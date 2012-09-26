Toshiba'dan 9mm kalınlığa sahip Canvio Slim taşınabilir disk

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Tüketici elektroniği alanındaki lider firmalardan Toshiba, harici taşınabilir disklerde inceliğe önem verenler için tasarladığı yeni ürününü satışa sundu.
Firmanın Canvio serisine eklenen Canvio Slim adlı model USB 3.0/USB 2.0 uyumlu ve 9mm kalınlığa sahip. USB 3.0 üzerinden 5Gb/s, USB 2.0 üzerinden 480Mb/s hızlarına kadar veri aktarımına izin veriyor. Dönüş hızı 5400 devir/dakika iken önbellek tamponlama boyutu 8MB.
107mm uzunluğa ve 75mm genişliğe sahip olan ürün NTI Backup Now yazılımını da ön yüklü olarak sunuyor.
115$ fiyat etiketine sahip olan ürün satışa sunuldu. Ancak sevkiyatlar Ekim sonuna doğru gerçekleşecek.
http://www.toshibadirect.com/td/b2c/adet.to?poid=2000037313&cm_mmc=explore-_-search-_-td_results-_-canvio%20slim-_-HDTD105XS3D1&src=EXPL Yorum Yaz Paylaş Tweetle