General Mobile ve Vestel’e ‘Android European Hero’ Ödülü

Android platformunu başarılı bir şekilde kullanarak üretim süreçlerine entegre eden markaların ödüllendirildiği ‘Android European Hero’, MWC 2017 fuarı bünyesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte ülkemizden de iki marka yer aldı.

Android platformu, cihaz üreticilerine sunduğu açık ekosistemi ile yenilik konusunda cesaretlendirerek, kendilerine özgü model ve çözümler geliştirmelerine olanak tanıyor. Dünyanın 175 ülkesinde, 1300’den fazla markaya ait, 24 binin üstünde farklı türde cihaz Android platformu üzerinde çalışıyor.

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‘Android European Hero’ etkinliğinde Avrupa kıtasından toplam 9 marka seçildi. Bu markalar arasında yer alan General Mobile ve Vestel; yaratıcılıkları, yüksek kaliteye odaklılıkları ve Android’in yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak rekabetçi bir pazarda ayrışma konusundaki kararlılıkları ile ödül almaya hak kazandılar.