Toshiba çip bölümü için 13 milyar dolar istiyor

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Toshiba, ABD’deki nükleer santral inşaatlarından büyük bir zararla ayrılmış ve bu zarar şirketin adeta belini bükmüştü. Net zararın şu an için 6.3 milyar dolar olduğu şirkette, yarım kalan nükleer santral inşaatları ve hızla değer kaybeden hisselerle birlikte zararın yıl sonunda 10 milyar doları bulması bekleniyor. Bir yıl içinde neredeyse yarı yarıya değer kaybeden şirket ilk olarak çip bölümünün %20’sini satmaya karar vermiş ancak buradan gelen miktarın yetersiz olacağını düşünerek çip bölümünün neredeyse tamamını satacağını duyurmuştu.

Toshiba’nın çip bölümünün tamamının 9-12 milyar dolar değere sahip olduğu düşünülüyor. Şirket daha önceki raporlarda tüm çip operasyonları için 18-22 milyar dolarlık bir değer biçen şirketin şimdi ise taliplerinden 13 milyar dolar bekliyor. Şirket her ne kadar kendisi için belki de en önemli bölümü satacak olsa da bu satış Toshiba’nın Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nın 1.seviyesinde tutunmasına yetmeyecek.

Talipler Çok Ama Şartlar Sıkı

Toshiba’nın çip biriminin potansiyel talipleri arasında görünen Güney Koreli üretici Hynix; Foxconn, Westerdn Digital ve Micron Technology arasından sadece Hynix çip birimi için talip olduğunu dile getirirken diğer şirketler konu hakkında henüz bir yorum yapmış değil. Aslında şirketleri Toshiba’nın çip bölümüne ilgi duyuyor olsalar bile satın almak konusunda endişelendiren bazı unsurlar mevcut.

Bunlardan ilki Toshiba’nın bölümü öncelikle bir Japon şirketine satmak istemesi ancak bir Japon şirketi talip olmazsa yabancı üreticilerle de ‘’Japonya'da üretimi sürdürmek’’ kaydıyla anlaşma imkanının bulunuyor olması. Ülkedeki istihdamı korumak isteyen Toshiba, yapılacak olan anlaşmaya böyle bir şart koyarak çip bölümünü yabancı bir şirkete satsa da ülke ekonomisine zarar vermeden bu işin içinden sıyrılmak istiyor ancak bu durum bölümü satın alacak yabancı şirketler için ekstra bir yük olacak.

Satışı zorlayan bir diğer unsur ise taliplerin çoğunun halihazırda çip üretimi yapan şirketler olması. Bu da eğer anlaşmaya varılsa bile tekelcilik karşıtı düzenleyici kuruluşların anlaşma üzerinde uzun incelemeler yapacak olması ve anlaşmanın onayının epey gecikmesi anlamına geliyor. Hem Toshiba hem de diğer şirketlerin böyle bir gecikmeden hoşnut olmayacağı açık ancak Samsung’un ardından çip alanındaki en büyük üreticiye ait operasyonları devralmak uzun incelemeleri de beraberinde getirecek.

Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın kendisine danışmanlık yaptığı Toshiba, bir an önce çip bölümünün yeni sahibini bulmak ve önümüzdeki yılın mart ayına kadar satış işlemlerini tamamen bitirmek istiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-01/toshiba-said-to-seek-bids-for-chip-unit-at-13-billion-valuation-izqbd573