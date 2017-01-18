Toshiba flash depolama bölümünü ayırabilir

Son dönemde yaşanan yolsuzluk skandalları ve nükleer santral işinde kaybedilen milyarlarca dolar, Toshiba’yı farklı stratejilere itiyor. Firmanın gündeminde yonga bölümünün bir kısmını satmak veya flash depolama bölümünü ayrı bir iştirak haline getirmek var.

Seçenekler Zorunlu Hale Geldi

Özellikle firmanın kredi notunun düşürülmesi kredi çekmeyi çok zor hale getirdi. Bankalarla yeniden arayı bulabilmek için firmanın önünde iki seçenek var. Ya yeniden yapılanma ya da gelir getirecek hisse satışları.

Finansal açıdan zor günler geçiren firmanın hali hazırda en iyi iş yapan bölümü flash depolama birimi olarak gözüküyor. Akıllı telefon ve SSD birimlerinde kullanılan flash depolama bellekleri son dönemde büyük talep görüyor. Toshiba da pazarda tedarik yapan önemli firmalardan birisi.

Bölüm tüm faaliyet karının neredeyse yüzde 50’sini üretiyor. Ayrıca Western Digital ile ortak yapılmış yatırımlar da mevcut. Bu bölümü ayrı bir iştirak haline getirmek daha fazla fon elde edilmesini sağlayacak ve dolaylı da olsa firmanın kasasına para girmiş olacak.

Ayrıca Bkz.

"HTC One A9 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor"

Diğer taraftan yonga bölümünde yüzde 20 civarında bir hisse satışı da gündemde. Böylece firma 2.7 milyar civarında bir gelir elde edecek. Bu gelir ile mali durumun biraz daha düzeltilebileceği ifade ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama yok ancak şimdiden borsada yüzde 5 civarında bir artış görüldü. Aralık ayından bu yana Toshiba hisseleri neredeyse dibi görmek üzereydi. Yatırımcıların muhtemel bir hamleye sıcak baktıkları anlaşılıyor.