılabilirdi. Bu teknolojide herhangi bir gelecek göremiyorum.
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Lazeran 7 yıl
artik tabletler yayginlasinca kagit cok lux olacak gibime geliyor
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ezimuse 7 yıl
Toner masrafından dert yananlar termal kağıtlara bakıcak. Tabi güneşi gördükten sonra ki halini siz düşünün :D
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4Crumby 7 yıl
Arkadaslar bilgisi olan soylesin bi aralar da silinebilen tukenmez kalemler vardi ondaki teknoloji buna uyarlanamaz mi elimizle de silebiliriz hem de istedigimiz yeri silip duzeltiriz daha kulllanisli olur gibi geldi :)
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sewok 7 yıl
Bence bu daha ilk adim. sonraki adim kullanilan boyayida tekrar kullanabilmek... iste bu olayida cozdukleri zaman masraf diye birsey kalmayacak 1 defa alacaksin yillarca kullanacaksin... ancak bunu istemeyenler engelliyorda olabilirler bu teknolojiyi...
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