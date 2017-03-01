Toshiba çip bölümü için 13 milyar dolar istiyor

Toshiba’nın çip bölümünün tamamının 9-12 milyar dolar değere sahip olduğu düşünülüyor. Şirket daha önceki raporlarda tüm çip operasyonları için 18-22 milyar dolarlık bir değer biçen şirketin şimdi ise taliplerinden 13 milyar dolar bekliyor. Şirket her ne kadar kendisi için belki de en önemli bölümü satacak olsa da bu satış Toshiba’nın Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nın 1.seviyesinde tutunmasına yetmeyecek.
Talipler Çok Ama Şartlar Sıkı
Toshiba’nın çip biriminin potansiyel talipleri arasında görünen Güney Koreli üretici Hynix; Foxconn, Westerdn Digital ve Micron Technology arasından sadece Hynix çip birimi için talip olduğunu dile getirirken diğer şirketler konu hakkında henüz bir yorum yapmış değil. Aslında şirketleri Toshiba’nın çip bölümüne ilgi duyuyor olsalar bile satın almak konusunda endişelendiren bazı unsurlar mevcut.
Bunlardan ilki Toshiba’nın bölümü öncelikle bir Japon şirketine satmak istemesi ancak bir Japon şirketi talip olmazsa yabancı üreticilerle de ‘’Japonya'da üretimi sürdürmek’’ kaydıyla anlaşma imkanının bulunuyor olması. Ülkedeki istihdamı korumak isteyen Toshiba, yapılacak olan anlaşmaya böyle bir şart koyarak çip bölümünü yabancı bir şirkete satsa da ülke ekonomisine zarar vermeden bu işin içinden sıyrılmak istiyor ancak bu durum bölümü satın alacak yabancı şirketler için ekstra bir yük olacak.
Satışı zorlayan bir diğer unsur ise taliplerin çoğunun halihazırda çip üretimi yapan şirketler olması. Bu da eğer anlaşmaya varılsa bile tekelcilik karşıtı düzenleyici kuruluşların anlaşma üzerinde uzun incelemeler yapacak olması ve anlaşmanın onayının epey gecikmesi anlamına geliyor. Hem Toshiba hem de diğer şirketlerin böyle bir gecikmeden hoşnut olmayacağı açık ancak Samsung’un ardından çip alanındaki en büyük üreticiye ait operasyonları devralmak uzun incelemeleri de beraberinde getirecek.
Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın kendisine danışmanlık yaptığı Toshiba, bir an önce çip bölümünün yeni sahibini bulmak ve önümüzdeki yılın mart ayına kadar satış işlemlerini tamamen bitirmek istiyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-01/toshiba-said-to-seek-bids-for-chip-unit-at-13-billion-valuation-izqbd573 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İlk öncelik yine bir Japon şirketine satış yapmak.
Eğer bu mümkün değilse, üretimin Japonya sınırları içerisinde yapılmasına devam etmek.
İşte yüksek refah seviyelerine ulaşmak, dünyada söz sahibi olmak böyle böyle oluyor, köprü otoban yapmakla değil.
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Birkaç yıla kalmadan quantum pc çıkacak ve sanal işletim sitemli dandik donanımlı tabletlerde internet üzerinden GTA 100 oynatacaklar sizde paşa paşa bütün herşeyinizi o sistemde yapacaksınız ve şu site haclendi bilgileriniz çalındı dendiğinde dımdızlak kaldığınızı anlayacaksınız çünkü maaşınız bitcoin, evinizin tapusu jpg, kimliğiniz dijital ve hepsi bir yerde olacak tek tuşla hop kaybolacak demedi demeyin aha da buradan yazıyorum konuyla ne alakası var derseniz bence 13 milyar dedikleri artık çöp.
Keşke biz satın alsak bu şirketi ama zor iş. Belki Japonya üzerinden dolar işlerimizi daha ucuza yapabilecek bir paravan olarak kullanabilirdik ama değersizleşince her paraya kadar değersizleşiyor bizimki de. :D
Not: Adamların Japonya şartı varmış orda üretmesi lazımmış.