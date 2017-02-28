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General Mobile ve Vestel’e ‘Android European Hero’ Ödülü

Mobil Dünya Konferansı 2017 kapsamında düzenlenen etkinlikte Avrupa’dan seçilen 9 marka arasına giren General Mobile ve Vestel, ‘Android European Hero’ ödülüne layık görüldü.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android platformunu başarılı bir şekilde kullanarak üretim süreçlerine entegre eden markaların ödüllendirildiği ‘Android European Hero’, MWC 2017 fuarı bünyesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte ülkemizden de iki marka yer aldı.

Android platformu, cihaz üreticilerine sunduğu açık ekosistemi ile yenilik konusunda cesaretlendirerek, kendilerine özgü model ve çözümler geliştirmelerine olanak tanıyor. Dünyanın 175 ülkesinde, 1300’den fazla markaya ait, 24 binin üstünde farklı türde cihaz Android platformu üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Lenovo’dan uygun fiyata melez Windows 10 tablet "

‘Android European Hero’ etkinliğinde Avrupa kıtasından toplam 9 marka seçildi.  Bu markalar arasında yer alan General Mobile ve Vestel; yaratıcılıkları, yüksek kaliteye odaklılıkları ve Android’in yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak rekabetçi bir pazarda ayrışma konusundaki kararlılıkları ile ödül almaya hak kazandılar.

 

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Mad 2 yıl en beğenilen
General Mobile ve Vestel; yaratıcılıkları, yüksek kaliteye odaklılıkları ve Android’in yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak ------ 404
Yanıtla +82
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Exfat 2 yıl
Umarım ödülleri çinli veya hintli abilere gönderirler. Eritip kullanırlardı
2 Yanıt Yanıtla +26
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tugares 2 yıl
Vestel yaratıcı montaj dalında almış olmasın o ödülü
Yanıtla +23
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fenerbahce_34 2 yıl
Yüzde yüz yerli yapsan yine bı kılıf bulur yine bı hata bulup eleştirir içimizdeki İrlandalılar
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dedeland 2 yıl
Barselona’da düzenlenen, dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği Mobile World Congress’deki standında 504 Vestel Venus telefonla dünyanın en büyük telefon duvarını inşa eden Vestel yepyeni bir rekora imza attı.
Kapsamlı bir çalışma sonucu ortaya çıkan 3.6 metre eninde 1.9 metre uzunluğundaki Venus telefon duvarının en önemli özelliği 504 farklı ekrana verilen görüntü ile bütünleşik bir görüntü elde edilmesi. Dünyanın en büyük telefon duvarının yapımında kullanılan Vestel V3 5570, 5.5” Full HD IPS ekranı sayesinde full HD kalitesinde görüntü sunuyor. Doğadaki ışık yansımalarından ilham alarak tasarlanan Vestel Venus V3 5570, özel diamond cut teknolojisi kullanılarak oluşturulan çerçevesi ile benzersiz bir karizma ve stil sahibi bir duruş sergiliyor.
Lakin general mobile neden almış bulamadım Venüs ise güzel bir tasarım yapmış alkış :)
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smart1978 2 yıl
Cok ovulen fabrikalar cokta buyuk degilmis anlasilan . Gercekler tokat gibidir . Bazilarini cildirtir hata kufurbaz bile olurlar ibretlik yukarda cevaplari var ... Kendilerini bir bilseler
ne hallerdeler ... Netice bu Hatice de bu ...
Android European Hero olayina tekrar donersek boyle bir kurulus kimlere ait hangi ulkede Google Amca ya sordum arastirdim hicbirsey cikmamis ama ne hikmetse Yerli Medya da sadece haber yapilmis ustelik gorsellerine kadar ayni icerik ....
Vestel ve General Mobile ortaklasa kendi aralarinda odul vermisler
...
General Mobile 6 urunu internette tanitilan gorsellerde resimi videosive bircok fotograflarda DONANIMSAL FIZIKSEL FARKLI EKRAN CERCEVESI ( siyah cercevesi en az 3 kat daha kalin alan kaplamakta bariz ) gorulmekedir
.
Fabrikalarin nitel ve nicel olarak Turkiye yi cok fazla abartildigi icin kanitlar sundum . Dunya yi tanimayanlar kendi kisitli dunyalarini ve cevrelerini overler burda oldugu gibi gerci ovmekten cok kusma var ...

Bir de General Mobile ve Vestel in Cin deki satin aldigi firmalarin fabrikalarina bir bakin
...
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Source 2 yıl
Helal olsun, cep telefonu konusunda yerli markalarımız emekleme dönemimde olsada dünya devleri ile rekabet edecekleri günlerde gelir inşallah.
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smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
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fox5578 2 yıl smart1978
birde fotoğraflarda fark edildiği gibi üst kısımda 3 nokta varken videoda 2 tane var. daha şık gözüküyor izlenimi verilmiş olabilir
1 Yanıt Yanıtla
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smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Merhaba Ekrem Bey.
Android European Hero hakkinda internetten bir arastirma yapdim hicbirsey cikmadi . Yeri nerededir hangi ulkeden bu kurulus ?
Hicbirsey bulamadim .
Google dan bile arastirdim yabanci ulkelerin tarayicilarindan da aradim ne hikmetse Turkce ve Turkiye deki haber sitelerinden ayni kalip haber cikiyor ...
Sanirim Android European Hero bir Turk kurulusu olsa gerek . Kendi kendilerine odul veriyorlar gibi ...
Bence bu haber RESMEN ALGI OPERASYONUDUR !
Akli olan bilirki boyle bir odul verecek kurum olsa bile hak edecek baska firmalar var daha dogrusu Turkiye bu listeye girmesi imkansiz . Bu 2 firma yenilik olsun kalite olsun hicbirsey yaptiklari yok . Eskimis donanimlari hatta giris seviyesi donanimlari CPU ve GPU lu cihazlari ust seviye diye ilan etmeleri bile kendi basina fiyaskodur Vestel basta olmak uzere ...
General Mobile TELPA icin se Merkezi NEw York olan sozde yerli firmanin yeni tanittiti Android One platformlu cihazina ait gorsel tanitim gorseli cihazin kendisi fuardaki hali kasasi bir degil ben de ilk gun bahsetmistir dh uyesi fox5578 kaniti paylasmis iste :
forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki siyah cerceve 3 kat daha fazla bir alan kaplamis ama sanal teshirde internet videolarinda sanki o siyah cerceveler hic yokmus gibi sunmalari tuketiciyi kandirmadir DAVALIK bir konudur .
Daha dogrusu Turkiye dunyaya rezil olmustur . Vaatleri ile gercekleri arasinda kotu farktan oturu Turkiye hem kendi vatandasina hem de dis piyasaya karsi kotu bir imaj olusturmustur .

