HTC One A9 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor

HTC’nin geçen yıl ki önemli akıllı telefonları arasında yer alan One A9 için merakla beklenen Android 7.0 Nougat güncellemesi başlıyor. Google’dan onayı alan firma, bir kaç gün içerisinde ABD’de güncellemeyi başlatacağını duyurdu.

Şimdilik Pilot Bölgede

Geçen yılın en çok satan modellerinden olan ve firmaya iyi bir gelir bırakan One A9 için HTC bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyordu. Nihayet çalışmalar tamamlandı ve ABD sınırları içerisinde operatör harici modellere güncelleme için düğmeye basıldı.

Aslında güncelleme bir nevi pilot program özelliği taşıyor. Güncelleme ABD’de bir kaç hafta içerisinde tamamlanacak ve bu süre içerisinde kullanıcılardan geri dönüşler değerlendirilecek. Sonrasında da global pazarlara dağıtılacak. Firma HTC 10 modelinde yaşadığı sıkıntıları yaşamak istemiyor.

Hatırlanacağı üzere HTC 10 için geçtiğimiz haftalarda başlayan Android 7.0 güncellemesi bazı hatalar nedeniyle durdurulmuştu. Performansı etkileyen bu hatalar giderildikten sonra standart güvenlik güncellemesi de eklenecek ve Avrupa’da 3 hafta içerisinde dağıtıma başlayacak.

HTC One A9 modeli güncelleme ile HTC tarafında arayüz iyileştirmeleri, çekirdek uygulamalarda geliştirmeler, ufak dokunuşlar kazanıyor.

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Google tarafındaki önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.