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Toshiba, Iris taraması yapabilen yeni bir sensör duyurdu

3 yıl
1,8b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, Iris taraması yapabilen yeni bir sensör duyurdu

Mobil platformlarda biyometrik güvenlik sistemleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Parmak izi tarayıcılar artık yaygın bir kullanım alanı kazanırken, göz tarama sistemleri de yeni yeni pazara ısınmaya başlıyor. Modül geliştiricileri çalışmalarını hızlandırdı.

Mobil cihazlar için geliştirdiği farklı çözünürlüklerdeki kamera sensörleri ile tanınan Toshiba, Iris taraması yapabilen yeni bir sensör geliştirdiğini duyurdu. BSI arka aydınlatmalı 2.1MP çözünürlüğündeki yeni sensör, T4KE1 model numarasını taşıyor. 

Yakın kızılötesi teknolojisini kullanan sensör böylelikle sadece yüzü değil Iris tabakasını da tanıyabiliyor ve standart renk filtresini es geçerek daha yüksek bir hassasiyet elde edebiliyor. Normalde pek çok göz tarama teknolojisi standart ön kamerayı kullandığı için hassasiyet seviyesi de düşüyordu. Sensör tarama yaptıktan sonra eşleştirme ve doğrulama da yapabiliyor. 

Yeni sensör 1/7.3 inçlik boyuta ve 1.12 mikron piksel büyüklüğüne sahip. Full HD ve 720p videoları 60 kare/saniye hızında çekebilen sensör VGA videoları da 100 kare/saniye hızında çekebiliyor. Pek çok akıllı telefon ile uyumlu bir bağlantı arabirimi sunan sensör önümüzdeki aylarda üretime başlayacak.  

http://www.tomshardware.com/news/toshiba-image-sensor-iris-recognition,30282.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
2.1 MP ise dandik, benim telefonum 21 MP!
(!)
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Guest-F8946C419 3 yıl
iPhone 7deki özellik belli oldu.
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aycibin 3 yıl
dilimizi de tarasın.her açılışta yalayalım ekranı
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Xiaomii 3 yıl
Güzel.Artık geliştirselerde piyasaya sunsalar.Bizde görsek.Sony ninde bu iris konusunda çok önemli adımlar atması gerekli
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noname__ 3 yıl
Neden Iris (ayris) şeklinde yazdınız ki? Türkçede de iris şeklinde mevcuttu bu kelime.
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