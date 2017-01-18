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Toshiba flash depolama bölümünü ayırabilir

Tarihinin en zor finansal günlerini geçiren Toshiba’da radikal hamleler yapmak kaçınılmaz gibi görünüyor. Firmanın önünde hisse satışı veya depolama bölümünü ayırma seçenekleri var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6b
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5
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba flash depolama bölümünü ayırabilir

Son dönemde yaşanan yolsuzluk skandalları ve nükleer santral işinde kaybedilen milyarlarca dolar, Toshiba’yı farklı stratejilere itiyor. Firmanın gündeminde yonga bölümünün bir kısmını satmak veya flash depolama bölümünü ayrı bir iştirak haline getirmek var.

Seçenekler Zorunlu Hale Geldi

Özellikle firmanın kredi notunun düşürülmesi kredi çekmeyi çok zor hale getirdi. Bankalarla yeniden arayı bulabilmek için firmanın önünde iki seçenek var. Ya yeniden yapılanma ya da gelir getirecek hisse satışları.

Finansal açıdan zor günler geçiren firmanın hali hazırda en iyi iş yapan bölümü flash depolama birimi olarak gözüküyor. Akıllı telefon ve SSD birimlerinde kullanılan flash depolama bellekleri son dönemde büyük talep görüyor. Toshiba da pazarda tedarik yapan önemli firmalardan birisi.

Bölüm tüm faaliyet karının neredeyse yüzde 50’sini üretiyor. Ayrıca Western Digital ile ortak yapılmış yatırımlar da mevcut. Bu bölümü ayrı bir iştirak haline getirmek daha fazla fon elde edilmesini sağlayacak ve dolaylı da olsa firmanın kasasına para girmiş olacak.

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Diğer taraftan yonga bölümünde yüzde 20 civarında bir hisse satışı da gündemde. Böylece firma 2.7 milyar civarında bir gelir elde edecek. Bu gelir ile mali durumun biraz daha düzeltilebileceği ifade ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama yok ancak şimdiden borsada yüzde 5 civarında bir artış görüldü. Aralık ayından bu yana Toshiba hisseleri neredeyse dibi görmek üzereydi. Yatırımcıların muhtemel bir hamleye sıcak baktıkları anlaşılıyor. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/toshiba-considering-spinoff-of-memory-chip-business Yorum Yaz
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zdniz 2 yıl en beğenilen
Toshiba eskiden kaliteliydi veya fazla firma olmadığı için biz öyle sanıyoduk. Şu anda Lenovo da 2 bin TL olan cihazın birebiri Toshiba da 4 bin TL. Ssd lerine bakıyosun ahım şahım bi özellikleri yok ama fiyatları dudak uçuklatıyor. Satmaması normal parçalanmasıda. Artık çok fazla rekabet var ya fiyat performans olaçaksın yada farklı özelliklerinle ayrışaçaksın ki Toshiba bunu hiç bi zaman yapamıyor tipik Japon firması.
Toshiba eskiden kaliteliydi veya fazla firma olmadığı için biz öyle sanıyoduk. Şu anda Lenovo da 2 bin TL olan cihazın birebiri Toshiba da 4 bin TL. Ssd lerine ...
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Çağdaş 1 yıl
Fiyatları niye acayipti acaba özellikle notebook için söylüyorum. U serisine sahip laptopların saçma sapan fiyatları var. Aslında bir yandan toshibaya hastayım. Windows mobil telefonu hala aklımda =(
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zdniz 2 yıl en beğenilen
Toshiba eskiden kaliteliydi veya fazla firma olmadığı için biz öyle sanıyoduk. Şu anda Lenovo da 2 bin TL olan cihazın birebiri Toshiba da 4 bin TL. Ssd lerine bakıyosun ahım şahım bi özellikleri yok ama fiyatları dudak uçuklatıyor. Satmaması normal parçalanmasıda. Artık çok fazla rekabet var ya fiyat performans olaçaksın yada farklı özelliklerinle ayrışaçaksın ki Toshiba bunu hiç bi zaman yapamıyor tipik Japon firması.
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nty35 2 yıl
bu kadar kötü durumda olduklarını bilmiyordum. halbuki türkiyede pek çok hastanede MR , bilgisayarlı tomografi, ekokardiyografi ve ultrasonografi gibi olmazsa olmaz cihazların önemli bir kısmı toshiba marka.
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sevket861 2 yıl nty35
nty35
bu kadar kötü durumda olduklarını bilmiyordum. halbuki türkiyede pek çok hastanede MR , bilgisayarlı tomografi, ekokardiyografi ve ultrasonografi gibi olmazsa olmaz cihazların önemli bir kısmı toshiba marka.

Bir radyoloji teknikeri olarak söyleyeyim tomografileri rezalet . Mr görmedim.
Tomografide siemens Mr da Çekimde Ge iyi fakat personel odaklı yapılmış kullanması nispeten kolay ve Kolay yoldan tüm fonksiyonlara ulaşabildiğin tek marka Philips.Daha sonra Siemens geliyor.
Ge pek kullanıcı dostu değil.
Toshibaların tek güzel yanı fiyatlarının baya ucuz olması onun dışında en kotu tıbbi cihaz ureticisi diyebilirim.
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