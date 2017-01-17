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HTC One A9 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor

Geçen yılın en çok satan modellerinden olan ve firmaya iyi bir gelir bırakan HTC One A9 için hazırlıklar tamamlandı. Pilot olarak ABD’de Android 7.0 Nougat güncellemesi başlıyor.
2 yıl
4,3b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin geçen yıl ki önemli akıllı telefonları arasında yer alan One A9 için merakla beklenen Android 7.0 Nougat güncellemesi başlıyor. Google’dan onayı alan firma, bir kaç gün içerisinde ABD’de güncellemeyi başlatacağını duyurdu.

Şimdilik Pilot Bölgede

Geçen yılın en çok satan modellerinden olan ve firmaya iyi bir gelir bırakan One A9 için HTC bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyordu. Nihayet çalışmalar tamamlandı ve ABD sınırları içerisinde operatör harici modellere güncelleme için düğmeye basıldı.

Aslında güncelleme bir nevi pilot program özelliği taşıyor. Güncelleme ABD’de bir kaç hafta içerisinde tamamlanacak ve bu süre içerisinde kullanıcılardan geri dönüşler değerlendirilecek. Sonrasında da global pazarlara dağıtılacak. Firma HTC 10 modelinde yaşadığı sıkıntıları yaşamak istemiyor.

Hatırlanacağı üzere HTC 10 için geçtiğimiz haftalarda başlayan Android 7.0 güncellemesi bazı hatalar nedeniyle durdurulmuştu. Performansı etkileyen bu hatalar giderildikten sonra standart güvenlik güncellemesi de eklenecek ve Avrupa’da 3 hafta içerisinde dağıtıma başlayacak.

HTC One A9 modeli güncelleme ile HTC tarafında arayüz iyileştirmeleri, çekirdek uygulamalarda geliştirmeler, ufak dokunuşlar kazanıyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia 6 modeli 1 milyon ön kayıta ulaştı"

Google tarafındaki önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.

 

http://www.ibtimes.co.in/htc-android-nougat-release-schedule-news-one-a9-get-google-mobile-os-7-0-update-any-time-now-712489 Yorum Yaz
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SixSixSix 2 yıl en beğenilen e-Militarist
Lumia'lar batmaz da HTC mi batar?

HTC 10'un kamerası, 2016 yılının en iyi 3 mobil kamerasından biri. Bu 3 cihaz; Samsung Galaxy S7, HTC 10 ve Google Pixel XL. İlk 3'teki bu cihazlardan ikisi HTC üretimi.
Kumlanmaymış... Microsoft Lumia 950 XL kullanan adam; HTC 10'u beğenmiyor.

Herkes iOS'u, Android'i bıraksın arkadaşlar. Gelecek Microsoft Surface Phone'larda. Bildiklerinizi unutun.

Lumia'lar batmaz da HTC mi batar?HTC 10'un kamerası, 2016 yılının en iyi 3 mobil kamerasından biri. Bu 3 cihaz; Samsung Galaxy S7, HTC 10 ve Goo...
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DH Misafiri 2 yıl
ben şuan 01:00 itibariyle indirmeye başladım one a9 kulanıcısıyım ithalatçı garantili almıştım şuan çok memnunum :)
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muharrem55k 2 yıl
Cihazınızın S-OFF ve Unlocked olması lazım. Değilse cid numarasını değiştiremiyorsunuz.
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muharrem55k 2 yıl
Bendeki avrula rom cid numarasini j15 yaparak yükledim.
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xhakan23 2 yıl muharrem55k
muharrem55k
Bendeki avrula rom cid numarasini j15 yaparak yükledim.

nasıl yaptınız anlatırsanız bizde yapalım merak ettik
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DARKKO70 2 yıl
Hocam hic bir ayar yapmadan mi geldi.orjinal rommu
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muharrem55k 2 yıl
Var mı başka Nougat güncellemesini indiren
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RX 480 2 yıl
Htc adamdır en saygı duyduğum telefon üreticisi
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muharrem55k 2 yıl
Bana şuan güncelleme geldi. İndiriyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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GLMD 2 yıl
Htc kalitedir. Boş verin onun bunun kötülemesini Android dünyasında en stabil sistem htcde kasa kalitesi htcde ilkler htcde
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Quoand 2 yıl
HTC 10a bekliyoruz daha 7yi HTC çok sıkıntılı olmaya başladı
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e-Militarist 2 yıl Quoand
Quoand
HTC 10a bekliyoruz daha 7yi HTC çok sıkıntılı olmaya başladı

HTC oldum olası sıkıntılı zaten. Hele HTC 10 tam bir facia. Kamera kumlanma sorunları, ışık sızması sorunları, batarya sorunları...
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Nuroxy 2 yıl
Gelmis yine HTC batarcilar. Cok guluyorum size ya kac senedir batacaklar ama bence TR de az satiliyo diye kesin batarlar. Agzi olan konusuyor yav

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