Toshiba sensör bölümü resmen Sony'nin

Son dönemde yaptığı yatırımlar sayesinde sensör pazarında önemli büyüme rakamlarına imza atan Sony, 2014 yılın yüzde 40 pazar payı ile kapatmayı başarmıştı. Bir süredir Toshiba'nın sensör bölümü ile ilgilenen firma, bölümü resmen satın alarak pazardaki hakimiyetini iyice perçinledi.





Sony'nin akıllı telefonlarda kullandığı Exmor serisi sensörleri daha çok gündeme geliyor ve biz de firmayı bu yönüyle daha iyi tanıyoruz. Bununla birlikte üst seviye kamera pazarında da Sony sensörleri büyük ilgi görüyor. Firma sensör bölümünü Sony Semiconductor Corporation adıyla yeni bir iştirak haline getirmiş ve holdingin genel ekonomik problemlerinden etkilenmesinin önüne geçmişti.





Toshiba ise Nikon D7200 ve D5300 gibi önemli modellere sensör sağlamasına rağmen, CMOS sensör pazarında sadece yüzde 2 civarında bir pazar payına sahip. Sony'nin etkisi nedeniyle Toshiba pazarda müşteri bulmakta zorlanmaya başlamıştı.





Sony, Toshiba'nın sensör bölümü için toplamda 155 milyon dolar ödeyecek. Satın alma kapsamında Toshiba'nın üretim tesisleri, ekipmanları ve çalışanları komple Sony Semiconductor Corporation'a geçecek. Satın almanın 31 Mart 2016 itibariyle sona ermesi planlanıyor.





Akıllı telefonları düşük satış rakamında kalmasına rağmen sensörleri sayesinde pazardan önemli bir gelir elde eden Sony, bu durumuyla eşi benzeri olmayan bir firma. Önümüzdeki yıllarda daha fazla üreticinin akıllı telefon pazarına katılmasıyla Sony'nin müşteri sayısı da artacak. Toshiba hamlesi ile Sony, büyüyen talebe cevap verebilmeyi amaçlıyor.

http://www.theverge.com/2015/12/4/9848222/sony-buys-toshiba-image-sensor-business