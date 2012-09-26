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Toshiba'dan 9mm kalınlığa sahip Canvio Slim taşınabilir disk

6 yıl
1,3b
1
8
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici elektroniği alanındaki lider firmalardan Toshiba, harici taşınabilir disklerde inceliğe önem verenler için tasarladığı yeni ürününü satışa sundu.

Firmanın Canvio serisine eklenen Canvio Slim adlı model USB 3.0/USB 2.0 uyumlu ve 9mm kalınlığa sahip. USB 3.0 üzerinden 5Gb/s, USB 2.0 üzerinden 480Mb/s hızlarına kadar veri aktarımına izin veriyor. Dönüş hızı 5400 devir/dakika iken önbellek tamponlama boyutu 8MB.

107mm uzunluğa ve 75mm genişliğe sahip olan ürün NTI Backup Now yazılımını da ön yüklü olarak sunuyor. 

115$ fiyat etiketine sahip olan ürün satışa sunuldu. Ancak sevkiyatlar Ekim sonuna doğru gerçekleşecek.

http://www.toshibadirect.com/td/b2c/adet.to?poid=2000037313&cm_mmc=explore-_-search-_-td_results-_-canvio%20slim-_-HDTD105XS3D1&src=EXPL Yorum Yaz
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Avatar 6 yıl
Kaç GB kapasitesi varmış
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Adamlar inanmış başarmış.
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aspirin_00 6 yıl
ssd olsa 3 mm olurdu
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JoeyBane 6 yıl
Her inceliğin bir ekstra bedeli vardır..
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emiLL 6 yıl
ne bu şimdi protatip mi kaç gb olduğu falan yazmıyor
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Elmoor 6 yıl
Valla bizim gençlik pek inceliğine önem vermiyor. Halen daha 5400 rpm dönüyorlar hızlandırın biraz disklerin dönüşlerini ön bellek de 16mb oldumu alınır.
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marseltalon 6 yıl
Pahalıymış...
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