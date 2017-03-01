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Toshiba çip bölümü için 13 milyar dolar istiyor

Japon teknoloji devi Toshiba, mali durumunu düzeltmek için çoğunluk hisselerini satma kararı aldığı çip bölümü için daha önceki beklentilerinden az bir miktara razı olmuş gibi görünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toshiba çip bölümü için 13 milyar dolar istiyor
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Toshiba, ABD’deki nükleer santral inşaatlarından büyük bir zararla ayrılmış ve bu zarar şirketin adeta belini bükmüştü. Net zararın şu an için 6.3 milyar dolar olduğu şirkette, yarım kalan nükleer santral inşaatları ve hızla değer kaybeden hisselerle birlikte zararın yıl sonunda 10 milyar doları bulması bekleniyor. Bir yıl içinde neredeyse yarı yarıya değer kaybeden şirket ilk olarak çip bölümünün %20’sini satmaya karar vermiş ancak buradan gelen miktarın yetersiz olacağını düşünerek çip bölümünün neredeyse tamamını satacağını duyurmuştu.

Toshiba’nın çip bölümünün tamamının 9-12 milyar dolar değere sahip olduğu düşünülüyor. Şirket daha önceki raporlarda tüm çip operasyonları için 18-22 milyar dolarlık bir değer biçen şirketin şimdi ise taliplerinden 13 milyar dolar bekliyor. Şirket her ne kadar kendisi için belki de en önemli bölümü satacak olsa da bu satış Toshiba’nın Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nın 1.seviyesinde tutunmasına yetmeyecek.

Talipler Çok Ama Şartlar Sıkı

Toshiba’nın çip biriminin potansiyel talipleri arasında görünen Güney Koreli üretici Hynix; Foxconn, Westerdn Digital ve Micron Technology arasından sadece Hynix çip birimi için talip olduğunu dile getirirken diğer şirketler konu hakkında henüz bir yorum yapmış değil. Aslında şirketleri Toshiba’nın çip bölümüne ilgi duyuyor olsalar bile satın almak konusunda endişelendiren bazı unsurlar mevcut.

Bunlardan ilki Toshiba’nın bölümü öncelikle bir Japon şirketine satmak istemesi ancak bir Japon şirketi talip olmazsa yabancı üreticilerle de ‘’Japonya'da üretimi sürdürmek’’ kaydıyla anlaşma imkanının bulunuyor olması. Ülkedeki istihdamı korumak isteyen Toshiba, yapılacak olan anlaşmaya böyle bir şart koyarak çip bölümünü yabancı bir şirkete satsa da ülke ekonomisine zarar vermeden bu işin içinden sıyrılmak istiyor ancak bu durum bölümü satın alacak yabancı şirketler için ekstra bir yük olacak.

Satışı zorlayan bir diğer unsur ise taliplerin çoğunun halihazırda çip üretimi yapan şirketler olması. Bu da eğer anlaşmaya varılsa bile tekelcilik karşıtı düzenleyici kuruluşların anlaşma üzerinde uzun incelemeler yapacak olması ve anlaşmanın onayının epey gecikmesi anlamına geliyor. Hem Toshiba hem de diğer şirketlerin böyle bir gecikmeden hoşnut olmayacağı açık ancak Samsung’un ardından çip alanındaki en büyük üreticiye ait operasyonları devralmak uzun incelemeleri de beraberinde getirecek.

Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın kendisine danışmanlık yaptığı Toshiba, bir an önce çip bölümünün yeni sahibini bulmak ve önümüzdeki yılın mart ayına kadar satış işlemlerini tamamen bitirmek istiyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-01/toshiba-said-to-seek-bids-for-chip-unit-at-13-billion-valuation-izqbd573 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
BİR KERE O "ALLAHİSEN" DEĞİL(HAŞA. BÖYLE DENMEZ) "ALLASEN" DİYORLAR.
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V4LKyR 2 yıl
Görüyor musun adamlar ülkelerini, kendi halkını nasıl koruyorlar?
İlk öncelik yine bir Japon şirketine satış yapmak.
Eğer bu mümkün değilse, üretimin Japonya sınırları içerisinde yapılmasına devam etmek.
İşte yüksek refah seviyelerine ulaşmak, dünyada söz sahibi olmak böyle böyle oluyor, köprü otoban yapmakla değil.
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DH Misafiri 2 yıl
ne yapılıp edilip satın alınması lazım, gökçek bey bir parka 3.5Milyar dolar gömerken çerek parası gelir bence bizim hükümete zaten 800milyar kusur borc var dkunmaz bence, direk alsınlar aselsan vs japonyada bile uretilse bişey değişmez çok farklı bir ufuk vizyon gelecek kadar.
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DH Misafiri 2 yıl
Silah alacağımıza şöyle markaları alalımda ilerde bir yerlere geliriz belki ülke olarak
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gxhero 2 yıl
13 milyar az değil mi ya allahisen...
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Birkaç yıla kalmadan quantum pc çıkacak ve sanal işletim sitemli dandik donanımlı tabletlerde internet üzerinden GTA 100 oynatacaklar sizde paşa paşa bütün herşeyinizi o sistemde yapacaksınız ve şu site haclendi bilgileriniz çalındı dendiğinde dımdızlak kaldığınızı anlayacaksınız çünkü maaşınız bitcoin, evinizin tapusu jpg, kimliğiniz dijital ve hepsi bir yerde olacak tek tuşla hop kaybolacak demedi demeyin aha da buradan yazıyorum konuyla ne alakası var derseniz bence 13 milyar dedikleri artık çöp.
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axaxa 2 yıl
Batan geminin malları
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M.Akif Ersoy 2 yıl
"Japonyada istihdam" şartı olmasa altın yumurtlayan tavuk.
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GkhnAkyolTr 2 yıl
Ah toshiba ah ben senden bir notebook aldim 2007 de hala kullaniyorum o yuzden marka olarak seni seviyorum ama sen ne hallere dustun harbiden ilk laptobu üreten yeni teknolojiler üreten marka nerde simdiki marka nerde daglar kadar fark var bu japon sirketler nedense hep deger kaybediyo yada satiliyor bu japonlara ne oluyor ben anlamiyorum bi suru teknolojiyi bulan ulkenin firmalari su an bu haldeler ama ben eminim bu sirketlerin ust yonetimi hep japon ve bu japonlardaki koklerine bagli kalma durumu zaten onlarin sonunu getircek.
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sis651 2 yıl GkhnAkyolTr
2009'da Casper aldım hala çalışıyor, sıkıntı yok. :D Toshiba ürünleri iyi ama ne zaman fiyatlara baksam hep diğer markalara göre pahalı kalıyor. Yeni ürünlerinde eskisi gibi kalın kasalar da kullanamadıkları için yeniler eskiler kadar sağlam da değillerdir gibime geliyor.
Keşke biz satın alsak bu şirketi ama zor iş. Belki Japonya üzerinden dolar işlerimizi daha ucuza yapabilecek bir paravan olarak kullanabilirdik ama değersizleşince her paraya kadar değersizleşiyor bizimki de. :D
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zdniz 2 yıl
Ben devlet olsam direk tereddüt olmadan alırım fabrikayıda ülkeme kurarım hazır çip fabrikası dünya kadar patenti vardır şimdi onun ama işde bizim düşündümüzü devlet düşünmez.
Not: Adamların Japonya şartı varmış orda üretmesi lazımmış.
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