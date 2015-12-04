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Toshiba sensör bölümü resmen Sony'nin

Global CMOS sensör pazarının devi Sony, pazarın diğer bir devi olan Toshiba'nın sensör bölümünü satın alarak gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Satış resmen doğrulandı.
3 yıl
2,9b
1
11
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba sensör bölümü resmen Sony'nin

Son dönemde yaptığı yatırımlar sayesinde sensör pazarında önemli büyüme rakamlarına imza atan Sony, 2014 yılın yüzde 40 pazar payı ile kapatmayı başarmıştı. Bir süredir Toshiba'nın sensör bölümü ile ilgilenen firma, bölümü resmen satın alarak pazardaki hakimiyetini iyice perçinledi. 

Sony'nin akıllı telefonlarda kullandığı Exmor serisi sensörleri daha çok gündeme geliyor ve biz de firmayı bu yönüyle daha iyi tanıyoruz. Bununla birlikte üst seviye kamera pazarında da Sony sensörleri büyük ilgi görüyor. Firma sensör bölümünü Sony Semiconductor Corporation adıyla yeni bir iştirak haline getirmiş ve holdingin genel ekonomik problemlerinden etkilenmesinin önüne geçmişti. 

Toshiba ise Nikon D7200 ve D5300 gibi önemli modellere sensör sağlamasına rağmen, CMOS sensör pazarında sadece yüzde 2 civarında bir pazar payına sahip. Sony'nin etkisi nedeniyle Toshiba pazarda müşteri bulmakta zorlanmaya başlamıştı. 

Sony, Toshiba'nın sensör bölümü için toplamda 155 milyon dolar ödeyecek. Satın alma kapsamında Toshiba'nın üretim tesisleri, ekipmanları ve çalışanları komple Sony Semiconductor Corporation'a geçecek. Satın almanın 31 Mart 2016 itibariyle sona ermesi planlanıyor. 

Akıllı telefonları düşük satış rakamında kalmasına rağmen sensörleri sayesinde pazardan önemli bir gelir elde eden Sony, bu durumuyla eşi benzeri olmayan bir firma. Önümüzdeki yıllarda daha fazla üreticinin akıllı telefon pazarına katılmasıyla Sony'nin müşteri sayısı da artacak. Toshiba hamlesi ile Sony, büyüyen talebe cevap verebilmeyi amaçlıyor.  

http://www.theverge.com/2015/12/4/9848222/sony-buys-toshiba-image-sensor-business Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onsos1100 3 yıl en beğenilen
Sony tüm akıllı telefon ve tablet camiasını elinin altına aldı.
Şuan ekran için bir çok firma var işlemci desen yine elinde seçenekler bulunuyor.
Ancak kamera dedi mi sony'den başka seçenek kalmadı.
Buna rağmen en iyi çekim yapan cihazlar hala sony de değil.
Elindeki teknolojiyi en iyi şekilde kullanmadan sony en iyisi olamassın
Sony tüm akıllı telefon ve tablet camiasını elinin altına aldı.Şuan ekran için bir çok firma var işlemci desen yine elinde seçenekler bulunuyor.Ancak ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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mbald 3 yıl onsos1100
onsos1100
Sony tüm akıllı telefon ve tablet camiasını elinin altına aldı.
Şuan ekran için bir çok firma var işlemci desen yine elinde seçenekler bulunuyor.
Ancak kamera dedi mi sony'den başka seçenek kalmadı.
Buna rağmen en iyi çekim yapan cihazlar hala sony de değil.
Elindeki teknolojiyi en iyi şekilde kullanmadan sony en iyisi olamassın

Z5 ile bu durum da düzeldi gibi gözüküyor.
Dxomark tarafından en iyi akıllı telefon kamerası seçilmiş.
onsos1100Sony tüm akıllı telefon ve tablet camiasını elinin altına aldı.Şuan ekran için bir çok firma var işlemci desen yine elinde seçen...
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tugares 3 yıl
Japon firmalarının yeni organizasyon stili bu, özellikle yükselen Kore ve Çin piyasası karşısında yapmaları gereken de buydu. Tek sensör üreticisi Sony değil bu arada
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Patren 3 yıl
ucuza almışlar candy crushın 6 milyar dolar etdiği dünyada yaşıyoruz
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ssbrutality 3 yıl
mbald
onsos1100Sony tüm akıllı telefon ve tablet camiasını elinin altına aldı.Şuan ekran için bir çok firma var işlemci desen yine elinde seçenekler bulunuyor. Ancak kamera dedi mi sonyden başka seçenek kalmadı. Buna rağmen en iyi çekim yapan cihazlar hala sony de değil. Elindeki teknolojiyi en iyi şekilde kullanmadan sony en iyisi olamassın
Z5 ile bu durum da düzeldi gibi gözüküyor. Dxomark tarafından en iyi akıllı telefon kamerası seçilmiş.

Nasıl sony den başka seçenek yok.Samsung ve omni vision var diye biliyorum
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kadirirdem 3 yıl
Sony batıyor diyenler bir el Kaldırsın....
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wolf silver 3 yıl
REKABET ADINA BU HİÇ İYİ OLMADI. BELKİ SONY KAZANDI AMA BİZ KULLANICILAR KAYBETTİK..
TOSHİBANİN SENSÖRLERİ İYİDİR VEYA KÖTÜDÜR AMA UĞRAŞIYORDU. ARTIK HERKES SONYİN ELİNE BAKACAK VE YENİ QUALCOM OLACAK...
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xxxx1 3 yıl
Tekel oluşmaması ve rekabet açısından hiç iyi olmamış, sektörde olası rakipleri böyle yutarak kaliteli işler azalıyor...
Toshiba nın sensörleri hiç fena değildi...
1 Yanıt Yanıtla
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swat882 3 yıl xxxx1
xxxx1

Tekel oluşmaması ve rekabet açısından hiç iyi olmamış, sektörde olası rakipleri böyle yutarak kaliteli işler azalıyor...





Toshiba nın sensörleri hiç fena değildi...

Sony birşeyde tekel olunca malesef çok bozuyor fiyat anlamında
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Guest-1A72C1774 3 yıl
bedavaya gitmiş keşkem biz alaydık
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hakanlevent 3 yıl
d7200 degil d7100 toshiba sensöre sahip ve bandding problemleri adamı delirtiyor
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onsos1100 3 yıl en beğenilen
Sony tüm akıllı telefon ve tablet camiasını elinin altına aldı.
Şuan ekran için bir çok firma var işlemci desen yine elinde seçenekler bulunuyor.
Ancak kamera dedi mi sony'den başka seçenek kalmadı.
Buna rağmen en iyi çekim yapan cihazlar hala sony de değil.
Elindeki teknolojiyi en iyi şekilde kullanmadan sony en iyisi olamassın
1 Yanıt Yanıtla +12
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mbald 3 yıl onsos1100
onsos1100
Sony tüm akıllı telefon ve tablet camiasını elinin altına aldı.
Şuan ekran için bir çok firma var işlemci desen yine elinde seçenekler bulunuyor.
Ancak kamera dedi mi sony'den başka seçenek kalmadı.
Buna rağmen en iyi çekim yapan cihazlar hala sony de değil.
Elindeki teknolojiyi en iyi şekilde kullanmadan sony en iyisi olamassın

Z5 ile bu durum da düzeldi gibi gözüküyor.
Dxomark tarafından en iyi akıllı telefon kamerası seçilmiş.
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