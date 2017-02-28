General Mobile ve Vestel’e ‘Android European Hero’ Ödülü

Android platformunu başarılı bir şekilde kullanarak üretim süreçlerine entegre eden markaların ödüllendirildiği ‘Android European Hero’, MWC 2017 fuarı bünyesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte ülkemizden de iki marka yer aldı.
Android platformu, cihaz üreticilerine sunduğu açık ekosistemi ile yenilik konusunda cesaretlendirerek, kendilerine özgü model ve çözümler geliştirmelerine olanak tanıyor. Dünyanın 175 ülkesinde, 1300’den fazla markaya ait, 24 binin üstünde farklı türde cihaz Android platformu üzerinde çalışıyor.Ayrıca Bkz. "Lenovo’dan uygun fiyata melez Windows 10 tablet "
‘Android European Hero’ etkinliğinde Avrupa kıtasından toplam 9 marka seçildi. Bu markalar arasında yer alan General Mobile ve Vestel; yaratıcılıkları, yüksek kaliteye odaklılıkları ve Android’in yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak rekabetçi bir pazarda ayrışma konusundaki kararlılıkları ile ödül almaya hak kazandılar.
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Kapsamlı bir çalışma sonucu ortaya çıkan 3.6 metre eninde 1.9 metre uzunluğundaki Venus telefon duvarının en önemli özelliği 504 farklı ekrana verilen görüntü ile bütünleşik bir görüntü elde edilmesi. Dünyanın en büyük telefon duvarının yapımında kullanılan Vestel V3 5570, 5.5” Full HD IPS ekranı sayesinde full HD kalitesinde görüntü sunuyor. Doğadaki ışık yansımalarından ilham alarak tasarlanan Vestel Venus V3 5570, özel diamond cut teknolojisi kullanılarak oluşturulan çerçevesi ile benzersiz bir karizma ve stil sahibi bir duruş sergiliyor.
Lakin general mobile neden almış bulamadım Venüs ise güzel bir tasarım yapmış alkış :)
Android European Hero olayina tekrar donersek boyle bir kurulus kimlere ait hangi ulkede Google Amca ya sordum arastirdim hicbirsey cikmamis ama ne hikmetse Yerli Medya da sadece haber yapilmis ustelik gorsellerine kadar ayni icerik ....
Vestel ve General Mobile ortaklasa kendi aralarinda odul vermisler ...
General Mobile 6 urunu internette tanitilan gorsellerde resimi videosive bircok fotograflarda DONANIMSAL FIZIKSEL FARKLI EKRAN CERCEVESI ( siyah cercevesi en az 3 kat daha kalin alan kaplamakta bariz ) gorulmekedir .
Fabrikalarin nitel ve nicel olarak Turkiye yi cok fazla abartildigi icin kanitlar sundum . Dunya yi tanimayanlar kendi kisitli dunyalarini ve cevrelerini overler burda oldugu gibi gerci ovmekten cok kusma var ...
Bir de General Mobile ve Vestel in Cin deki satin aldigi firmalarin fabrikalarina bir bakin ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .
@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
ucuz işcilik modern köleliktir.
diğer yorumlarına katılıyorum.özellikle kalitesiz olduğu dışından belli olan bir cihazdan yüksek kar elde etmeğe çalışıyorlar.haliyle satış yapamıyorlar
bu arada şayomi dünya devi falan değil.dünya devi olan şirketler hemen her ülkeye ürünlerini yolluyorlar.misal huawei. çinli ama tipik çinli şirket değil.
Hangi başarı hangi katkıdan alınmış yani yazılımsal veya donanımsal bir katkı mı?
Yoksa var olan yazılım ve donanımdan bir aksiyon mu yapmışlar.
ne yapmışlar bunu yazın bizde alkışlayalım.
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