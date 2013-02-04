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Toshiba, kumlanmayı azaltan yeni 8MP çözünürlükteki kamera sensörünü duyurdu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, kumlanmayı azaltan yeni 8MP çözünürlükteki kamera sensörünü duyurdu

Hem video hem de görüntü çekiminde HDR özelliği sunan Sony'nin Exmor RS kamera sensörü yılın en başarılı ürünleri arasında gösterilirken, Toshiba da görüntü teknolojileri alanındaki yeniliklerine devam ediyor.

Firma renk kumlanmasını azaltan 1/4 inç formatında yeni kamera sensörünü duyurdu. 8MP çözünürlük sunan bu sensör, ince yapılı mobil cihazlarda daha iyi kamera performansı elde edilmesinin yolunu açıyor.

T4K35 model numaralı CMOS yığınlı sensör, renk kumlanması azaltma devresi (CNR) ve arka aydınlatma birimini biraraya getirerek, rakip üreticilerin 1.4x1.4 mikrometre ölçülerinde başarabildiği bu birleşimi sadece 1.12x1.12 mikrometre ölçülerinde elde ediyor. Bu açıdan da çok daha ince yapılar ortaya çıkıyor.

Sensör 2464 × 3280 piksel çözünürlükte fotoğraf çekebilirken, HDR desteği de sunuyor. Video kayıt hızları 1080p çözünürlükte 30 kare/saniye, 720p çözünürlükte 60 kare/saniye, VGA çözünürlükte 120 kare/saniye şeklinde sıralanıyor. 

Sensörün hacimli üretimine ise önümüzdeki aylarda başlanacağı tahmin ediliyor. 

http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/sensor/selection/topic/1267832_2460.html Yorum Yaz
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St Batuhan 6 yıl
Misafir, Apple sensörü kendi üretmiyor, içindeki sensör Sony'e ait, haberin olsun :)
Diğer yönden gelişme olarak güzel fakat üretim cidden yeni başlıyorsa biraz gecikmiş geldi bana :( Keşke daha önceden başlasaydı da bu senenin amiral gemilerinde (en azından ilk yarı) bulunma ihtimali olurdu. Neyse bu arada Sony'nin Exmor RS sensörü 1080p'de 60fps çekebiliyor da telefon olarak daha destek verilmiyor, sensörün yeteneği var donanımsal olarak yani.
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itachi237 6 yıl
1080p yi 60 fpsde çekebilecek mobil kamera sensörü ne zaman çıkcak acaba?
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@CAN@ 6 yıl itachi237
itachi237

1080p yi 60 fpsde çekebilecek mobil kamera sensörü ne zaman çıkcak acaba?

Daha doğru düzgün 1080p 30Fps çeken az model varken daha yolu var gibi görünüyor.
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gently weeps 6 yıl
git karşılaştır youtube dan fotograf kalitesi olarak z mi iphone5 mi diye. Bakalım hangisi daha iyi.
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DH Misafiri 6 yıl
Bir APPLE değil. Apple kadar güzel fotoğraf çekmesi için 10 fırın ekmek yemeleri lazım. IOS 6 ve IPHONE5 ile apple kendini aştı. IPHONE5S çıksın hemen alacağım zaten
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