@ dedeland @zaomss , Bence boyle bir kurulus varsa da Turkiyeden uydurulmustur . Arastirdim hangi firma filan hicbirsey bulmadim . Belki de odul alan firmlar rusvetle bu kurulustan kendilerini sectirmek istemis olabilirler .
Boyle bir kurulus velevki olsa bile boyle bir odulu hak edecek birsuru firma urunleri ile fuarda vardir .
Bence bu resmen sahtekarlik gibi ...
1 Yanıt Yanıtla +2
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acbold 2 yıl
Süper yuropınn hirooo
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Musty3535123 2 yıl
vestel telefonlarını satmak kendini geliştirmek istiyorsa kar marjını düşürüp kazık satmıycak, devlete vergi koyun diye ağlamıycak. xiaomi nasıl bu kadar kısa sürede dünya devi oldu ? adamlarda kalite var, fiyat/performans var, ucuz işçilik var. vestelde bunların hiçbiri yok. vestel in şuanki görünümü milleti kazıklamak.
2 Yanıt Yanıtla +1
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3arbar 2 yıl Musty3535123
AVCI_31
vestel telefonlarını satmak kendini geliştirmek istiyorsa kar marjını düşürüp kazık satmıycak, devlete vergi koyun diye ağlamıycak. xiaomi nasıl bu kadar kısa sürede dünya devi oldu ? adamlarda kalite var, fiyat/performans var, ucuz işçilik var. vestelde bunların hiçbiri yok. vestel in şuanki görünümü milleti kazıklamak.

ucuz işcilik modern köleliktir.
diğer yorumlarına katılıyorum.özellikle kalitesiz olduğu dışından belli olan bir cihazdan yüksek kar elde etmeğe çalışıyorlar.haliyle satış yapamıyorlar
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3arbar 2 yıl Musty3535123
AVCI_31
vestel telefonlarını satmak kendini geliştirmek istiyorsa kar marjını düşürüp kazık satmıycak, devlete vergi koyun diye ağlamıycak. xiaomi nasıl bu kadar kısa sürede dünya devi oldu ? adamlarda kalite var, fiyat/performans var, ucuz işçilik var. vestelde bunların hiçbiri yok. vestel in şuanki görünümü milleti kazıklamak.

bu arada şayomi dünya devi falan değil.dünya devi olan şirketler hemen her ülkeye ürünlerini yolluyorlar.misal huawei. çinli ama tipik çinli şirket değil.
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dedeland 2 yıl
Haber eksik duruyor!
Hangi başarı hangi katkıdan alınmış yani yazılımsal veya donanımsal bir katkı mı?
Yoksa var olan yazılım ve donanımdan bir aksiyon mu yapmışlar.
ne yapmışlar bunu yazın bizde alkışlayalım.
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tbbtl 2 yıl
Vestel politikalarını ve ürünlerini 90 lı yıllardan beri çok iyi tanıyan ve fikirlerimi daha önce bu sitede detaylı bir şekilde yazmış biri olarak söylüyorum, ürünler fiyatlarına göre kalitesiz, servis olayı tamamen göstermelik ve aldatmacadır. 90 lı yıllarda çıkardıkları bilgisayarlardan, uydu alıcılarından milletin çektiklerini sadece ilgilenenler bilir. Venüs adı altında çıkardıkları telefonlar şu andaki fiyatının yarı fiyatına satılmaları gerekir. Ayrıca sırf Vestel ve casper için yurt dışından gelen telefonlara ek vergi gelmiştir. (gelmedi diyen arkadaş iyice araştırsın) Kızımın Venüs telefonu garanti süresi içerisinde bozulmuş tam 4 defa servise gitmiş, her defasında başka bir arıza ile geri dönmüştür. Ensonunda garantide olduğu halde tüketici mahkemesine başvurdum ve kazandım. Bunu tebliğ etmeme rağmen bir sonuç alamadım. Hiç Vestelin Türkiye de sattığı ile Avrupa ya sattığı televizyonlarını inceleyeniniz varmı. Takip edenler yerli denilen ürünlerin ne kadarının yerli olduğunu bilir. Yerli firmalar ve ürünleri kesinlikle desteklenmelidir. Ancak firmalarda ürünlerinin arkasında durmalı, dürüst olmalı ve kaliteli serviz sunmalıdır.
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FatihAsl 2 yıl
Helal olsun. bu ödül yüzünden üzülenlerin olması beni çok üzdü
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