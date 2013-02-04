Toshiba, kumlanmayı azaltan yeni 8MP çözünürlükteki kamera sensörünü duyurdu





Hem video hem de görüntü çekiminde HDR özelliği sunan Sony'nin Exmor RS kamera sensörü yılın en başarılı ürünleri arasında gösterilirken, Toshiba da görüntü teknolojileri alanındaki yeniliklerine devam ediyor.





Firma renk kumlanmasını azaltan 1/4 inç formatında yeni kamera sensörünü duyurdu. 8MP çözünürlük sunan bu sensör, ince yapılı mobil cihazlarda daha iyi kamera performansı elde edilmesinin yolunu açıyor.





T4K35 model numaralı CMOS yığınlı sensör, renk kumlanması azaltma devresi (CNR) ve arka aydınlatma birimini biraraya getirerek, rakip üreticilerin 1.4x1.4 mikrometre ölçülerinde başarabildiği bu birleşimi sadece 1.12x1.12 mikrometre ölçülerinde elde ediyor. Bu açıdan da çok daha ince yapılar ortaya çıkıyor.





Sensör 2464 × 3280 piksel çözünürlükte fotoğraf çekebilirken, HDR desteği de sunuyor. Video kayıt hızları 1080p çözünürlükte 30 kare/saniye, 720p çözünürlükte 60 kare/saniye, VGA çözünürlükte 120 kare/saniye şeklinde sıralanıyor.





Sensörün hacimli üretimine ise önümüzdeki aylarda başlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/sensor/selection/topic/1267832_2460.html